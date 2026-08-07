Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाजार में आ गई बजाज की दो नई पल्सर; इनमें गूगल मैप्स मिररिंग के साथ दमदार इंजन दिया; इतनी रखी कीमत

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किय़ा है। N160 S और SS में नया 164.5cc सिंगल-सिलेंडर फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 9,500rpm पर 18bhp की पावर और 8,000rpm पर 14.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेती है।

Bajaj Pulsar N160 S and N160 SS Launched from Rs. 1.34 Lakh
बाजार में आ गई बजाज की दो नई पल्सर
Bajaj Pulsar N160
केवल
1,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

देश की लीडिंग टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल बजाज ऑटो ने भारतीय बाजार में पल्सर N160 S और पल्सर N160 SS को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पल्सर N160 S की एक्स-शोरूम कीमत 1,33,511 रुपए और पल्सर N160 SS की कीमत 1,42,585 रुपए तय की है। नया फोर-वॉल्व इंजन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, बड़े फ्रंट फोर्क्स और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज इसे N160 सीरीज का एक शानदार अपडेट बनाते हैं। बजाज की इन नई मोटरसाइकिल का सीधा मुकाबला हीरो, होंडा के साथ टीवीएस और सुजुकी के मॉडल से होगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
EMI केवल1,900/ माह
अपनी EMI जानें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,600/ माह
अपनी EMI जानें
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,100/ माह
अपनी EMI जानें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.55 - 1.9 लाख
EMI केवल2,100/ माह
अपनी EMI जानें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,900/ माह
अपनी EMI जानें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें

अब ज्यादा दमदार हो गया इंजन
कंपनी ने इन दोनों मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन में किय़ा है। N160 S और SS में नया 164.5cc सिंगल-सिलेंडर फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 9,500rpm पर 18bhp की पावर और 8,000rpm पर 14.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेती है। पुराने 164.9cc इंजन की बात करें तो वह 8,750rpm पर 15.5bhp और 6,750rpm पर 14.65Nm का आउटपुट देता था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160

₹ 1.16 - 1.29 लाख

EMI केवल1,600/ माह
अपनी EMI जानें
Hero Xtreme 125R

Hero Xtreme 125R

₹ 91,500 - 1.08 लाख

EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें
Bajaj Pulsar 180

Bajaj Pulsar 180

₹ 1.22 लाख

EMI केवल1,600/ माह
अपनी EMI जानें
Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125

₹ 85,677 - 91,610

EMI केवल1,200/ माह
अपनी EMI जानें
Bajaj Pulsar 150

Bajaj Pulsar 150

₹ 1.05 - 1.12 लाख

EMI केवल1,400/ माह
अपनी EMI जानें
Bajaj Pulsar NS200

Bajaj Pulsar NS200

₹ 1.32 लाख

EMI केवल1,800/ माह
अपनी EMI जानें

मल्टी राइडिंग मोड भी मिलेंगे
मौजूदा N160 में एयर-कूलिंग और मैकेनिकल थ्रॉटल का इस्तेमाल होता है, जबकि नए फोर-वॉल्व वर्जन में ऑयल-कूलिंग और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दी गई है। इसमें फाइव-स्पीड गियरबॉक्स ही मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल जिसे बजाज 'इंटेलिजेंट थ्रॉटल' कहता है, उसकी वजह से कंपनी इसमें कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दे पाई है। दोनों नई मोटरसाइकिलों में थ्रॉटल से जुड़े चार राइडिंग मोड्स मिलते हैं। जिसमें रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखने वाली जानकारी बदलना नहीं, बल्कि राइडिंग की स्थितियों के हिसाब से थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बदलना है।

ये भी पढ़ें:अब हर मरीज की जान बचाएगी मॉडर्न एंबुलेंस, ये सड़कों पर चलता-फिरता हॉस्पिटल

गूगल मैप्स मिररिंग फीचर दिया
इसमें 'क्रॉल टेक्नोलॉजी' नाम का एक नया फीचर भी है, जो राइडर को बार-बार क्लच दबाने या गियर बदलने की जरूरत के बिना, ऊंचे गियर में भी कम स्पीड पर बाइक को आसानी से चलाने की सुविधा देता है। N160 SS का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल के जरिए काम करता है। वहीं, ग्रिप बदलने पर पहिए के फिसलने को कम करने में मदद करता है। SS में गूगल मैप्स मिररिंग के साथ 5-इंच का TFT कंसोल भी मिलता है। बजाज का दावा है कि भारत में किसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है।

ये भी पढ़ें:इनोवा, कैरेंस, रुमियन, ट्राइबर; सभी 7-सीटर MUVs ने इस मॉडल के सामने किया 'सरेंडर

तीन नए कलर्स में खरीद पाएंगे
N160 S में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ LCD डिस्प्ले दिया गया है। वहीं, N160 SS में TFT, ब्लूटूथ और वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी के साथ गूगल मैप्स नेविगेशन की सुविधा मिलती है। N160 S में सिंगल-चैनल ABS है, जबकि N160 SS में डुअल-चैनल ABS मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी सिर्फ SS मॉडल में ही दिया गया है। एडजस्टेबल कंट्रोल लीवर एक और खास फीचर है, जबकि S मॉडल में फिक्स्ड लीवर का इस्तेमाल किया गया है। ये तीन कलर ऑप्शन अटलांटिक ब्लू, पर्ल मेटैलिक व्हाइट और ब्रुकलिन ब्लैक में मिलेगी।

ये भी पढ़ें:आपको भी पंसद है फॉर्च्यूनर, तो इस महीने बना लो प्लान; इतना डिस्काउंट मिल रहा

मोटरसाइकिल का चेसिस भी दमदार
दोनों नई बाइक्स में मौजूदा N160 के मुकाबले ज्यादा मजबूत चेसिस हार्डवेयर भी दिया गया है। पुराने वर्जन में 33mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स का इस्तेमाल होता था, जबकि फोर-वॉल्व मॉडल में बड़े 37mm USD यूनिट्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन ही दिया गया है। टू-वॉल्व मोटरसाइकिल में 280mm का फ्रंट डिस्क है, जबकि N160 S और SS में बड़ा 300mm डिस्क मिलता है। फोर-वॉल्व मोटरसाइकिल में 230mm का रियर डिस्क भी दिया गया है। नए मॉडल में पीछे का टायर 130/70-17 रेडियल है, जबकि आगे के टायर का साइज 100/80-17 ही रखा गया है। इसमें पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Bajaj Bajaj Auto Bajaj Pulsar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।