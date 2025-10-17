₹98,400 में आई बजाज की ये नई माइलेज बाइक, 3 राइड मोड के साथ बढ़ गई इसकी सेफ्टी; अब ग्राहक ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे

संक्षेप: भारत की पावरफुल 125cc पल्सर NS125 अब और भी ‘डेयरिंग’ हो गई है। कंपनी ने इसमें सेफ्टी फीचर्स अपडेट कर दिए हैं। इस नए मॉडल की कीमत 98,400 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें 3 राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अपनी सबसे दमदार 125cc मोटरसाइकिल पल्सर NS125 (Pulsar NS125) ABS में एक बड़ा अपडेट किया है। कंपनी ने युवाओं के बीच लोकप्रिय इस 'नेकेड स्पोर्ट्स' मशीन में 3 ABS राइड मोड्स और एक शानदार नया कलर जोड़ा है, वो भी बिना कीमत बढ़ाए। पल्सर NS125 ABS (Pulsar NS125 ABS) अब भारत के सभी बजाज ऑटो डीलरशिप्स पर उपलब्ध है और इसकी कीमत 98,400 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) पर अपरिवर्तित रखी गई है।

अब हर मौसम के लिए अलग मोड

NS125 ABS में 3 नए ABS राइड मोड्स दिए गए हैं। इसमें रोड, रेन, और ऑफ रोड जैसे मॉडल शामिल किए गए हैं। यह फीचर राइडर को अलग-अलग राइडिंग कंडीशन के हिसाब से ABS को एडजस्ट करने की सुविधा देता है।

इसमें Road (रोड मोड) सामान्य सड़कों और हाईवे के लिए बेहतर कंट्रोल देता है। वहीं, रेन मोड गीली और फिसलन भरी सड़कों पर बेहतर स्थिरता और सुरक्षा देता है। इसके अलावा तीसरा ऑफ-रोड मोड चुनौतीपूर्ण या खराब सड़कों पर कंट्रोल और एडॉप्टबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह टेक्नोलॉजी इस बाइक की सेफ्टी, स्टेबिलिटी और कंट्रोल को बढ़ाती है और इसे हाई सेगमेंट की बाइक्स के लिए आरक्षित फीचर्स को 125cc सेगमेंट में लाने का काम करती है।

NS की पहचान और नया लुक

पल्सर NS125 (Pulsar NS125) अपने 'नेकेड स्पोर्ट्स' फॉर्म के प्रति सच्ची बनी हुई है, जिसने इस सेगमेंट को परिभाषित किया है।

डिजाइन

इसमें NS रेंज का आइकॉनिक फॉर्म, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्ट्रीटफाइटर स्टांस है, जो दमदार एथलेटिक कैरेक्टर देता है। इसकी पेरिमीटर फ्रेम (perimeter frame) बेहतरीन मजबूती और कंट्रोल सुनिश्चित करती है। अब यह बाइक एक आकर्षक 'पर्ल मेटैलिक व्हाइट' (Pearl Metallic White) कलर ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है, जो इसके आक्रामक स्टाइलिंग को और भी बढ़ाता है। अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें TBT नेविगेशन और कई एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं।