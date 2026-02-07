Hindustan Hindi News
IPL विजेता RCB विमेंस टीम को बजाज का गिफ्ट, सभी खिलाड़ियों को दिया चेतक C25 स्कूटर; जानिए खासियत

IPL विजेता RCB विमेंस टीम को बजाज का गिफ्ट, सभी खिलाड़ियों को दिया चेतक C25 स्कूटर; जानिए खासियत

संक्षेप:

बजाज ऑटो ने नए चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने अब इसके लॉन्च को एक बड़े सेलिब्रेशन से जोड़ा है। लेटेस्ट महिला T20 लीग सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक चेतक C25 मिलेगा।

Feb 07, 2026 11:34 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो ने नए चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर की रिटेल बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी ने अब इसके लॉन्च को एक बड़े सेलिब्रेशन से जोड़ा है। लेटेस्ट महिला T20 लीग सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम की हर खिलाड़ी को मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक चेतक C25 मिलेगा। इस घोषणा से बजाज चेतक का बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के साथ पूरे सीजन का जुड़ाव खत्म हो गया, जहां यह ब्रांड टीम के ऑफिशियल राइड पार्टनर के तौर पर काम कर रहा था। चेतक पोर्टफोलियो में सबसे अफॉर्डेबल मॉडल के तौर पर पेश किया गया C25 मुख्य रूप से डेली के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

यह चेतक 30 और 35 सीरीज से नीचे आता है। यह उन ग्राहकों को पसंद आएगा जो एक प्रैक्टिकल और बिना किसी झंझट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं। चेतक C25 में 2.5 kWh का बैटरी पैक है जो IDC-सर्टिफाइड 113Km की रेंज देता है। एक हब-माउंटेड मोटर प्रोपल्शन को संभालती है, जबकि टॉप स्पीड 55Kmph तक सीमित है। चार्जिंग एक ऑफ-बोर्ड 750 W यूनिट से होती है, जिससे लगभग 2.5 घंटे में 0-80% चार्ज किया जा सकता है। फीचर्स में हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, ईको और स्पोर्ट राइड मोड, गाइड-मी-होम लाइटिंग और बेसिक कनेक्टेड फंक्शन्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:₹5.59 लाख की टाटा CNG SUV, इसके आसपास भी नहीं टिकती नंबर-1 नेक्सन

बजाज ने नए मॉडल के लिए मोमेंटम बनाने के लिए एक अर्ली-बर्ड इंसेंटिव भी पेश किया है। पहले 10,000 ग्राहकों को 4,299 रुपए का फायदा मिलेगा, जिससे दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 87,100 रुपए हो ईगी। बिक्री और डिलीवरी फिलहाल चुनिंदा शहरों में चल रही है और पूरे देश में उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी। चेतक रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल होने के बावजूद, C25 में मेटल बॉडी है और इसके बैटरी पैक के लिए IP67 रेटिंग है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम सेटअप है। साथ ही, 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस है।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार को गुपचुप 11914 लोगों ने खरीद लिया, कीमत ₹5.18 लाख

यह स्कूटर 25 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज भी देता है और एक्सटर्नल डिवाइस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कलर ऑप्शन में इंडक्टिव ब्लैक, रेसिंग रेड, क्लासिक व्हाइट, ओपलेसेंट सिल्वर और मिस्टी येलो शामिल हैं। साथ ही, 3 साल या 50,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। इस मौके पर कमेंट करते हुए, बजाज ऑटो लिमिटेड के मार्केटिंग प्रेसिडेंट, सुमीत नारंग ने कहा, "रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन को 2026 की ऐतिहासिक जीत पर बधाई। उनका जज्बा और आत्मविश्वास चेतक की वैल्यूज को पूरी तरह से दिखाता है। यह पार्टनरशिप हमारी मजबूत नींव को नई जनरेशन की महत्वाकांक्षा के साथ मिलाती है। उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए, हम RCB विमेन की T20 टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नया चेतक C25 गिफ्ट कर रहे हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

Bajaj Auto bikes Bajaj अन्य..

