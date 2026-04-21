बजाज ने चुपचाप से पल्सर NS400Z को नए इंजन के साथ किया अपडेट, कीमत में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया

बजाज ने अपने चाकन स्थित इस प्लांट मे अपनी फ्लैगशिप पल्सर को एक छोटे इंजन के साथ अपडेट किया है। बजाज ने गुपचुप पल्सर NS400Z को 350cc इंजन के साथ अपडेट कर दिया है। जिससे उसे नई व्यवस्था के तहत 18% की कम GST दर का फायदा मिल सकेगा। इंजन के स्पेसिफिकेशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं।

देश में लागू हुए नए GST 2.0 ने कई टू-व्हीलर्स कंपनियों के काम को बढ़ा दिया। दरअसल, नए GST रिफॉर्म्स में 350cc तक की बाइक्स सस्ती हुई हैं। जबकि, 350cc से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। ऐसें 400cc इंजन वाली मोटरसाइकिल महंगी हो गई थीं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो अपनी सभी 400cc मोटरसाइकिलों को धीरे-धीरे अपडेट कर रही है। पहले कंपनी ने ट्रायम्फ 400 लाइनअप को अपडेट किया। उसके बाद, डोमीनार 400 और KTM 390 रेंज को अपडेट किया गया। अब कंपनी ने पल्सर को अपडेट करना शुरू कर दिया है।

बजाज ने अपने चाकन स्थित इस प्लांट मे अपनी फ्लैगशिप पल्सर को एक छोटे इंजन के साथ अपडेट किया है। बजाज ने गुपचुप पल्सर NS400Z को 350cc इंजन के साथ अपडेट कर दिया है। जिससे उसे नई व्यवस्था के तहत 18% की कम GST दर का फायदा मिल सकेगा। इंजन के स्पेसिफिकेशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। हालांकि, कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बजाज अभी भी पल्सर NS400Z की एक्स-शोरूम कीमत 1.94 लाख रुपए है।

बजाज ने कीमतों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली कारण नहीं बताया है। फिर भी इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि जब 22 सितंबर 2025 को नई GST व्यवस्था लागू हुई थी, तब कंपनी ने कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके अलावा, इस बात की संभावना कम है कि बजाज पल्सर NS400Z के ऑरिजनल वर्जन को, जिसमें 373 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा था, एक ऑप्शन के तौर पर भी जारी रखेगी।

डोमीनार की तरह, फ्लैगशिप पल्सर में भी अब 349.13 cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 9,000 rpm पर 40 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 33.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन अपडेटेड ट्रायम्फ 400 और KTM 390 रेंज की मोटरसाइकिलों में भी लगाया गया है। ये आंकड़े पहले वाली 373cc पल्सर NS400Z के आंकड़ों से कम हैं। उस बाइक का इंजन अपने सबसे हायर 'स्पोर्ट' मोड में 42 bhp की पावर और थोड़ा ज्यादा टॉर्क देता था। इसके अलावा, नया इंजन अपनी पीक आउटपुट तक थोड़ा बाद में पहुंचता है। इसे पावर 200 rpm ज्यादा पर मिलती है, जबकि टॉर्क लगभग 1,000 rpm बाद आता है।