GST का असर... बजाज जल्द लॉन्च करेगी नई पल्सर और डोमिनार, 350cc इंजन वाली सस्ती बाइक होंगी

350cc से ऊपर की बाइक्स के लिए, GST रेट पहले के 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़ाकर 40% भी हुआ है। इससे बजट-ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए चुनौतियां खड़ी हो गईं। हालांकि, बजाज जैसे OEMs ने बढ़े हुए खर्च को खुद उठाने का फैसला किया है।

Feb 06, 2026 11:07 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो के लिए पिछले कुछ महीने बेहद शानदार रहे हैं। दरअसल, सरकार ने 350cc से कम की बाइक्स के लिए GST रेट 28% से घटाकर 18% किया था। जिसके बाद से उसने सालाना डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि, 350cc से ऊपर की बाइक्स के लिए, GST रेट पहले के 31% (28% GST + 3% सेस) से बढ़ाकर 40% भी हुआ है। इससे बजट-ओरिएंटेड कस्टमर्स के लिए चुनौतियां खड़ी हो गईं। हालांकि, बजाज जैसे OEMs ने बढ़े हुए खर्च को खुद उठाने का फैसला किया है। एक स्थायी और लंबे समय के समाधान के लिए बजाज अपनी पल्सर, डोमिनार, KTM और ट्रायम्फ बाइक्स के 350cc वर्जन पर काम कर रहा है।

बजाज 350cc पल्सर और डोमिनार

अपने मौजूदा फॉर्मेट में बजाज डोमिनार 400 और पल्सर NS400Z में 373.3cc, सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कूल्ड इंजन का इस्तेमाल होता है। दोनों बाइक्स के लिए टॉर्क आउटपुट 35 Nm है। पावर आउटपुट डोमिनार के लिए 40 PS और पल्सर NS400Z के लिए 43 PS है। मासिक बिक्री के मामले में, ये दोनों बाइक्स ब्रांड की कुल बिक्री में योगदान दे सकती हैं।

हालांकि, उम्मीद है कि फ्यूचर में यह सेगमेंट मजबूत ग्रोथ दर्ज करेगा। डोमिनार 400 और पल्सर NS400Z के 350cc वर्जन के साथ, एक अधिक अफॉर्डेबल प्राइस हासिल की जा सकती है। पल्सर NS400Z अभी 1.94 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसकी तुलना में डोमिनार 400 की कीमत 2.40 लाख रुपए है।

ये भी पढ़ें:हुंडई इस कार पर दे रही सबसे बड़ा डिस्काउंट, ग्राहकों को ₹98000 का फायदा

डोमिनार 400 और पल्सर NS400Z के 350cc वर्जन में मौजूदा 373.3cc इंजन के ट्विक्ड वर्जन का इस्तेमाल होने की संभावना है। स्ट्रोक को बरकरार रखते हुए, 350cc से कम के टारगेट डिस्प्लेसमेंट को हासिल करने के लिए बोर को कम किया जा सकता है। हालांकि, पावर और टॉर्क आउटपुट में कुछ कमी आएगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

350cc KTM और ट्रायम्फ बाइक्स

बजाज ने हाल ही में बताया कि वह KTM और ट्रायम्फ के साथ मिलकर KTM 390 रेंज और ट्रायम्फ 400 सीरीज की बाइक्स के 350cc वर्जन लॉन्च करने की संभावना तलाश रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलती है, तो 350cc KTM और ट्रायम्फ बाइक्स में वही 350cc इंजन इस्तेमाल हो सकता है, जिसे डोमिनार और पल्सर बाइक्स के लिए डेवलप किया गया है।

ये भी पढ़ें:20 फरवरी को लॉन्च होगी पंच EV फेसलिफ्ट, अब 500Km हो सकती है रेंज

350cc KTM और ट्रायम्फ बाइक्स के लिए और भी मजबूत मामला बनता है, क्योंकि मौजूदा वर्जन की बिक्री काफी अच्छी रही है। कुल मिलाकर, FY 2025-26 की तीसरी तिमाही में बजाज की कुल बिक्री में इनका योगदान 30,000 यूनिट से ज्यादा था। चूंकि बढ़ी हुई GST लागत को लंबे समय तक संभालना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए 350cc KTM और ट्रायम्फ बजाज की प्राथमिकताओं में से हो सकते हैं।

