बजाज अपनी पॉपुलर Pulsar 125 Neon को एक बार फिर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस बाइक को एक डीलरशिप पर देखा गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

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बजाज पल्सर फैन्स के लिए गु़ड न्यूज है। कंपनी अपनी पॉपुलर Pulsar 125 Neon को एक बार फिर इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस बाइक को तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक डीलरशिप पर देखा गया है। इसके फोटो को Gaadi Waadi ने शेयर किया है। खास बात यह है कि कंपनी ने अगस्त 2026 में नई जेनरेशन की Pulsar 125 लॉन्च की थी। ऐसे में नियॉन की वापसी से बायर्स को पलेसर रेंज में एक अफोर्डेबल ऑप्शन मिल सकता है। माना जा रहा है कि नई पल्सर 125 नियॉन को कंपनी हाल ही में लॉन्च हुए नए मॉडल के नीचे पोजिशन करेगी। यानी इसमें पुराने मॉडल जैसा ट्रेडिशनल हार्डवेयर और फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत कम रखी जा सके।

पहले जैसा डिजाइन, नए ग्राफिक्स डीलरशिप पर नजर आई बाइक ब्लैक कलर में है, जिस पर रेड और ब्लू कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका ओवरऑल डिजाइन पुराने पल्सर मॉडल जैसा ही है। इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्कल्प्टेड टैंक एक्सटेंशन और ट्रेडिशनल पल्सर बिकिनी फेयरिंग देखने को मिलती है। नए ग्राफिक्स के साथ अलॉय व्हील्स पर भी मैचिंग कलर एक्सेंट दिए गए हैं। नई जनरेशन पल्सर 125 के मुकाबले नियॉन में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। बाइक में अलॉय व्हील्स, फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं।

इसके अलावा सिंगल-पीस सीट, ट्रेडिशनल ग्रैब रेल और कवर वाली चेन भी मिलती है। इसमें नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स और पुराने डिजाइन वाला हेडलैंप नजर आता है। हालांकि, स्पाई फोटोज में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साफ नजर नहीं आया है। इसलिए यह देखना होगा कि कंपनी पुराने एनालॉग-डिजिटल कंसोल को बरकरार रखती है या इसमें कोई बदलाव करती है।

124.4cc इंजन मिलने की उम्मीद नई पल्सर 125 नियॉन में पहले वाला 124.4cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। पुराने मॉडल में यह इंजन 11.8 PS की पावर और 10.8Nm का टॉर्क जेनरेट करता था। हालांकि, बजाज ने अभी नए मॉडल के इंजन आउटपुट को कन्फर्म नहीं किया है।