Bajaj Sales Breakup July 2025 Pulsar Dominate Chetak, Dominar, Avenger इसके सामने निकल गई कंपनी के EV और CNG मॉडल की हेकड़ी; सभी को पीछे छोड़ जुलाई में बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Sales Breakup July 2025 Pulsar Dominate Chetak, Dominar, Avenger

इसके सामने निकल गई कंपनी के EV और CNG मॉडल की हेकड़ी; सभी को पीछे छोड़ जुलाई में बनी नंबर-1

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल टू-व्हीलर्स के साथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल भी शामिल है। कंपनी के पास अभी एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सेल्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, सीएनजी मोटरसाइकिल की सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं हुए हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 12:42 PM
share Share
Follow Us on
इसके सामने निकल गई कंपनी के EV और CNG मॉडल की हेकड़ी; सभी को पीछे छोड़ जुलाई में बनी नंबर-1

बजाज ऑटो की जुलाई 2025 सेल्स के मॉडल वाइज आंकड़े सामने आ गए हैं। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल टू-व्हीलर्स के साथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल भी शामिल है। कंपनी के पास अभी एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सेल्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, सीएनजी मोटरसाइकिल की सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं हुए हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने हर बार की तरह पल्सर ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, सालाना आधार पर इसे बड़ा नुकसान हो गया। चलिए एक बार कंपनी की सेल्स पर नजर डालते हैं।

बजाज ऑटो मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स जुलाई 2025
नंमॉडलजुलाई 2025जुलाई 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1पल्सर79,81795,789-15,972-16.6761.36
2प्लेटिना29,42428,9274971.7222.62
3चेतक11,58420,114-8,530-42.418.91
4CT4,7225,476-754-13.773.63
5फ्रीडम1,9091,933-24-1.241.47
6एवेंजर1,4681,424443.091.13
7डोमीनार1,1531,108454.060.89
टोटल1,30,0771,54,771-24,694-15.96100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Pulsar 125 Neon

Bajaj Pulsar 125 Neon

₹ 68,077 - 90,989

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar RS200

Bajaj Pulsar RS200

₹ 1.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N125

Bajaj Pulsar N125

₹ 94,707 - 98,707

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N250

Bajaj Pulsar N250

₹ 1.53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar NS400Z

Bajaj Pulsar NS400Z

₹ 1.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar 220 F

Bajaj Pulsar 220 F

₹ 1.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

बजाज ऑटो की मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो पल्सर की जुलाई 2025 में 79,817 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 95,789 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 15,972 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.67% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। प्लेटिना की जुलाई 2025 में 29,424 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 28,927 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 497 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.72% की सालाना ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:15.6-इंच की टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, 530Km रेंज; 8.50 लाख में नई ई-कार लॉन्च

चेतक की जुलाई 2025 में 11,584 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 20,114 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -8,530 यूनिट कम बिकीं और इसे 42.41% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। CT की जुलाई 2025 में 4,722 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5,476 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -754 यूनिट कम बिकीं और इसे 13.77% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा।

फ्रीडम की जुलाई 2025 में 1,909 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,933 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -24 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.24% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। एवेंजर की जुलाई 2025 में 1,468 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,424 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 44 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.09% की सालाना ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:ट्विन सिलेंडर के साथ नई KTM मोटसाइकिल स्पॉट, क्या 690 को करेगी रिप्लेस?

डोमीनार की जुलाई 2025 में 1,153 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,108 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 45 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.06% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जुलाई 2025 में कुल 1,30,077 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसने 1,54,771 यूनिट बेची थीं। यानी कंपनी ने 24,694 यूनिट कम बेचीं। इस तरह कंपनी 15.96% की ईयरली डिग्रोथ मिली।

Auto News Hindi Bajaj Bajaj Auto अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।