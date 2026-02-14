पल्सर फैंस के लिए बड़ी खबर! मई 2026 तक आ रही हैं 8 नई और अपडेटेड बाइक्स; जानिए पूरी डिटेल्स

Feb 14, 2026 05:10 pm IST

भारतीय मार्केट में बजाज पल्सर को हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। बता दें कि 125cc से लेकर 400cc तक की रेंज में आने वाली पल्सर बाइक्स आज भी युवाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं।

भारतीय मार्केट में बजाज पल्सर को हमेशा से पसंद किया जाता रहा है। बता दें कि 125cc से लेकर 400cc तक की रेंज में आने वाली पल्सर बाइक्स आज भी युवाओं की पहली पसंद बनी हुई हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 81 हजार रुपये से शुरू होकर 1.94 लाख रुपये तक जाती है। अब बजाज पल्सर के फैंस के लिए बड़ी खबर ये है कि कंपनी जल्द ही इस सीरीज को नए अवतार में पेश करने वाली है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि मई 2026 तक करीब 8 नई या अपडेटेड पल्सर बाइक्स लॉन्च की जाएंगी।

पल्सर के कई वैरिएंट हैं मौजूद पल्सर सीरीज में एंट्री-लेवल मॉडल से लेकर N, NS और RS जैसे कई वैरिएंट मौजूद हैं। यानी हर तरह के ग्राहक को अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक मिल सकती है। पिछले साल GST 2.0 लागू होने के बाद पल्सर की ज्यादातर बाइक्स के दाम भी घटाए गए थे। इससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिला। इन बाइक्स में कहीं हल्का-फुल्का डिजाइन अपडेट होगा तो कहीं फीचर्स और टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल, बजाज चाहता है कि बदलते समय के साथ उसकी बाइक्स भी ग्राहकों की नई उम्मीदों पर खरी उतरें।

फोकस 150cc से ऊपर के सेगमेंट पर कंपनी पहले ही अपनी कई बाइक्स को अपडेट कर चुकी है। बता दें कि नवंबर के बाद 2026 मॉडल के तौर पर पल्सर 125 और पल्सर 150 को नए बदलावों के साथ उतारा गया है। अब फोकस खासतौर पर 125cc और 150cc से ऊपर के सेगमेंट पर है, जहां मुकाबला सबसे ज्यादा है। कंपनी का मानना है कि अगर डिजाइन और फीचर्स को और बेहतर बनाया जाए, तो पल्सर इस सेगमेंट में बाजार की ग्रोथ से भी आगे निकल सकती है।