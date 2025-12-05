सिंगल-सीट सेटअप के साथ लॉन्च हुआ पल्सर N160 का नया वैरिएंट, जानिए कीमत और खासियत

संक्षेप: बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक पल्सर N160 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे गोल्ड USD फोर्क्स और सिंगल-सीट सेटअप के साथ पेश किया है जिससे कम्फर्ट और राइडिंग डायनामिक्स पहले से बेहतर हो गए हैं।

Dec 05, 2025 12:22 pm IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक पल्सर N160 का नया वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे गोल्ड USD फोर्क्स और सिंगल-सीट सेटअप के साथ पेश किया है जिससे बाइक का कम्फर्ट और राइडिंग डायनामिक्स दोनों पहले से बेहतर हो गए हैं। नई Pulsar N160 की एक्स-शोरूम कीमत 1,23,983 रुपये रखी गई है। यह पूरे देश में बजाज के सभी डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। कंपनी का कहना है कि यह अपडेट उन राइडर्स के लिए खास है जो रोजमर्रा की राइडिंग में भी प्रीमियम फील और बेहतर कंट्रोल चाहते हैं।

मिलेगा सिंगल-सीट सेटअप नए वैरिएंट को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो सिंगल-सीट का कम्फर्ट पसंद करते हैं। साथ ही Pulsar की स्पोर्टी पोजिशन और प्रिसीजन से समझौता नहीं करना चाहते। गोल्ड USD फोर्क्स बाइक को बेहतर स्टेबिलिटी, क्विक हैंडलिंग और दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। वहीं, सिंगल-सीट सेटअप फैमिली राइडर्स के लिए एक प्रैक्टिकल फायदा बन जाता है।

मिलेगा चार कलर ऑप्शन डिजाइन के मामले में भी बजाज ने इसे और अट्रैक्टिव बनाया है। नई Pulsar N160 चार कलर, पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, पोलर स्काई ब्लू और ब्लैक में उपलब्ध होगी। यह वैरिएंट Pulsar N रेंज की एग्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज को और मजबूत करता है। मस्कुलर टैंक, शार्प पैनल्स और नए फोर्क्स का गोल्ड फिनिश इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। बाइक का सिंगल-सीट लेआउट भी इसे एक साफ-सुथरा और स्पोर्टी स्टांस प्रदान करता है।