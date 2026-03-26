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बाजार में नहीं थम रही इस मोटरसाइकिल की डिमांड, एक बार फिर लोगों खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1

Mar 26, 2026 09:05 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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बजाज ऑटो की फरवरी 2026 सेल्स ब्रेकअप का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। उसकी लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरे नंबर पर रहा। इस ई-स्कूटर की डिमांड के सामने दूसरे सभी मॉडल पीछे छूट गए।

बाजार में नहीं थम रही इस मोटरसाइकिल की डिमांड, एक बार फिर लोगों खरीद-खरीदकर बनाया नंबर-1

बजाज ऑटो की फरवरी 2026 सेल्स ब्रेकअप का डाटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। उसकी लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर दूसरे नंबर पर रहा। इस ई-स्कूटर की डिमांड के सामने दूसरे सभी मॉडल पीछे छूट गए। बजाज ने फरवरी में कुल 1,71,565 गाड़ियां बेचीं। जबकि, बीते साल फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,36,508 यूनिट का था। यानी वो 35,057 यूनिट ज्यादा बेचने में कामयाब रही और उसे 25.68% की सालाना ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के सभी मॉडल को सालाना आधार पर ग्रोथ मिली है। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

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बजाज ऑटो मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स फरवरी 2026
नंमॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरग्रोथ % YoYमार्केट शेयर %
1पल्सर1,11,61787,90223,71526.9865.06
2चेतक28,00421,2406,76431.8516.32
3प्लेटिना24,39020,9233,46716.5714.22
4सीटी3,7923,36942312.562.21
5फ्रीडम1,4611,02743442.260.85
6एवेंजर1,3641,316483.650.8
7डोमिनार93773120628.180.55
कुल1,71,5651,36,50835,05725.68100

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बजाज ऑटो की मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स की बात करें तो पल्सर की फरवरी 2026 में 1,11,617 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 87,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 23,715 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 26.98% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 65.06% का रहा। चेतक की फरवरी 2026 में 28,004 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 21,240 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,764 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.85% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 16.32% का रहा।

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प्लेटिना की फरवरी 2026 में 24,390 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 20,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,467 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 16.57% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 14.22% का रहा। सीटी की फरवरी 2026 में 3,792 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 3,369 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 423 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 12.56% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 2.21% का रहा।

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फ्रीडम की फरवरी 2026 में 1,461 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 434 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42.26% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.85% का रहा। एवेंजर की फरवरी 2026 में 1,364 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 1,316 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 48 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.65% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.8% का रहा।

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डोमिनार की फरवरी 2026 में 937 यूनिट बिकीं। जबकि फरवरी 2025 में इसकी 731 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 206 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 28.18% की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.55% का रहा। इस तरह फरवरी में कुल 1,71,565 गाड़ियां बेचीं। जबकि, बीते साल फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 1,36,508 यूनिट का था। यानी वो 35,057 यूनिट ज्यादा बेचने में कामयाब रही और उसे 25.68% की सालाना ग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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