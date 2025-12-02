बजाज का ‘Pulsar Hattrick Offer’ रिटर्न, पल्सर खरीदने पर ₹15500 तक की बचत; ऑफर दिसंबर तक वैलिड
बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर ‘Pulsar Hattrick Offer’ को एक बार फिर वापस लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला रिकॉर्ड फेस्टिव-सीजन सेल्स और ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया है।
बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर ‘Pulsar Hattrick Offer’ को एक बार फिर वापस लाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने यह फैसला रिकॉर्ड फेस्टिव-सीजन सेल्स और ग्राहकों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया है। दिसंबर महीने में बाइक खरीदने वालों को कंपनी साल खत्म होने से पहले एक बार फिर बड़ा फायदा देने जा रही है।बता दें कि Pulsar रेंज पर ग्राहकों को अब मॉडल के हिसाब से 15,500 रुपये तक की बचत मिल सकती है। इसे एक कॉम्बो ऑफर की तरह तैयार किया गया है।
ऑफर के क्या हैं फायदे?
इस ‘हैट्रिक ऑफर’ में तीन बड़े फायदे शामिल हैं। पहला, हाल ही में हुई GST रिवीजन का पूरा बेनिफिट सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, बाइक लेने पर जीरो प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। जबकि तीसरा, कंपनी इंश्योरेंस पर भी अच्छी-खासी बचत दे रही है। ये तीनों फायदे मिलकर Pulsar खरीदने वालों के लिए एक दमदार वैल्यू पैकेज तैयार करते हैं जिसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है।
किस मॉडल पर कितनी बचत
यह ऑफर पूरे भारत में सभी Pulsar मॉडलों पर लागू है। हालांकि, यह सीमित समय के लिए है। यानी ग्राहक साल के आखिरी दिनों में अपनी पसंद की Pulsar खरीदकर अच्छे-खासे रुपये बचा सकते हैं। दिल्ली के लिए जारी डेटा के अनुसार, Pulsar 125 पर करीब 10,900 रुपये, NS125 ABS पर 12,200 रुपये, N160 पर 15,700 रुपये और Platina 110 पर भी 8,600 रुपये तक की बचत मिल रही है। कंपनी का कहना है कि यह ग्राहकों के लिए साल खत्म होने से पहले आखिरी बड़ा मौका है।
