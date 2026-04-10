एक बार फिर लौट आई बजाज पल्सर 180, कंपनी ने फीचर्स की लगा दी भरमार; सिर्फ इतनी रखी कीमत

बजाज पल्सर 180 में 178.61 cc का सिंगल-सिलेंडर DTSi, एयर-कूल्ड इंजन लगा है। यह 17 PS की पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ये आंकड़े काफी हद तक 2022 मॉडल जैसे ही हैं। बजाज पल्सर 180 का कॉम्पटीशन TVS अपाचे RTR 180 से होगा।

बजाज ऑटो ने अपनी पल्सर रेंज में पल्सर 180 को एक बार फिर जोड़ा है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 1.22 लाख रुपए तय की है। पल्सर 180 को मूल रूप से 2001 में पल्सर 150 के साथ लॉन्च किया गया था। इन दोनों बाइकों को भारत में परफॉर्मेंस-कम्यूटर सेगमेंट को लोकप्रिय बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। अब ग्राहकों के पास क्लासिक रेंज में पल्सर 150 से अपग्रेड करने का ऑप्शन मौजूद है। पल्सर 150 की शुरुआती कीमत 1.13 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि अपग्रेड करने पर लगभग 9,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च करना होगा।

बजाज पल्सर 180 में 178.61 cc का सिंगल-सिलेंडर DTSi, एयर-कूल्ड इंजन लगा है। यह 17 PS की पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ये आंकड़े काफी हद तक 2022 मॉडल जैसे ही हैं। बजाज पल्सर 180 का कॉम्पटीशन TVS अपाचे RTR 180 से होगा। इन दोनों के इंजन के आंकड़े लगभग एक जैसे ही हैं। अपाचे RTR 180 में 177.4 cc का ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है। स्पोर्ट मोड में RTR 180 17.02 PS की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। अर्बन और रेन मोड में ये आंकड़े घटकर 14.45 PS और 14.2 Nm हो जाते हैं।

इसमें 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे

पिछले वर्जन की तरह ही 2026 पल्सर 180 को भी क्लासिक नेकेड स्ट्रीटफाइटर बॉडी स्टाइल में पेश किया गया है। इसकी खासियतों में LED हेडलाइट, कॉम्पैक्ट वाइजर, चौड़ा हैंडलबार, कर्वी 15-लीटर का फ्यूल टैंक, सिंगल-पीस सीट, स्प्लिट ग्रैब रेल्स और ऊपर की तरफ उठा हुआ एग्जॉस्ट शामिल हैं। बजाज नई पल्सर 180 के लिए 5 कलर ऑप्शन ब्लैक गोल्ड, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ग्र, ब्लैक रेड और व्हाइट शामिल हैं। बाइक में स्पोर्टी ग्राफिक्स और रिम स्ट्राइप्स दिए गए हैं, जो इसे और बेहतर बनाते हैं।

बजाज पल्सर 180 का हार्डवेयर

2026 बजाज पल्सर 180 के दोनों सिरों पर 17-इंच के पहिए लगाए गए हैं, जिन पर आगे 90/90 और पीछे 120/80 साइज के ट्यूबलेस टायर लगे हैं। ब्रेकिंग सेटअप में आगे 280 mm और पीछे 230 mm के डिस्क ब्रेक शामिल हैं। बेहतर सुरक्षा के लिए बाइक में ABS दिया गया है। सस्पेंशन सेटअप में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर शामिल हैं। पल्सर 180 का ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm और व्हीलबेस 1,340 mm है। पल्सर 180 का कर्ब वेट 156 kg है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल रिवर्स मोनोक्रोम LCD स्पीडोमीटर शामिल है। इसमें टाइप A USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया है।