Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Tops, TVS 2nd and ather trails behind in Electric 2W Sales in Oct 2025, check all details
TVS दूसरे नंबर पर, एथर ने Ola को पछाड़ा, लेकिन नंबर-1 की रेस जीत गई ये कंपनी

TVS दूसरे नंबर पर, एथर ने Ola को पछाड़ा, लेकिन नंबर-1 की रेस जीत गई ये कंपनी

संक्षेप: अक्टूबर 2025 में एक बार फिर बजाज EV सेगमेंट में किंग बन गई। TVS दूसरे नंबर पर रही। वहीं, एथर (Ather) ने Ola को पछाड़ दिया। आइए अक्टूबर 2025 में इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट का हाल जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 03:05 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अक्टूबर 2025 में मुकाबला इतना जबरदस्त रहा कि कई खिलाड़ियों की किस्मत ही बदल गई। जहां बजाज ऑटो ने एक बार फिर नंबर-1 पोजिशन हासिल की, वहीं TVS मोटर दूसरे स्थान पर रही और एथर एनर्जी (Ather Energy) ने सबको चौंकाते हुए ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) को पीछे छोड़ दिया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda NX200
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:हुंडई ने ₹7.89 लाख में लॉन्च की नई वेन्यू, कंपनी ने क्रेटा वाले सारे फीचर भर दिए

बजाज ने मारी सबसे लंबी छलांग

अक्टूबर 2025 में बजाज ऑटो ने 28,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे और सीधे पहले स्थान पर पहुंच गई। पिछले कुछ महीनों में ‘रेयर अर्थ मैग्नेट’ की कमी से उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन कंपनी ने इस बार भरपूर इन्वेंट्री तैयार रखी, जिससे पुराने बुकिंग्स की डिलीवरी तेजी से की जा सकी। बजाज चेतक की बिक्री ने सबको पीछे छोड़ दिया।

TVS का प्रदर्शन दमदार रहा

TVS ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 27,600 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह आंकड़ा दिखाता है कि iQube की डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। हालांकि, बजाज से बहुत मामूली अंतर से TVS दूसरे स्थान पर रही, लेकिन कंपनी ने बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है।

एथर ने किया कमाल – अब टॉप 3 में

बेंगलुरु की EV कंपनी एथर (Ather Energy) ने अक्टूबर 2025 में 25,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री करके अपनी अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। लगातार दूसरे महीने एथर (Ather) तीसरे स्थान पर बनी हुई है और अब यह ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) से सिर्फ एक कदम पीछे नहीं, बल्कि आगे निकल गई है। एथर 450X (Ather 450X) और 450 एपेक्स (Apex) की बढ़ती लोकप्रियता ने कंपनी के नंबरों को नई ऊंचाई दी है।

विडा (Vida) ने मारी एंट्री

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की इलेक्ट्रिक शाखा विडा (Vida) ने अक्टूबर में लगभग 15,000 यूनिट्स बेचे, जो इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विडा (Vida) की Battery-as-a-Service (BaaS) स्कीम ने ग्राहकों को आकर्षित किया, क्योंकि इससे शुरुआती कीमत कम हो जाती है। साथ ही कंपनी के आक्रामक मार्केटिंग अभियान ने भी सेल्स को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

ओला इलेक्ट्रिक की गिरावट जारी

एक समय देश की EV मार्केट लीडर ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) अब मुश्किल दौर से गुजर रही है। जहां जनवरी से अक्टूबर 2025 तक इसकी कुल बिक्री 1.74 लाख यूनिट्स रही, वहीं महीने-दर-महीने आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। दूसरी ओर एथर एनर्जी (Ather Energy) की कुल सालाना बिक्री अब 1.55 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुकी है, यानी दोनों कंपनियों के बीच की दूरी तेजी से घट रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।