स्प्लेंडर से पैशन तक, Amazon सेल में नो कॉस्ट EMI पर मिल रहीं ये 5 मोटरसाइकिल; प्लेटिना भी शामिल
इस सेल में गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, किचन एक्सेसरीज जैसे कई आइटम शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। वहीं, इस प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स भी बेच रही हैं। इसमें बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के अफॉर्डेबल और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल भी शामिल हैं।
देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (amazon.in) पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2026 चल रही है। इस सेल में गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, क्लोद, किचन एक्सेसरीज जैसे कई आइटम शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। वहीं, इस प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स भी बेच रही हैं। इसमें बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के अफॉर्डेबल और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल भी शामिल हैं। यहां इन पर कुछ कार्ड्स ऑफर के साथ EMI का ऑप्शन भी चुना जा सकता है। बता दें कि इस लिस्ट में ब्लेटिना से लेकर स्प्लेंडर तक शामिल हैं। चलिए इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं।
1. Hero MotoCorp HF Deluxe Drum Self Start
अमेजन लिस्टेड प्राइस: 66,030 रुपए
इस मोटरसाइकिल को 2,321 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 5.9 kW का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 130 mm ड्रम ब्रेक दिया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। बाइक में 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है।
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Bajaj Platina 110
₹ 75,797
Bajaj Platina 100
₹ 72,942
Hero Splendor Plus
₹ 77,557 - 80,331
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 82,418 - 85,461
Hero Splendor Plus Flex Fuel
₹ 82,810
Hero Super Splendor XTEC
₹ 85,448 - 91,000
2. Bajaj Ct 110 X Black Silver
अमेजन लिस्टेड प्राइस: 75,166 रुपए
इस मोटरसाइकिल को 2,643 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर भी नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 99.6 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन मिलता है। जो 8.2 Ps का पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 110 mm ड्रम ब्रेक CBS के साथ दिया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है।
3. Bajaj Platina 110 Es Drum
अमेजन लिस्टेड प्राइस: 76,033 रुपए
इस मोटरसाइकिल को 2,673 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 115.06 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 8.6 PS का पावर और 9.81Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। इसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है।
4. Hero MotoCorp Super Splendor Xtec (DRUM)
अमेजन लिस्टेड प्राइस: 83,448 रुपए
इस मोटरसाइकिल को 2,934 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 124.7 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 10.7 BHP का पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। इसके फ्रंट में 240 mm डिस्क और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक मिलता है।
5. Hero Motocrop Passion Plus + Disc
अमेजन लिस्टेड प्राइस: 84,075 रुपए
इस मोटरसाइकिल को 2,956 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 5.9 kW का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। इसके फ्रंट में 130 mm और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया है। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें