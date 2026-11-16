बजाज ने पल्सर 180 वेबसाइट से हटाई, 5 साल में दूसरी बार हुई बंद; 6 महीने पहली हुई थी दोबारा लॉन्च
बजाज की वेबसाइट अपडेट के बाद Original कैटेगरी में पल्सर 180 नहीं दिखी, जबकि 125, 150 और 220F अभी भी वहां मौजूद हैं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही बजाज ने पल्सर 180 को फिर से बाजार में उतारा था।
बजाज ऑटो के टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में पल्सर उसकी सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। इसकी कामयाबी की वजह मल्टी इंजन और वैरिएंट का होना है। हालांकि, अब autocarindia की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने पल्सर 180 को भारतीय बाजार से बंद कर दिया है। दरअसल, कंपनी के अतीत पर नजर डाली जाए तो उसने उन बाइक को तुरंत बंद कर दिया है, जो बिक्री में बेहतर नहीं कर पाईं। जून में N125 के साथ ऐसा देखा जा चुका है। अब कंपनी ने क्लासिक 180 को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह कंपनी की वेबसाइट पर अब लिस्टेड नहीं है। हालांकि, 2022 में बंद होने के बाद इसे अप्रैल में ही फिर से पेश किया गया था। यानी 5 साल के अंदर ये दूसरी बार बंद हो गई।
6 महीने पहले ही हुई थी दोबारा लॉन्च
बता दें कि हाल ही में बजाज और KTM की भारतीय वेबसाइटों को अपडेट किया गया है। कंपनी का यह एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि बजाज की वेबसाइट पर नेविगेशन को पहले से आसान बनाने की जरूरत भी थी। हालांकि, इस अपडेट के बाद, ओरिजिनल (Original) कैटेगरी में पल्सर 180 नहीं दिखी, जबकि 125, 150 और 220F अभी भी वहां मौजूद हैं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही बजाज ने पल्सर 180 को फिर से बाजार में उतारा था। यानी अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। उस समय इसे TVS अपाचे RTR 180 को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। अब ऐसा लगता है कि पल्सर 180 को उतनी बिक्री नहीं मिली, जितनी बजाज को उम्मीद थी।
डीलर के पास इसका स्टॉक बचा हो
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में बजाज से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। गौरतलब है कि अगस्त में छोटी 125 और 150 मॉडल्स के प्लेटफॉर्म और इंजन में काफी बड़े बदलाव किए गए थे। हालांकि, बजाज का 180 मॉडल में ऐसे बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आपको अपने नजदीकी डीलरशिप पर इसका स्टॉक मिल जाए। अगर आप इसके फैन हैं तो हो सकता है कि इसे खरीदने का यह आपके पास आखिरी मौका हो।
अपाचे RTR 180 से 4,000 रुपए सस्ती
मौजूदा पल्सर 180 में 178.6cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है। यह इंजन 8,500rpm पर 17hp की पावर और 6,500rpm पर 15Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.22 लाख रुपए है। यह अपाचे RTR 180 से 4,000 रुपए सस्ती थी। बजाज के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो, भले ही अभी पल्सर 180 को बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में इस बाइक या इसी तरह के किसी प्रोडक्ट की अच्छी डिमांड दिखती है, तो कंपनी इसे फिर से बाजार में ला सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें