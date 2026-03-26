बाजार में नहीं थम रही इस मोटरसाइकिल की डिमांड, एक बार फिर लोगों खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1

Mar 26, 2026 09:05 am IST

बजाज ऑटो की फरवरी 2026 सेल्स ब्रेकअप का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। उसकी लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरे नंबर पर रहा। इस ई-स्कूटर की डिमांड के सामने दूसरे सभी मॉडल पीछे छूट गए।

बजाज ऑटो की फरवरी 2026 सेल्स ब्रेकअप का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। उसकी लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरे नंबर पर रहा। इस ई-स्कूटर की डिमांड के सामने दूसरे सभी मॉडल पीछे छूट गए। बजाज ने फरवरी में कुल 1,71,565 गाड़ियां बेचीं। जबकि, बीते साल फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,36,508 यूनिट का था। यानी वो 35,057 यूनिट ज्यादा बेचने में कामयाब रही और उसे 25.68% की सालाना ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के सभी मॉडल को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली है। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

बजाज ऑटो मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स फरवरी 2026 नं मॉडल फरवरी 2026 फरवरी 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 पल्सर 1,11,617 87,902 23,715 26.98 65.06 2 चेतक 28,004 21,240 6,764 31.85 16.32 3 प्लेटिना 24,390 20,923 3,467 16.57 14.22 4 सीटी 3,792 3,369 423 12.56 2.21 5 फ्रीडम 1,461 1,027 434 42.26 0.85 6 एवेंजर 1,364 1,316 48 3.65 0.8 7 डोमिनार 937 731 206 28.18 0.55 कुल 1,71,565 1,36,508 35,057 25.68 100

बजाज ऑटो की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स की बात करें तो पल्सर की फरवरी 2026 में 1,11,617 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 87,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 23,715 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 26.98% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 65.06% का रहा। चेतक की फरवरी 2026 में 28,004 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 21,240 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,764 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.85% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 16.32% का रहा।

प्लेटिना की फरवरी 2026 में 24,390 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 20,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.57% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 14.22% का रहा। सीटी की फरवरी 2026 में 3,792 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,369 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 423 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.56% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.21% का रहा।

फ्रीडम की फरवरी 2026 में 1,461 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 434 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.26% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.85% का रहा। एवेंजर की फरवरी 2026 में 1,364 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 1,316 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 48 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.65% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.8% का रहा।