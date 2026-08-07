बाजार में आ गई बजाज की दो नई पल्सर; इनमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ दमदार इंजन दिया; इतनी रखी कीमत

कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किय़ा है। N160 S और SS में नया 164.5cc सिंगल-सिलेंडर फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 9,500rpm पर 18bhp की पावर और 8,000rpm पर 14.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

बाजार में आ गई बजाज की दो नई पल्सर

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₹ 1,600 /माह से शुरू

देश की लीडिंग टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में पल्सर N160 S और पल्सर N160 SS को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पल्सर N160 S की एक्स-शोरूम कीमत 1,33,511 रुपए और पल्सर N160 SS की कीमत 1,42,585 रुपए तय की है। नया फोर-वॉल्व इंजन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, बड़े फ्रंट फोर्क्स और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इसे N160 सीरीज का एक शानदार अपडेट बनाते हैं। बजाज की इन नई मोटरसाइकिल का सीधा मुकाबला हीरो, होंडा के साथ टीवीएस और सुजुकी के मॉडल से होगा।

अब ज्यादा दमदार हो गया इंजन

कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किय़ा है। N160 S और SS में नया 164.5cc सिंगल-सिलेंडर फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 9,500rpm पर 18bhp की पावर और 8,000rpm पर 14.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेती है। पुराने 164.9cc इंजन की बात करें तो वह 8,750rpm पर 15.5bhp और 6,750rpm पर 14.65Nm का आउटपुट देता था।

मल्टी राइडिंग मोड भी मिलेंगे

मौजूदा N160 में एयर-कूलिंग और मैकेनिकल थ्रॉटल का इस्तेमाल होता है, जबकि नए फोर-वॉल्व वर्जन में ऑयल-कूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी गई है। इसमें फाइव-स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल जिसे बजाज 'इंटेलिजेंट थ्रॉटल' कहता है, उसकी वजह से कंपनी इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दे पाई है। दोनों नई मोटरसाइकिलों में थ्रॉटल से जुड़े चार राइडिंग मोड्स मिलते हैं। जिसमें रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखने वाली जानकारी बदलना नहीं, बल्कि राइडिंग की स्थितियों के हिसाब से थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलना है।

गूगल मैप्स मिररिंग फीचर दिया

इसमें 'क्रॉल टेक्नोलॉजी' नाम का एक नया फीचर भी है, जो राइडर को बार-बार क्लच दबाने या गियर बदलने की जरूरत के बिना, ऊंचे गियर में भी कम स्पीड पर बाइक को आसानी से चलाने की सुविधा देता है। N160 SS का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के जरिए काम करता है। वहीं, ग्रिप बदलने पर पहिए के फिसलने को कम करने में मदद करता है। SS में गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT कंसोल भी मिलता है। बजाज का दावा है कि भारत में किसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है।

तीन नए कलर्स में खरीद पाएंगे

N160 S में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ LCD डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, N160 SS में TFT, ब्लूटूथ और वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी के साथ गूगल मैप्स नेविगेशन की सुविधा मिलती है। N160 S में सिंगल-चैनल ABS है, जबकि N160 SS में डुअल-चैनल ABS मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी सिर्फ SS मॉडल में ही दिया गया है। एडजस्टेबल कंट्रोल लीवर एक और खास फीचर है, जबकि S मॉडल में फिक्स्ड लीवर का इस्तेमाल किया गया है। ये तीन कलर ऑप्शन अटलांटिक ब्लू, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और ब्रुकलिन ब्लैक में मिलेगी।