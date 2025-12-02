Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़bajaj pulsar hattrick offer returns saving up to rs 15500 on buying a pulsar
बजाज का ‘Pulsar Hattrick Offer’ रिटर्न, पल्सर खरीदने पर ₹15500 तक की बचत; ऑफर दिसंबर तक वैलिड

बजाज का ‘Pulsar Hattrick Offer’ रिटर्न, पल्सर खरीदने पर ₹15500 तक की बचत; ऑफर दिसंबर तक वैलिड

संक्षेप:

बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर ‘Pulsar Hattrick Offer’ को एक बार फिर वापस लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला रिकॉर्ड फेस्टिव-सीजन सेल्स और ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया है।

Tue, 2 Dec 2025 05:54 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर ‘Pulsar Hattrick Offer’ को एक बार फिर वापस लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला रिकॉर्ड फेस्टिव-सीजन सेल्स और ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया है। दिसंबर महीने में बाइक खरीदने वालों को कंपनी साल खत्म होने से पहले एक बार फिर बड़ा फायदा देने जा रही है।बता दें कि Pulsar रेंज पर ग्राहकों को अब मॉडल के हिसाब से 15,500 रुपये तक की बचत मिल सकती है। इसे एक कॉम्बो ऑफर की तरह तैयार किया गया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

ऑफर के क्या हैं फायदे?

इस ‘हैट्रिक ऑफर’ में तीन बड़े फायदे शामिल हैं। पहला, हाल ही में हुई GST रिवीजन का पूरा बेनिफिट सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, बाइक लेने पर जीरो प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। जबकि तीसरा, कंपनी इंश्योरेंस पर भी अच्छी-खासी बचत दे रही है। ये तीनों फायदे मिलकर Pulsar खरीदने वालों के लिए एक दमदार वैल्यू पैकेज तैयार करते हैं जिसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125

₹ 79,048 - 87,527

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Super Splendor XTEC

Hero Super Splendor XTEC

₹ 86,128 - 90,028

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Numeros n-First

Numeros n-First

₹ 81,800 - 92,500

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour XTEC

Hero Glamour XTEC

₹ 90,498 - 95,098

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour X

Hero Glamour X

₹ 89,999 - 99,999

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Shine 125

Honda Shine 125

₹ 83,251 - 87,251

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

किस मॉडल पर कितनी बचत

यह ऑफर पूरे भारत में सभी Pulsar मॉडलों पर लागू है। हालांकि, यह सीमित समय के लिए है। यानी ग्राहक साल के आखिरी दिनों में अपनी पसंद की Pulsar खरीदकर अच्छे-खासे रुपये बचा सकते हैं। दिल्ली के लिए जारी डेटा के अनुसार, Pulsar 125 पर करीब 10,900 रुपये, NS125 ABS पर 12,200 रुपये, N160 पर 15,700 रुपये और Platina 110 पर भी 8,600 रुपये तक की बचत मिल रही है। कंपनी का कहना है कि यह ग्राहकों के लिए साल खत्म होने से पहले आखिरी बड़ा मौका है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Bajaj Pulsar Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।