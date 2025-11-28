Hindustan Hindi News
प्लेटिना, CT, फ्रीडम, एवेंजर को छोड़, बजाज के इस मॉडल पर टूटे देशभर के ग्राहक; फिर बनाया नंबर-1

प्लेटिना, CT, फ्रीडम, एवेंजर को छोड़, बजाज के इस मॉडल पर टूटे देशभर के ग्राहक; फिर बनाया नंबर-1

संक्षेप:

बजाज ऑटो ने अपनी अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें एक चेतक इलेक्ट्रिक भी शामिल है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा।

Fri, 28 Nov 2025 07:54 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो ने अपनी अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें एक चेतक इलेक्ट्रिक भी शामिल है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल रहा। पिछले महीने GST 2.0 के चलते पल्सर की रिकॉर्ड 1.52 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, इसे 61% की शानदार ईयरली ग्रोथ भी मिली। वहीं, इसके पास कंपनी का कुल 61% मार्केट शेयर रहा। कंपनी के लिए करीब 90Kmpl का माइलेज वाली प्लेटिना भी नंबर-3 पर रही। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

बजाज ऑटो की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो पल्सर की अक्टूबर 2025 में 1,52,996 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,11,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 41,162 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 36.81% की ईयरली ग्रोथ मिली। प्लेटिना की अक्टूबर 2025 में 52,734 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 61,689 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,955 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.52% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:नवंबर खत्म होने से पहले खरीद लो ये SUV, कंपनी दे रही पूरे ₹4 लाख का डिस्काउंट

चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ईयरली ग्रोथ मिली। CT की अक्टूबर 2025 में 4,534 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,503 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,969 यूनिट कम बिकीं और इसे 46.68% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

फ्रीडम की अक्टूबर 2025 में 2,152 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,051 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 27,899 यूनिट कम बिकीं और इसे 92.84% की ईयरली डिग्रोथ मिली। एवेंजर की अक्टूबर 2025 में 1,808 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,651 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 157 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 9.51% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने शुरू किया इस मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन, दिसंबर में होगी एंट्री

डोमिनार की अक्टूबर 2025 में 1,235 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,049 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 186 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.73% की ईयरली ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अक्टूबर 2025 में कुल 2,50,359 यूनिट बेचीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,45,421 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी कुल 4,938 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 2.01% की सालान ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
