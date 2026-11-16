बजाज ने पल्सर 180 वेबसाइट से हटाई, 5 साल में दूसरी बार हुई बंद; 6 महीने पहली हुई थी दोबारा लॉन्च

बजाज की वेबसाइट अपडेट के बाद Original कैटेगरी में पल्सर 180 नहीं दिखी, जबकि 125, 150 और 220F अभी भी वहां मौजूद हैं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही बजाज ने पल्सर 180 को फिर से बाजार में उतारा था।

बजाज ऑटो के टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में पल्सर उसकी सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। इसकी कामयाबी की वजह मल्टी इंजन और वैरिएंट का होना है। हालांकि, अब autocarindia की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने पल्सर 180 को भारतीय बाजार से बंद कर दिया है। दरअसल, कंपनी के अतीत पर नजर डाली जाए तो उसने उन बाइक को तुरंत बंद कर दिया है, जो बिक्री में बेहतर नहीं कर पाईं। जून में N125 के साथ ऐसा देखा जा चुका है। अब कंपनी ने क्लासिक 180 को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह कंपनी की वेबसाइट पर अब लिस्टेड नहीं है। हालांकि, 2022 में बंद होने के बाद इसे अप्रैल में ही फिर से पेश किया गया था। यानी 5 साल के अंदर ये दूसरी बार बंद हो गई।

6 महीने पहले ही हुई थी दोबारा लॉन्च

बता दें कि हाल ही में बजाज और KTM की भारतीय वेबसाइटों को अपडेट किया गया है। कंपनी का यह एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि बजाज की वेबसाइट पर नेविगेशन को पहले से आसान बनाने की जरूरत भी थी। हालांकि, इस अपडेट के बाद, ओरिजिनल (Original) कैटेगरी में पल्सर 180 नहीं दिखी, जबकि 125, 150 और 220F अभी भी वहां मौजूद हैं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि अप्रैल में ही बजाज ने पल्सर 180 को फिर से बाजार में उतारा था। यानी अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। उस समय इसे TVS अपाचे RTR 180 को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था। अब ऐसा लगता है कि पल्सर 180 को उतनी बिक्री नहीं मिली, जितनी बजाज को उम्मीद थी।

डीलर के पास इसका स्टॉक बचा हो

रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में बजाज से संपर्क किया गया, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। गौरतलब है कि अगस्त में छोटी 125 और 150 मॉडल्स के प्लेटफॉर्म और इंजन में काफी बड़े बदलाव किए गए थे। हालांकि, बजाज का 180 मॉडल में ऐसे बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी हो सकता है कि आपको अपने नजदीकी डीलरशिप पर इसका स्टॉक मिल जाए। अगर आप इसके फैन हैं तो हो सकता है कि इसे खरीदने का यह आपके पास आखिरी मौका हो।