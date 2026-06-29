Bajaj Pulsar फैन्स को तगड़ा झटका, डिस्कंटिन्यू हुई 125cc वाली यह बाइक, 2024 में हुई थी लॉन्च

बजाज ने अपनी पल्सर N125 को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह बाइक अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पल्सर N125 कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है, लेकिन इसका डीलर डिस्पैच रुक गया है।

₹ 1,305 / माह

EMI केवल ₹ 1,305 / माह

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अपनी पॉप्युलर बाइक - Pulsar N125 को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। बाइक एडवाइस की रिपोर्ट के अनुसार पल्सर N125 कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है, लेकिन इसका डीलर डिस्पैच पूरी तरह बंद कर दिया गया है। खास बात है कि कंपनी ने इसे भारत में डिस्कंटिन्यू किया है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अभी भी जारी है। ऐसा इसलिए है कि बजाज अपनी इस दमदार बाइक को नेपाल, पेरू, कोलंबिया और मोरोक्को के साथ कई देशों में एक्सपोर्ट करता है।

अक्टूबर 2024 में हुई थी लॉन्च यह बाइक अक्टूबर 2024 में भारत में लॉन्च हुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सेल न होने के कारण कंपनी को इसे दो साल से भी कम समय में डिस्कंटिन्यू करना पड़ा। रिपोर्ट्स की मानें, तो बजाज इस 125cc स्पोर्टी बाइक को पूरी तरह से एक नए डिजाइन और ज्यादा फीचर्स के साथ वापस लाने की तैयारी में है।

टेक्निकली काफी बेहतरीन थी पल्सर N125 पल्सर N125 को लॉन्च के समय कंपनी ने बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया था। यह प्लेटफॉर्म पल्सर सीरीज की किसी दूसरी बाइक के साथ शेयर नहीं किया गया था। इसके अलावा इसमें नया इंजन भी दिया गया था और करीब 125 किलोग्राम वजन के साथ यह अब तक की सबसे हल्की पल्सर बाइक्स में से एक थी। यह टेक्निकली काफी बेहतरीन थी, लेकिन इसका डिजाइन इंडियन बायर्स को ज्यादा पसंद नहीं आया। पल्सर सीरीज की ट्रेडिशनल मस्कुलर स्टाइलिंग के मुकाबले N125 का डिजाइन काफी स्लिम और अलग था।

ग्राहकों को पसंद थीं दमदार रोड प्रेजेंस वाली बाइक कंपनी ने इसे मॉडर्न लुक देने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर ग्राहकों ने ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस वाली बाइक्स को पसंद किया। यही वजह रही कि Hero Xtreme 125R और Honda CB125 Hornet जैसी राइवल बाइक्स ने बाजार में बेहतर पर्फॉर्म किया। पल्सर N125 की कम सेल का एक और बड़ा कारण इसके फीचर्स भी रहे। आज के समय में 125cc परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ABS जैसे फीचर्स की काफी मांग है, लेकिन पल्सर N125 में ये फैंसी फीचर मिसिंग थे।

आने वाली है नई पल्सर N125 अब बजाज इस कमी को दूर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 Bajaj Pulsar N125 को अगले साल जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज से पता चलता है कि नई बाइक पहले से बड़ी, ज्यादा प्रीमियम और अधिक शार्प डिजाइन के साथ आएगी। नई पल्सर N125 के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें पूरी तरह नया फ्रंट फेसिया, बड़ा हेडलैंप काउल और नए स्टाइल वाले बॉडी पैनल दिए जाएंगे, जिससे बाइक काफी अग्रेसिव दिखाई देगी।