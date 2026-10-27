टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी बजाज की नई एडवेंचर बाइक, अपनी लुक से मचाएगी तहलका; जानिए डिटेल्स

बजाज की नई एडवेंचर बाइक की टेस्टिंग के दौरान फिर झलक मिली है। इस बार सामने आई तस्वीरों में बाइक का डिजाइन और फीचर्स पहले से ज्यादा साफ दिख रहे हैं।

बजाज की नई एडवेंचर बाइक की टेस्टिंग के दौरान फिर झलक मिली है। इस बार सामने आई तस्वीरों में बाइक का डिजाइन और फीचर्स पहले से ज्यादा साफ दिख रहे हैं। इसमें पल्सर जैसी TFT स्क्रीन, LED हेडलाइट, वायर-स्पोक व्हील और ऊंचा एग्जॉस्ट देखने को मिला है। बाइक को खराब रास्तों और लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंजन और नाम का खुलासा नहीं किया है। पहले 250cc इंजन की चर्चा थी, लेकिन छोटे इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है। आइए जानते हैं इस नई बजाज एडवेंचर बाइक में अब तक क्या-क्या सामने आया है।

पल्सर जैसी TFT स्क्रीन मिलेगी नई तस्वीरों में बाइक के हैंडलबार के सामने आयताकार TFT डिस्प्ले नजर आ रहा है। इसका डिजाइन हाल ही में लॉन्च हुई पल्सर बाइक्स की स्क्रीन जैसा है। हालांकि, स्क्रीन पर क्या जानकारी दिखेगी, यह अभी साफ नहीं है। बाइक में हैंडलबार थोड़ा ऊंचा रखा गया है। फुटपेग की जगह भी ऐसी है, जिससे राइडर आराम से सीधा बैठ सकेगा। इसमें हैंडगार्ड और दोनों तरफ मिरर भी दिए गए हैं। स्विचगियर का डिजाइन नई पल्सर से थोड़ा अलग दिखता है। दाईं ओर हेडलाइट कंट्रोल के लिए स्लाइडर जैसा स्विच नजर आता है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन बाइक के सामने की तस्वीरों में एंगुलर LED हेडलाइट दिखाई देती है। हेडलाइट के नीचे आगे की ओर निकला बीक डिजाइन इसे एडवेंचर बाइक जैसा लुक देता है। इसमें बड़ी टूरिंग विंडस्क्रीन के बजाय छोटी हेडलाइट काउल दी गई है। फ्यूल टैंक और साइड पैनल को भी अलग डिजाइन मिला है। हालांकि, अभी इन पर कवर लगा हुआ है। बाइक में आगे टेलिस्कोपिक फोर्क के साथ रबर कवर दिए गए हैं। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और वायर-स्पोक व्हील नजर आते हैं। इंजन के नीचे प्रोटेक्शन प्लेट और किनारों पर मेटल गार्ड भी दिए गए हैं।

पीछे सामान रखने के लिए कैरियर बाइक के पिछले हिस्से में लंबी सिंगल-पीस सीट दी गई है। पीछे बैठने वाले के लिए सीट थोड़ी ऊंची रखी गई है। इसके दोनों ओर सिल्वर फिनिश वाले ग्रैब रेल हैं, जो पीछे सामान रखने वाले कैरियर से जुड़े हैं। पहले टेस्टिंग के दौरान इस कैरियर पर टॉप बॉक्स भी देखा गया था। एग्जॉस्ट को बाइक के दाईं ओर ऊपर की तरफ रखा गया है। इसके ऊपर गर्मी से बचाने के लिए बड़ा कवर दिया गया है। पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन, टेललैंप, अलग टर्न इंडिकेटर और लंबा नंबर प्लेट होल्डर भी नजर आता है।

250cc इंजन मिलेगा या छोटा इंजन? बाइक के इंजन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। पहले इसमें पल्सर N250 से लिया गया 250cc इंजन मिलने की चर्चा थी। हालांकि, बजाज के ब्राजील के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाल्डिर फरेरा ने पहले कहा था कि कंपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई ट्रेल बाइक पर काम कर रही है। ऐसे में छोटे इंजन का ऑप्शन भी आ सकता है।

क्या है बाइक की डिटेल्स बता दें कि नई तस्वीरों में इंजन पर कूलिंग फिन्स दिख रहे हैं, लेकिन इससे इंजन की कैपिसिटी की पुष्टि नहीं होती। ब्राजील में इसे 2026 के आखिर से पहले पेश किए जाने की बात कही गई थी। भारत में लॉन्च की तारीख अभी सामने नहीं आई है। बाइक का नाम भी तय नहीं हुआ है। कंपनी इसे पहले ट्रेडमार्क कराए गए Trekker नाम से भी पेश कर सकती है।