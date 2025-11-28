प्लेटिना, CT, फ्रीडम, एवेंजर को छोड़, बजाज के इस मॉडल पर टूटे देशभर के ग्राहक; फिर बनाया नंबर-1

संक्षेप: बजाज ऑटो ने अपनी अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें एक चेतक इलेक्ट्रिक भी शामिल है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा।

Fri, 28 Nov 2025 07:54 PM

बजाज ऑटो ने अपनी अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें एक चेतक इलेक्ट्रिक भी शामिल है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। पिछले महीने GST 2.0 के चलते पल्सर की रिकॉर्ड 1.52 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, इसे 61% की शानदार ईयरली ग्रोथ भी मिली। वहीं, इसके पास कंपनी का कुल 61% मार्केट शेयर रहा। कंपनी के लिए करीब 90Kmpl का माइलेज वाली प्लेटिना भी नंबर-3 पर रही। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

बजाज ऑटो मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 पल्सर 1,52,996 1,11,834 41,162 36.81 61.11 2 प्लेटिना 52,734 61,689 -8,955 -14.52 21.06 3 चेतक 34,900 30,644 4,256 13.89 13.94 4 CT 4,534 8,503 -3,969 -46.68 1.81 5 फ्रीडम 2,152 30,051 -27,899 -92.84 0.86 6 एवेंजर 1,808 1,651 157 9.51 0.72 7 डोमिनार 1,235 1,049 186 17.73 0.49 टोटल 2,50,359 2,45,421 4,938 2.01 100

बजाज ऑटो की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो पल्सर की अक्टूबर 2025 में 1,52,996 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,11,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,162 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.81% की ईयरली ग्रोथ मिली। प्लेटिना की अक्टूबर 2025 में 52,734 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 61,689 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,955 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.52% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ईयरली ग्रोथ मिली। CT की अक्टूबर 2025 में 4,534 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,503 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,969 यूनिट कम बिकीं और इसे 46.68% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

फ्रीडम की अक्टूबर 2025 में 2,152 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,051 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,899 यूनिट कम बिकीं और इसे 92.84% की ईयरली डिग्रोथ मिली। एवेंजर की अक्टूबर 2025 में 1,808 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,651 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 157 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।