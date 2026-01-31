रिकॉर्ड! 3 महीने में ताबड़तोड़ 13.41 लाख टू-व्हीलर सेल, 6 लाख यूनिट तो सिर्फ विदेशियों ने खरीदी

संक्षेप: Q3 FY26 में बजाज ऑटो ने जबरदस्त छलांग हासिल की है। इसकी बिक्री 10% बढ़कर 13.41 लाख यूनिट तक पहुंच गई। कंपनी का एक्सपोर्ट 6 लाख के पार पहुंच गया।

भारत की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने Q3 FY26 (अक्टूबर–दिसंबर 2025) में ऐसा प्रदर्शन किया है, जो पिछले तीन सालों में कभी नहीं देखा गया। कंपनी की कुल बिक्री 13.41 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई, जो साल-दर-साल आधार पर 10% की बढ़त है। इस शानदार ग्रोथ के पीछे एक्सपोर्ट की वापसी, घरेलू बाजार की मजबूती और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिकॉर्ड बिक्री का बड़ा हाथ रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रिकॉर्डतोड़ तिमाही बिक्री

Q3 FY26 में बजाज ऑटो की ग्लोबल सेल्स 13,41,252 यूनिट्स रही। Q3 FY25 में यह आंकड़ा 12,24,472 यूनिट पहुंच गया है। Q2 FY26 के मुकाबले भी 4% की बढ़त देखने को मिली। वहीं, FY26 के पहले 9 महीनों में कंपनी 37.46 लाख यूनिट्स बेच चुकी है, जो पिछले साल से 6% ज्यादा है।



एक्सपोर्ट ने दिखाई असली ताकत

इस तिमाही में बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट प्रदर्शन खास तौर पर चौंकाने वाला रहा।कंपनी ने 6.10 लाख यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया और सालाना आधार पर 18% की बढ़त हुई। 15 तिमाहियों बाद पहली बार एक्सपोर्ट 6 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गया।

कंपनी का टू-व्हीलर एक्सपोर्ट 5.31 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया और 14% YoY ग्रोथ देखने को मिली। कमर्शियल व्हीकल (CV) का एक्सपोर्ट 79,040 यूनिट्स हो गया, जिसमें जबरदस्त 56% की ग्रोथ देखी गई। अफ्रीका और एशिया में डबल डिजिट ग्रोथ रही, जबकि लैटिन अमेरिका ने लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

घरेलू बाजार में भी पकड़ मजबूत

Q3 FY26 में घरेलू बिक्री 7.31 लाख यूनिट्स रही, जो सालाना आधार पर 3% ज्यादा है। खास बात यह रही कि बजाज ने 125cc से ऊपर की मोटरसाइकिल सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी तिमाही दर्ज की।

गेम चेंजर रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल

Q3 FY26 बजाज के लिए EV के लिहाज से बेहद खास रहा। ये EVs का अब तक का सबसे बड़ा घरेलू क्वॉर्टर रहा। घरेलू रेवेन्यू में 25% योगदान दिया और इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने मार्केट-लीडर पोजिशन हासिल की।

चेतक की जबरदस्त वापसी

बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक (Chetak) इस तिमाही का स्टार बनकर उभरा। Q2 के मुकाबले लगभग 70% की ग्रोथ देखने को मिली। सप्लाई दिक्कतें खत्म होते ही प्रोडक्शन तेज हो गया और अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री देखने को मिली। मार्केट शेयर में 5% (500 बेसिस पॉइंट्स) की बढ़त देखने को मिली।

KTM–ट्रॉयम्फ पार्टनरशिप का असर

KTM और ट्रॉयम्फ की पार्टनरशिप ने भी शानदार नतीजे दिखाए। घरेलू बिक्री और रेवेन्यू में 50% YoY ग्रोथ हुई। KTM ड्यूक और एडवेंचर मॉडल्स की अच्छी डिमांड देखने को मिली। ट्रॉयम्फ स्पीड (Triumph Speed) और स्क्रैम्बलर (Scrambler) को भी मजबूत रिस्पॉन्स मिला।

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी रिकॉर्ड