बजट में प्रीमियम लुक! लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंची नई 2026 बजाज पल्सर 125, जानें क्या है नया

Jan 18, 2026 11:18 am IST

अगर आप बजट सेगमेंट में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, बजाज ऑटो ने 2026 बजाज पल्सर 150 लॉन्च के साथ क्लासिक पल्सर लाइनअप को 2010 के बाद पहली बार बड़ा अपडेट दिया था। अब इसी अपडेट की झलक इसकी छोटी बहन पल्सर 125 में भी देखने को मिल रही है। कंपनी ने अभी बाइक को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है लेकिन 2026 बजाज पल्सर 125 के अपडेटेड मॉडल डीलरशिप पर पहुंचने लगे हैं। हाल ही में सामने आए एक वॉकअराउंड वीडियो में इस बाइक के नए डिजाइन और फीचर्स की पूरी जानकारी सामने आई है।

कुछ ऐसी है डिजाइन बता दें कि क्लासिक पल्सर सीरीज बजाज की सबसे सफल मोटरसाइकिल रेंज में से एक रही है। इनमें पल्सर 220, पल्सर 150 और पल्सर 125 शामिल हैं। जहां सेमी-फेयर्ड पल्सर 220 में कोई बड़ा विजुअल बदलाव नहीं किया गया, वहीं पिछले महीने पल्सर 150 को नया फ्रंट फेस और डिजाइन अपडेट मिला था। अब यही बदलाव पल्सर 125 में भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि 2026 पल्सर 125 में नया फेसिया और अपडेटेड हेडलाइट सेटअप दिया गया है। खास बात यह है कि पल्सर 125 को पहली बार एलईडी हेडलाइट मिल रही है जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आता है।

एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी मौजूद अब इस बाइक में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं। हालांकि, एलईडी टेललाइट पहले की तरह बरकरार रखी गई है। rushlane में छपी एक खबक के अनुसार, नए ग्राफिक्स फ्यूल टैंक, साइड बॉडी पैनल और इंजन काउल पर देखे जा सकते हैं। हालांकि, पल्सर 150 की तरह इसमें स्प्लिट सीट या स्प्लिट रियर ग्रैब रेल नहीं दी गई है। साइकिल पार्ट्स की बात करें तो बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, 17-इंच अलॉय व्हील, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक मिलते हैं।