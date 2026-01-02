Hindustan Hindi News
25 साल पूरे होने पर बजाज ने खोला ऑफर का पिटारा, बंपर डिस्काउंट और लोन फीस माफ; 5 फ्री सर्विस भी मिलेगी

संक्षेप:

अगर आप एक स्पोर्टी, भरोसेमंद और पावरफुल बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो पल्सर (Pulsar) का 25 ईयर सेलिब्रेशन ऑफर आपके लिए शानदार मौका है। इसके तहत आप 7000 तक की बचत, फ्री सर्विस और अन्य बेनिफिट्स ले सकते हैं।

Jan 02, 2026 07:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स बाइक ब्रांड पल्सर (Pulsar) ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने देशभर के ग्राहकों के लिए 25 ईयर ऑफ पल्सर सेलीब्रेशन ऑफर लॉन्च किया है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत चुनिंदा पल्सर (Pulsar) मॉडल्स पर ग्राहकों को कुल 7,000 तक का फायदा मिल सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ये भी पढ़ें:महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग वालों को इस कीमत पर मिलगी डिलीवरी

क्या है पल्सर का 25 साल का सेलिब्रेशन ऑफर?

बजाज ऑटो द्वारा पेश किया गया यह ऑफर खास तौर पर उन युवाओं और बाइक लवर्स के लिए है, जो लंबे समय से पल्सर (Pulsar) खरीदने का मन बना रहे थे। इस ऑफर में ग्राहकों को कई तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि इसमें 7000 तक की कुल बचत, लोन प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह माफ और 5 फ्री सर्विसेस शामिल है।

चुनिंदा पल्सर मॉडल्स पर खास एनिवर्सरी बेनिफिट्स

यह ऑफर अभी से देशभर के बजाज ऑटो डीलरशिप्स पर लागू हो चुका है। हालांकि फायदे मॉडल और रीजन के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं।

पल्सर (Pulsar): 25 सालों की दमदार विरासत

पिछले 25 सालों में पल्सर (Pulsar) ने भारत में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिंग की परिभाषा ही बदल दी है। जब देश में पावर और परफॉर्मेंस वाली बाइक्स की कमी थी, तब पल्सर (Pulsar) ने युवाओं को एक नया अनुभव दिया।

पावर और थ्रिल- पल्सर की पहचान

बजाज पल्सर (Pulsar) ने ही भारत में नैक्ड स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट को लोकप्रिय बनाया। इसकी आक्रामक डिजाइन, दमदार इंजन और DTS-i टेक्नोलॉजी ने परफॉर्मेंस को आम राइडर्स के लिए सुलभ बना दिया।

लाइनअप में सबसे पावरफुल पल्सर (Pulsar)

आज पल्सर (Pulsar) की विरासत को पल्सर NS400Z आगे बढ़ा रही है, जो अब तक की सबसे पावरफुल पल्सर बाइक है। यह मॉडल ब्रांड की ‘Definitely Daring’ फिलॉसफी को पूरी तरह दर्शाता है और 25 सालों के इनोवेशन और आत्मविश्वास का नतीजा है।

ये भी पढ़ें:अगले महीने भारत में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानिए खासियत

बजाज ऑटो का क्या कहना है?

इस मौके पर बजाज ऑटो के मोटरसाइकिल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट, सरंग कानाडे ने कहा कि पिछले 25 सालों में पल्सर ने भारत की परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलिंग कल्चर को नई दिशा दी है। यह सेलिब्रेशन ऑफर (Celebration Offer) हमारे ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां हम दमदार परफॉर्मेंस के साथ असली वैल्यू भी देना चाहते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
