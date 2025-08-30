इसके सामने निकल गई कंपनी के EV और CNG मॉडल की हेकड़ी; सभी को पीछे छोड़ जुलाई में बनी नंबर-1
कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल टू-व्हीलर्स के साथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल भी शामिल है। कंपनी के पास अभी एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सेल्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, सीएनजी मोटरसाइकिल की सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं हुए हैं।
बजाज ऑटो की जुलाई 2025 सेल्स के मॉडल वाइज आंकड़े सामने आ गए हैं। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में पेट्रोल टू-व्हीलर्स के साथ इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल भी शामिल है। कंपनी के पास अभी एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सेल्स के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, सीएनजी मोटरसाइकिल की सेल्स के आंकड़े बेहतर नहीं हुए हैं। कंपनी के लिए पिछले महीने हर बार की तरह पल्सर ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, सालाना आधार पर इसे बड़ा नुकसान हो गया। चलिए एक बार कंपनी की सेल्स पर नजर डालते हैं।
|बजाज ऑटो मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स जुलाई 2025
|नं
|मॉडल
|जुलाई 2025
|जुलाई 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|पल्सर
|79,817
|95,789
|-15,972
|-16.67
|61.36
|2
|प्लेटिना
|29,424
|28,927
|497
|1.72
|22.62
|3
|चेतक
|11,584
|20,114
|-8,530
|-42.41
|8.91
|4
|CT
|4,722
|5,476
|-754
|-13.77
|3.63
|5
|फ्रीडम
|1,909
|1,933
|-24
|-1.24
|1.47
|6
|एवेंजर
|1,468
|1,424
|44
|3.09
|1.13
|7
|डोमीनार
|1,153
|1,108
|45
|4.06
|0.89
|टोटल
|1,30,077
|1,54,771
|-24,694
|-15.96
|100
बजाज ऑटो की मॉडल वाइज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो पल्सर की जुलाई 2025 में 79,817 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 95,789 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 15,972 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.67% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। प्लेटिना की जुलाई 2025 में 29,424 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 28,927 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 497 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 1.72% की सालाना ग्रोथ मिली।
चेतक की जुलाई 2025 में 11,584 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 20,114 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -8,530 यूनिट कम बिकीं और इसे 42.41% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। CT की जुलाई 2025 में 4,722 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 5,476 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -754 यूनिट कम बिकीं और इसे 13.77% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा।
फ्रीडम की जुलाई 2025 में 1,909 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,933 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी -24 यूनिट कम बिकीं और इसे 1.24% की सालाना गिरावट का सामना करना पड़ा। एवेंजर की जुलाई 2025 में 1,468 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,424 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 44 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.09% की सालाना ग्रोथ मिली।
डोमीनार की जुलाई 2025 में 1,153 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,108 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 45 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4.06% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जुलाई 2025 में कुल 1,30,077 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसने 1,54,771 यूनिट बेची थीं। यानी कंपनी ने 24,694 यूनिट कम बेचीं। इस तरह कंपनी 15.96% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
