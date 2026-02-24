Hindustan Hindi News
बजाज की इस मोटरसाइकिल पर लोगों ने फिर लगाई मुहर, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल

Feb 24, 2026 01:45 pm IST
भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल हमेशा डिमांड में रहती है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बजाज पल्सर को बीते महीने कुल 67,081 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर बजाज पल्सर की बिक्री में 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 60,640 यूनिट रहा था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

34% बढ़ गई चेतक इलेक्ट्रिक की बिक्री

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज प्लैटिना रही। बजाज प्लैटिना ने इस दौरान 23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 33,520 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर 160 + 200 रही। बजाज पल्सर 160 + 200 ने इस दौरान 76 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 29,048 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज चेतक रही। बजाज चेतक ने इस दौरान 34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 28,216 यूनिट स्कूटर की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही बजाज सीटी 100

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर 150 रही। बजाज पल्सर 150 ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23,174 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज पल्सर 220 रही। बजाज पल्सर 220 ने इस दौरान 126 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,398 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर बजाज सीटी 100 रही। बजाज सीटी 100 ने इस दौरान 4 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,018 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

44% बढ़ गई पल्सर NS400z की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बजाज फ्रीडम रही। बजाज फ्रीडम ने इस दौरान 14 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,157 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज अवेंजर 220 रही। बजाज अवेंजर 220 ने इस दौरान 151 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 108 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर बजाज पल्सर NS400z रही। पल्सर NS400z ने इस दौरान 44%एल पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 899 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

कुछ ऐसी रही दूसरे मॉडलों की बिक्री

दूसरी ओर इस दौरान बजाज डोमिनार 250 को 813 ग्राहक, बजाज डोमिनार 400 को 569 ग्राहक, बजाज अवेंजर 180 को 432 ग्राहक और बजाज ड्यूक 200 को 4,251 में ग्राहक मिले। इसके अलावा, बजाज ड्यूक 250 को 4,163 ग्राहक, बजाज ड्यूक 390 को 1,154 ग्राहक, बजाज हुस्क्वरना को 34 ग्राहक और बजाज ट्रायंफ 400 को 4,793 नए ग्राहक मिले।

