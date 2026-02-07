IPL विजेता RCB विमेंस टीम को बजाज का गिफ्ट, सभी खिलाड़ियों को दिया चेतक C25 स्कूटर; जानिए खासियत

संक्षेप: बजाज ऑटो ने नए चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने अब इसके लॉन्च को एक बड़े सेलिब्रेशन से जोड़ा है। लेटेस्ट महिला T20 लीग सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक चेतक C25 मिलेगा।

Feb 07, 2026 11:34 am IST

बजाज ऑटो ने नए चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने अब इसके लॉन्च को एक बड़े सेलिब्रेशन से जोड़ा है। लेटेस्ट महिला T20 लीग सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक चेतक C25 मिलेगा। इस घोषणा से बजाज चेतक का बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के साथ पूरे सीजन का जुड़ाव खत्म हो गया, जहां यह ब्रांड टीम के ऑफिशियल राइड पार्टनर के तौर पर काम कर रहा था। चेतक पोर्टफोलियो में सबसे अफॉर्डेबल मॉडल के तौर पर पेश किया गया C25 मुख्य रूप से डेली के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

यह चेतक 30 और 35 सीरीज से नीचे आता है। यह उन ग्राहकों को पसंद आएगा जो एक प्रैक्टिकल और बिना किसी झंझट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं। चेतक C25 में 2.5 kWh का बैटरी पैक है जो IDC-सर्टिफाइड 113Km की रेंज देता है। एक हब-माउंटेड मोटर प्रोपल्शन को संभालती है, जबकि टॉप स्पीड 55Kmph तक सीमित है। चार्जिंग एक ऑफ-बोर्ड 750 W यूनिट से होती है, जिससे लगभग 2.5 घंटे में 0-80% चार्ज किया जा सकता है। फीचर्स में हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, ईको और स्पोर्ट राइड मोड, गाइड-मी-होम लाइटिंग और बेसिक कनेक्टेड फंक्शन्स शामिल हैं।

बजाज ने नए मॉडल के लिए मोमेंटम बनाने के लिए एक अर्ली-बर्ड इंसेंटिव भी पेश किया है। पहले 10,000 ग्राहकों को 4,299 रुपए का फायदा मिलेगा, जिससे दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 87,100 रुपए हो ईगी। बिक्री और डिलीवरी फिलहाल चुनिंदा शहरों में चल रही है और पूरे देश में उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। चेतक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल होने के बावजूद, C25 में मेटल बॉडी है और इसके बैटरी पैक के लिए IP67 रेटिंग है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम सेटअप है। साथ ही, 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस है।