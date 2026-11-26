बजाज ने पुरानी पल्सर 125 को किया अपडेट, नया नियॉन एडिशन लॉन्च; अभी दोनों मॉडल बेच रही कंपनी
डीलरशिप पर इसकी यूनिट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी ऑन-रोड कीमत 1.04 लाख रुपए बताई गई है। हाल ही में डीलरशिप से नई बजाज क्लासिक पल्सर 125 नियॉन की फोटो ऑनलाइन सामने आई हैं।
बजाज ऑटो लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है। कंपनी अपनी क्लासिक पल्सर लाइनअप को मॉडर्न बनाने की प्रोसेस में लगी हुई है। इसी क्रम में कंपनी ने पल्सर 150 और पल्सर 125 के नए जनरेशन वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही, कंपनी ने नई पल्सर 220 को लाने और पल्सर 180 को बंद करने की पुष्टि भी की है। अब जब नई पल्सर 125 लॉन्च हो चुकी है, तो लग रहा है कि कंनपी पुराने मॉडल को बंद कर देगी। असल में बजाज ने पुराने पल्सर 125 को 2027 के लिए अपडेट किया है।
डीलरशिप पर इसकी यूनिट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी ऑन-रोड कीमत 1.04 लाख रुपए बताई गई है। हाल ही में डीलरशिप से नई बजाज क्लासिक पल्सर 125 नियॉन (Neon) की फोटो ऑनलाइन सामने आई हैं। इससे पता चलता है कि देश में नई जनरेशन का मॉडल लॉन्च होने के बाद भी बजाज इस मोटरसाइकिल को उसी 124cc एयर-कूल्ड इंजन के साथ जारी रखे हुए है।
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बजाज ऑटो बाजार की बदलती डिमांड को समझने के लिए जानी जाती है। अगर बाजार में डिमांड हो तो कंपनी बंद हो चुकी बाइकों को भी वापस लाने से पीछे नहीं हटती। ऐसा लगता है कि पुरानी क्लासिक पल्सर 125 की अभी भी अच्छी डिमांड है, इसलिए बजाज इसे तब तक बाजार में बनाए रख सकती है, जब तक इसकी डिमांड बनी रहे। इतना ही नहीं, बजाज ने पुराने पल्सर 125 को 2027 के लिए अपडेट भी कर दिया है।
मैकेनिकल बदलाव नजर नहीं आ रहे
राहुल VS मिंटू बाइक के वीडियो में देखा जा सकता है कि अपडेटेड पल्सर 125 नियॉन शोरूम में पहुंच चुकी है। इसमें कोई खास मैकेनिकल बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। देखने में अब इसके फ्यूल टैंक पर PULSAR का स्टिकर लगा है, जबकि पहले यहां PULSAR का 3D एम्बलम लोगो हुआ करता था। क्लिप-ऑन हैंडलबार, वुल्फ-आई पायलट लैंप वाले हैलोजन हेडलैंप, एंड्योरेंस के रियर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, एनालॉग टैकोमीटर के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक, पुराने 17-इंच व्हील डिजाइन, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर, हील-एंड-टो गियर सिलेक्टर जैसी खूबियां पहले की तरह ही बरकरार रखी गई हैं।
कंपनी दोनों मॉडल बेच रही
ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो को अपने ग्राहकों की अच्छी समझ है, इसलिए कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में पुरानी क्लासिक पल्सर 125 को भी बनाए रखा है। भले ही नई जनरेशन की पल्सर 125 एक बड़ा अपग्रेड है। फिर भी कुछ ग्राहक ट्विन शॉक एब्जॉर्बर वाली बाइक को ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा वजन उठाने में कैपेबल हैं, इनका डिजाइन सिंपलऔर लुक जाना-पहचाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 125cc पल्सर, बजाज ऑटो की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक सीरीज है और इसमें पुरानी क्लासिक पल्सर 125 का अहम योगदान है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें