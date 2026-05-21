3 लाख रुपये में मिलेगी 4 दरवाजे वाली इलेक्ट्रिक कार, फ्रंट और रियर में एसी भी, लॉन्च जल्द

बजाज बहुत जल्द मार्केट में एक बेहद अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक कार का नाम Bajaj Qute EV है। इसकी कीमत लगभग 3 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन महंगे दाम के कारण नहीं खरीद पा रहे हैं, तो अब खुश हो जाइए। बजाज बहुत जल्द मार्केट में एक बेहद अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक कार का नाम Bajaj Qute EV है। बजाज ऑटो इंडिया ने भारत में बजाज क्यूट सीएनजी और एलपीजी लॉन्च की थी। यह एक रूफटॉप और चार सीटों वाली चार पहिया गाड़ी थी। इसे ऑटो रिक्शा के अडवांस्ड वर्जन के तौर पर डिजाइन किया गया था। अब कंपनी भारत में बजाज क्यूट ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

यह जानकारी Cartoq ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के आधार पर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत लगभग 3 लाख से 3.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक वीइकल एक वीडियो भी ऑनलाइन शेयर किया गया है। अपकमिंग बजाज क्यूट इलेक्ट्रिक वीइकल का वीडियो द यूनिक शैडो 07 (theuniqueshadow07) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है।

हैलोजेन हेडलाइट्स और विंडशील्ड पर सिंगल वाइपर बजाज की इस छोटे ईवी में आपको हैलोजेन हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें कूलिंग के लिए हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और मैट ब्लैक बंपर दिए गए है। इसकी विंडशील्ड पर एक सिंगल वाइपर दिया गया है। कंपनी इसमें एक रूफ कैरियर भी ऑफर करने वाली है। छोटा साइज होने के बावजूद भी इसमें आपको चार दरवाजे मिलेंगे, जो ब्लैक क्लैडिंग और ब्लैक डोर हैंडल के साथ आते हैं। कार में मैन्युअली एडजस्ट करने वाले ORVMs हैं। कार के इंटीरियर में आपको नॉर्मल डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें दिए गए स्टीयरिंग पर Qute की बैजिंग दी गई है।

फ्रंट और रियर में अलग-अलग एसी कमाल की बात है कि इसके फ्रंट में एसी है और फैन स्पीड के साथ टेंप्रेचर को कंट्रोल करने के लिए डायल्स भी गिए गए हैं। इतना ही नहीं, रियर पैसेंजर्स के लिए कंपनी रूफ माउंटेड एसी यूनिट देने वाली है। यह शायद एक फैन यूनिट भी हो सकता है, जो फ्रंट से आने वाली ठंडी हवा को सर्कुलेट करे। यहां कंपनी स्टीरियो के लिए भी जगह ऑफर कर रही है। स्टीरियो आपको आफ्टरमार्केट लगवाना होगा।

वीडियो में व्लॉगर ने इस इलेक्ट्रिक हैचबैक के इंजन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए, बैटरी पैक के ऑप्शन, इलेक्ट्रिक मोटर और उसकी पावर के बारे में सटीक जानकारी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल, बजाज ने Qute EV को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया है। लॉन्च में देरी का कारण यह है कि कंपनी अभी इसकी फाइनल रोड टेस्टिंग को पूरा कर रही है। उम्मीद है कि यह आने वाले हफ्तों में मार्केट में लॉन्च हो जाएगी।