Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़bajaj pulsar 125 2026 has arrived at showrooms even before its official launch
बजट में प्रीमियम लुक! लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंची नई 2026 बजाज पल्सर 125, जानें क्या है नया

बजट में प्रीमियम लुक! लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंची नई 2026 बजाज पल्सर 125, जानें क्या है नया

संक्षेप:

बजाज ऑटो ने 2026 बजाज पल्सर 150 लॉन्च के साथ क्लासिक पल्सर लाइनअप को 2010 के बाद पहली बार बड़ा अपडेट दिया था। अब इसी अपडेट की झलक इसकी छोटी बहन पल्सर 125 में भी देखने को मिल रही है।

Jan 18, 2026 11:18 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Matter Aeraarrow

अगर आप बजट सेगमेंट में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, बजाज ऑटो ने 2026 बजाज पल्सर 150 लॉन्च के साथ क्लासिक पल्सर लाइनअप को 2010 के बाद पहली बार बड़ा अपडेट दिया था। अब इसी अपडेट की झलक इसकी छोटी बहन पल्सर 125 में भी देखने को मिल रही है। कंपनी ने अभी बाइक को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है लेकिन 2026 बजाज पल्सर 125 के अपडेटेड मॉडल डीलरशिप पर पहुंचने लगे हैं। हाल ही में सामने आए एक वॉकअराउंड वीडियो में इस बाइक के नए डिजाइन और फीचर्स की पूरी जानकारी सामने आई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

कुछ ऐसी है डिजाइन

बता दें कि क्लासिक पल्सर सीरीज बजाज की सबसे सफल मोटरसाइकिल रेंज में से एक रही है। इनमें पल्सर 220, पल्सर 150 और पल्सर 125 शामिल हैं। जहां सेमी-फेयर्ड पल्सर 220 में कोई बड़ा विजुअल बदलाव नहीं किया गया, वहीं पिछले महीने पल्सर 150 को नया फ्रंट फेस और डिजाइन अपडेट मिला था। अब यही बदलाव पल्सर 125 में भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि 2026 पल्सर 125 में नया फेसिया और अपडेटेड हेडलाइट सेटअप दिया गया है। खास बात यह है कि पल्सर 125 को पहली बार एलईडी हेडलाइट मिल रही है जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.83 - 2.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

₹ 73,902 - 76,437

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी मौजूद

अब इस बाइक में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं। हालांकि, एलईडी टेललाइट पहले की तरह बरकरार रखी गई है। rushlane में छपी एक खबक के अनुसार, नए ग्राफिक्स फ्यूल टैंक, साइड बॉडी पैनल और इंजन काउल पर देखे जा सकते हैं। हालांकि, पल्सर 150 की तरह इसमें स्प्लिट सीट या स्प्लिट रियर ग्रैब रेल नहीं दी गई है। साइकिल पार्ट्स की बात करें तो बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, 17-इंच अलॉय व्हील, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक मिलते हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

फीचर्स के तौर पर बाइक में इल्यूमिनेटेड स्विचगियर, किक स्टार्ट, इंजन किल स्विच और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। हालांकि, इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन नहीं है। इंजन की बात करें तो 2026 बजाज पल्सर 125 में वही 124.38cc ट्विन-स्पार्क, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 11.8 PS की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह बाइक होंडा SP125 और हीरो ग्लैमर X जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Bajaj Pulsar Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।