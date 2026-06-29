Bajaj Pulsar फैन्स को तगड़ा झटका, डिस्कंटिन्यू हुई 125cc वाली यह बाइक, 2024 में हुई थी लॉन्च
बजाज ने अपनी पल्सर N125 को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह बाइक अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पल्सर N125 कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है, लेकिन इसका डीलर डिस्पैच रुक गया है।
बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अपनी पॉप्युलर बाइक - Pulsar N125 को डिस्कंटिन्यू कर दिया है। बाइक एडवाइस की रिपोर्ट के अनुसार पल्सर N125 कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी लिस्ट है, लेकिन इसका डीलर डिस्पैच पूरी तरह बंद कर दिया गया है। खास बात है कि कंपनी ने इसे भारत में डिस्कंटिन्यू किया है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अभी भी जारी है। ऐसा इसलिए है कि बजाज अपनी इस दमदार बाइक को नेपाल, पेरू, कोलंबिया और मोरोक्को के साथ कई देशों में एक्सपोर्ट करता है।
अक्टूबर 2024 में हुई थी लॉन्च
यह बाइक अक्टूबर 2024 में भारत में लॉन्च हुई थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सेल न होने के कारण कंपनी को इसे दो साल से भी कम समय में डिस्कंटिन्यू करना पड़ा। रिपोर्ट्स की मानें, तो बजाज इस 125cc स्पोर्टी बाइक को पूरी तरह से एक नए डिजाइन और ज्यादा फीचर्स के साथ वापस लाने की तैयारी में है।
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Bajaj Pulsar N125
₹ 94,707 - 98,707
Bajaj Pulsar NS 125
₹ 92,182 - 98,400
Yamaha FZS-FI V3
₹ 1.13 - 1.14 लाख
Yamaha FZ-FI V3
₹ 1.08 लाख
TVS Raider
₹ 82,860 - 98,550
टेक्निकली काफी बेहतरीन थी पल्सर N125
पल्सर N125 को लॉन्च के समय कंपनी ने बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया था। यह प्लेटफॉर्म पल्सर सीरीज की किसी दूसरी बाइक के साथ शेयर नहीं किया गया था। इसके अलावा इसमें नया इंजन भी दिया गया था और करीब 125 किलोग्राम वजन के साथ यह अब तक की सबसे हल्की पल्सर बाइक्स में से एक थी। यह टेक्निकली काफी बेहतरीन थी, लेकिन इसका डिजाइन इंडियन बायर्स को ज्यादा पसंद नहीं आया। पल्सर सीरीज की ट्रेडिशनल मस्कुलर स्टाइलिंग के मुकाबले N125 का डिजाइन काफी स्लिम और अलग था।
ग्राहकों को पसंद थीं दमदार रोड प्रेजेंस वाली बाइक
कंपनी ने इसे मॉडर्न लुक देने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर ग्राहकों ने ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस वाली बाइक्स को पसंद किया। यही वजह रही कि Hero Xtreme 125R और Honda CB125 Hornet जैसी राइवल बाइक्स ने बाजार में बेहतर पर्फॉर्म किया। पल्सर N125 की कम सेल का एक और बड़ा कारण इसके फीचर्स भी रहे। आज के समय में 125cc परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ABS जैसे फीचर्स की काफी मांग है, लेकिन पल्सर N125 में ये फैंसी फीचर मिसिंग थे।
आने वाली है नई पल्सर N125
अब बजाज इस कमी को दूर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 Bajaj Pulsar N125 को अगले साल जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज से पता चलता है कि नई बाइक पहले से बड़ी, ज्यादा प्रीमियम और अधिक शार्प डिजाइन के साथ आएगी। नई पल्सर N125 के फ्रंट डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें पूरी तरह नया फ्रंट फेसिया, बड़ा हेडलैंप काउल और नए स्टाइल वाले बॉडी पैनल दिए जाएंगे, जिससे बाइक काफी अग्रेसिव दिखाई देगी।
इसके अलावा नई बाइक में स्प्लिट सीट सेटअप, नए रियर ग्रैब रेल, फुली कवर्ड चेन कवर, ज्यादा कंफर्टेबल अप राइट राइडिंग पोजिशन, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन जैसे अपडेट भी मिलेंगे। कंपनी इस बाइक के फ्रंट और रियर में अलॉय व्हील्स भी ऑफर करने वाली है। वहीं, ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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