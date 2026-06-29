बजाज की इस बाइक का पूरा देश दीवाना, मई में 1,24,270 लोगों ने इसे खरीदा; बिक्री में शान से बनी नंबर-1

बजाज ऑटो ने मई, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार भी बिक्री की रेस में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने बाजी मारते हुए पहला पोजिशन हासिल किया है।

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बजाज ऑटो ने मई, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार भी बिक्री की रेस में बजाज पल्सर (Bajaj Pulsar) ने बाजी मारते हुए पहला पोजिशन हासिल किया है। इस दौरान बजाज पल्सर ने 1.73 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,24,270 यूनिट बाइक की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 1,22,151 यूनिट्स था। बता दें कि बजाज की कुल घरेलू बिक्री में अकेले पल्सर ब्रांड की हिस्सेदारी 63.60 पर्सेंट रही है। आइए जानते हैं इस दौरान बजाज के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर चेतक इलेक्ट्रिक बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज चेतक का कब्जा रहा। चेतक ने इस दौरान 50.26 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 38,376 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज प्लेटिना रही। प्लैटिना ने इस दौरान 5.20 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 26,467 नए ग्राहक मिले।

सीटी, अवेंजर की बिक्री में गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बजाज सीटी रही। बजाज सीटी ने इस दौरान 14.80 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,074 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज अवेंजर रही। अवेंजर ने इस दौरान सालाना आधार पर 5.98 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1,572 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।

डोमिनार की रफ्तार बढ़ी बिक्री की इस लिस्ट में छठे नंबर पर बजाज डोमिनार रही। डोमिनार ने इस दौरान 32.97 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,089 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। बता दें कि बजाज के टोटल सेल्स शेयर में इस बार डोमिनार की हिस्सेदारी 0.56 पर्सेंट दर्ज की गई है।