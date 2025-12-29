Hindustan Hindi News
बजाज की इस बाइक का पूरा देश दीवाना, लोगों मे खरीद-खरीदकर बना दिया नंबर-1; अकेले 60% मार्केट पर कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज पल्सर को हमेशा से खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

Dec 29, 2025 01:20 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज पल्सर को हमेशा से खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। बीते महीने बजाज पल्सर को भारतीय मार्केट में कुल 1,13,802 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर बजाज पल्सर की बिक्री में 0.58 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। इसके बावजूद बजाज पल्सर ने अकेले कंपनी की कुल बिक्री में 59.5 पर्सेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

47% बढ़ गई बजाज चेतक की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज चेतक रहा। बजाज चेतक ने इस दौरान 47.03 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,022 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 28.13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 32,040 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज सिटी रही। बाजार सिटी ने इस दौरान 2.95 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,180 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही बजाज डोमिनार

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज अवेंजर रही। बजाज अवेंजर ने इस दौरान 1.85 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,324 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज फ्रीडम रही। बजाज फ्रीडम ने इस दौरान 83.02 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,011 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज डोमिनार रही। बजाज डोमिनार ने इस दौरान 14.17 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 709 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

