डीलरशिप पर इसकी यूनिट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी ऑन-रोड कीमत 1.04 लाख रुपए बताई गई है। हाल ही में डीलरशिप से नई बजाज क्लासिक पल्सर 125 नियॉन की फोटो ऑनलाइन सामने आई हैं।

बजाज ने पुरानी पल्सर 125 को किया अपडेट

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बजाज ऑटो लगातार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट कर रही है। कंपनी अपनी क्लासिक पल्सर लाइनअप को मॉडर्न बनाने की प्रोसेस में लगी हुई है। इसी क्रम में कंपनी ने पल्सर 150 और पल्सर 125 के नए जनरेशन वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही, कंपनी ने नई पल्सर 220 को लाने और पल्सर 180 को बंद करने की पुष्टि भी की है। अब जब नई पल्सर 125 लॉन्च हो चुकी है, तो लग रहा है कि कंनपी पुराने मॉडल को बंद कर देगी। असल में बजाज ने पुराने पल्सर 125 को 2027 के लिए अपडेट किया है।

डीलरशिप पर इसकी यूनिट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं, जिनमें नए ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें इसकी ऑन-रोड कीमत 1.04 लाख रुपए बताई गई है। हाल ही में डीलरशिप से नई बजाज क्लासिक पल्सर 125 नियॉन (Neon) की फोटो ऑनलाइन सामने आई हैं। इससे पता चलता है कि देश में नई जनरेशन का मॉडल लॉन्च होने के बाद भी बजाज इस मोटरसाइकिल को उसी 124cc एयर-कूल्ड इंजन के साथ जारी रखे हुए है।

बजाज ऑटो बाजार की बदलती डिमांड को समझने के लिए जानी जाती है। अगर बाजार में डिमांड हो तो कंपनी बंद हो चुकी बाइकों को भी वापस लाने से पीछे नहीं हटती। ऐसा लगता है कि पुरानी क्लासिक पल्सर 125 की अभी भी अच्छी डिमांड है, इसलिए बजाज इसे तब तक बाजार में बनाए रख सकती है, जब तक इसकी डिमांड बनी रहे। इतना ही नहीं, बजाज ने पुराने पल्सर 125 को 2027 के लिए अपडेट भी कर दिया है।

मैकेनिकल बदलाव नजर नहीं आ रहे

राहुल VS मिंटू बाइक के वीडियो में देखा जा सकता है कि अपडेटेड पल्सर 125 नियॉन शोरूम में पहुंच चुकी है। इसमें कोई खास मैकेनिकल बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। देखने में अब इसके फ्यूल टैंक पर PULSAR का स्टिकर लगा है, जबकि पहले यहां PULSAR का 3D एम्बलम लोगो हुआ करता था। क्लिप-ऑन हैंडलबार, वुल्फ-आई पायलट लैंप वाले हैलोजन हेडलैंप, एंड्योरेंस के रियर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, एनालॉग टैकोमीटर के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ड्रम ब्रेक, पुराने 17-इंच व्हील डिजाइन, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर, हील-एंड-टो गियर सिलेक्टर जैसी खूबियां पहले की तरह ही बरकरार रखी गई हैं।