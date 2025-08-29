बजाज ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400R पर विचार को तैयार, ये अफॉर्डेबल कैफे रेसर मोटरसाइकिल; जानिए खासियत

बजाज का मानना ​​है कि थ्रक्सटन 400 जैसे सही प्रोडक्ट के साथ, यह अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। कंपनी का यह भी मानना ​​है कि थ्रक्सटन 400 के एक स्पोर्टी वर्जन के लिए भी गुंजाइश है। हालांकि, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह 400cc कैफे रेसर भारत के साथ-साथ विदेशों में कैसा प्रदर्शन करता है।

बजाज ऑटो ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में सबसे अफॉर्डेबल कैफे रेसर मोटरसाकिल है। इसे लॉन्च हुए लगभग तीन हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि, कैफे रेसर सेगमेंट काफी स्पेसिफिक है। बजाज का मानना ​​है कि थ्रक्सटन 400 जैसे सही प्रोडक्ट के साथ, यह अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। कंपनी का यह भी मानना ​​है कि थ्रक्सटन 400 के एक स्पोर्टी वर्जन के लिए भी गुंजाइश है। हालांकि, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यह 400cc कैफे रेसर भारत के साथ-साथ विदेशों में कैसा प्रदर्शन करता है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटिश ब्रांड ने बड़े कैफे रेसर थ्रक्सटन 1200 को एक ज्यादा रेसर रूप में भी बेचा है, जिसे थ्रक्सटन 1200R कहा जाता है।

इसके R वर्जन में आमतौर पर टॉप-स्पेक सस्पेंशन, अलग बॉडी वर्क और बेहतर ब्रेक के रूप में बेहतर उपकरण देखने को मिलते हैं। अगर बजाज थ्रक्सटन 400R डेवलप करने की योजना बनाता है, तो वह यही तरीका अपना सकता है। बजाज उन कंपनियों में से एक है जो बाजार की परिस्थितियों के साथ बेहद तेजी से तालमेल बिठा लेती है। इसकी तेज डेवलप प्रोसेस इसे कम से कम समय में मोटरसाइकिलें बनाने में कैपेबल बनाती है। इसलिए अगर थ्रक्सटन 400R एक या दो साल में हकीकत बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

350cc से अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर GST घटे CNBC ने इंस्टाग्राम पर अपने पेज पर एक छोटी क्लिप शेयर की है जिसमें बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज नई GST दरों में कटौती और 350cc बाइकों को इस लाभ से बाहर रखने पर अपने विचार शेयर कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होस्ट द्वारा इस बात पर प्रकाश डालने से होती है कि नई GST कटौती के अनुसार, 350cc से अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% के बजाय 18% की दर से टैक्स लगेगा। इस पर राजीव बजाज ने जवाब दिया कि भारत सरकार टैक्स की दर को 28% से घटाकर 18% करके कोई उपकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 18% अभी भी ज्यादा है। ये 12% के औसत से 50% ज्यादा है। बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस कटौती की सराहना की और कहा कि यह अभी भी शानदार और स्वागत योग्य है। हालांकि, यह अभी भी ज्यादा है।