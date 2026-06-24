बजाज पल्सर N250 से लेकर टीवीएस रॉनिन तक, ये हैं 200cc से 250cc तक की बेस्ट बाइक
यहां हम आपको 200 cc से 250 cc की कुछ बेस्ट मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं। ये बाइक शानदार लुक और फीचर्स के साथ आती हैं। इनमें बजाज के साथ सुजुकी और टीवीएस की बाइक भी शामिल हैं।
नई बाइक लेने की सोच रहे हैं और पावरफुल इंजन के साथ दमदार लुक चाहते हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद 200 cc से 250 cc की कुछ बेस्ट मोटरसाइकिल के बारे में बता रहे हैं। ये बाइक शानदार लुक और फीचर्स के साथ आती हैं। इनमें बजाज के साथ सुजुकी और टीवीएस की बाइक शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन बाइक के बारे में।
Hero Xtreme 250R
Xtreme 250R के साथ हीरो ने क्वार्टर-लीटर नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री की है। इसमें नया 249cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 30hp की पावर देता है। डिजाइन की बात करें तो, Xtreme 250R में शार्प बॉडीवर्क और मस्कुलर लुक है, जो इसे दमदार रोड प्रेजेंस देता है। 167.7kg के कर्ब वेट और 806mm की सीट हाइट के साथ इसे राइडर्स आसानी से चला सकते हैं। इस बाइक में USD सस्पेंशन, फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक, डिजिटल डिस्प्ले और फुल LED लाइटिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Pulsar N250
₹ 1.53 लाख
Hero Xtreme 250R
₹ 1.66 लाख
Suzuki Gixxer 250
₹ 1.82 लाख से शुरू
TVS Ronin
₹ 1.26 - 1.6 लाख
Suzuki Gixxer SF 250
₹ 1.9 - 2.07 लाख
TVS Ronin
TVS Ronin इस सेगमेंट की ज्यादातर मोटरसाइकिलों से बहुत अलग लगती है। सिर्फ जबरदस्त परफॉर्मेंस पर ध्यान देने के बजाय, रॉनिन नियो-रेट्रो स्टाइलिंग को कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ मिलाती है। इसमें 225.9cc का ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 20.4 hp की पावर देता है। रॉनिन अपनी आसान हैंडलिंग के लिए भी जानी जाती है। 795mm की कम सीट हाइट और 159kg के आसान कर्ब वेट के साथ, इसे आसानी से डेली यूज भी किया जा सकता है। राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डुअल-चैनल ABS (हाई-एंड वेरिएंट्स पर) जैसे फीचर्स इसके अपील को बढ़ाते हैं।
Suzuki Gixxer 250
Gixxer 250 में 249cc का ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 25.77hp की पावर देता है। सुजुकी का क्वार्टर-लीटर इंजन अपनी मजबूत मिड-रेंज परफॉर्मेंस और स्मूद नेचर के लिए जाना जाता है, जिससे यह बाइक लंबी राइड और हाईवे पर चलाने में बहुत जबरदस्त लगती है। 156kg वजन के साथ, यह इस क्लास की हल्की मोटरसाइकिल्स में से एक है। जिक्सर 250 एक बैलेंस्ड राइडिंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस करती है। इस बाइक में शार्प, एंगुलर स्टाइलिंग, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर और स्मूद इंजन मिलता है।
Bajaj Pulsar N250
पल्सर N250 में 249cc का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 24.5hp की पावर देता है। बजाज ने इसकी पावर डिलीवरी को डेली राइडिंग के लिए आसान और काम का बनाने पर ध्यान दिया है। साथ ही हाईवे पर चलाने के लिए भी इसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। 162kg वजन और 795mm की कम सीट हाइट के कारण N250 को ट्रैफिक में संभालना आसान है और ज्यादातर लोग इसे आसानी से चला सकते हैं। इसके नए वर्जन में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS राइडिंग मोड्स, LED लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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