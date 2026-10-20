स्प्लेंडर से पैशन तक, Amazon सेल में नो कॉस्ट EMI पर मिल रहीं ये 5 मोटरसाइकिल; प्लेटिना भी शामिल

इस सेल में गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, किचन एक्सेसरीज जैसे कई आइटम शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। वहीं, इस प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स भी बेच रही हैं। इसमें बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के अफॉर्डेबल और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल भी शामिल हैं।

Amazon सेल में नो कॉस्ट EMI पर मिल रहीं ये 5 मोटरसाइकिल

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 1,100 /माह से शुरू

देश के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन (amazon.in) पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2026 चल रही है। इस सेल में गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, क्लोद, किचन एक्सेसरीज जैसे कई आइटम शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। वहीं, इस प्लेटफॉर्म पर कई कंपनियां अपने टू-व्हीलर्स भी बेच रही हैं। इसमें बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के अफॉर्डेबल और सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल भी शामिल हैं। यहां इन पर कुछ कार्ड्स ऑफर के साथ EMI का ऑप्शन भी चुना जा सकता है। बता दें कि इस लिस्ट में ब्लेटिना से लेकर स्प्लेंडर तक शामिल हैं। चलिए इनके बारे में एक-एक करके जानते हैं।

1. Hero MotoCorp HF Deluxe Drum Self Start

अमेजन लिस्टेड प्राइस: 66,030 रुपए

इस मोटरसाइकिल को 2,321 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 5.9 kW का पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 130 mm ड्रम ब्रेक दिया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। बाइक में 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है।

2. Bajaj Ct 110 X Black Silver

अमेजन लिस्टेड प्राइस: 75,166 रुपए

इस मोटरसाइकिल को 2,643 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर भी नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 99.6 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर SOHC इंजन मिलता है। जो 8.2 Ps का पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसके फ्रंट में 130 mm ड्रम ब्रेक और रियर में भी 110 mm ड्रम ब्रेक CBS के साथ दिया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है।

3. Bajaj Platina 110 Es Drum

अमेजन लिस्टेड प्राइस: 76,033 रुपए

इस मोटरसाइकिल को 2,673 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 115.06 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 8.6 PS का पावर और 9.81Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। इसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है।

4. Hero MotoCorp Super Splendor Xtec (DRUM)

अमेजन लिस्टेड प्राइस: 83,448 रुपए

इस मोटरसाइकिल को 2,934 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। इस पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस मोटरसाइकिल में 124.7 cc एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। जो 10.7 BHP का पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। इसके फ्रंट में 240 mm डिस्क और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक मिलता है।