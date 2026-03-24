बजाज की इस मोटरसाइकिल का पूरा देश दीवाना, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; दूसरे 12 मॉडल छूटे पीछे

Mar 24, 2026 01:51 pm IST

बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। बिक्री की लिस्ट में बजाज पल्सर 125cc पहले नंबर पर रही। पल्सर 125cc को बीते महीने कुल 58,056 नए ग्राहक मिले।

बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री का डेटा जारी कर दिया है। बिक्री की लिस्ट में बजाज पल्सर 125cc पहले नंबर पर रही। पल्सर 125cc को बीते महीने कुल 58,056 नए ग्राहक मिले। इस दौरान बाइक की बिक्री में 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी देखी गई। जबकि दूसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में 31,435 यूनिट्स के साथ बजाज पल्सर 160+200 (NS/RS) रही। इसकी बिक्री में 97 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल देखा गया। वहीं, तीसरे नंबर पर बजाज चेतक ने अपनी जगह बनाई। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 28,004 लोगों ने खरीदा। इस दौरान चेतक की बिक्री 32 पर्सेंट तक बढ़ गई।

चौथे नंबर पर रही प्लेटिना बिक्री की रेस में चौथे नंबर पर बजाज प्लेटिना रही। इसकी 24,390 यूनिट्स बिकीं और इसने 17 पर्सेंट की ग्रोथ दिखाई। वहीं, पांचवें नंबर पर पल्सर 150 cc रही। हालांकि, इसकी बिक्री में 4 पर्सेंट की मामूली गिरावट आई और यह 13,315 यूनिट्स पर सिमट गई। जबकि छठे नंबर पर पल्सर 220 cc ने सबको चौंका दिया। इसने 122 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी के साथ 8,459 यूनिट्स की बिक्री की। इसके बाद सातवें नंबर पर बजाज CT 100 cc रही। इसे 3,792 ग्राहकों ने पसंद किया। बता दें कि इसकी बिक्री में 13 पर्सेंट का इजाफा देखा गया।

आठवें नंबर पर रही फ्रीडम दूसरी ओर आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में दुनिया की पहली CNG बाइक 'फ्रीडम' रही। इसकी 1,461 यूनिट्स बिकीं और इसने 42 पर्सेंट की सालाना बढ़त हासिल की। वहीं, नौवें नंबर पर बजाज अवेंजर 220 cc रही। इसने 454 पर्सेंट की रिकॉर्ड तोड़ सालाना बढ़ोतरी के साथ 1,364 यूनिट्स की सेल्स दर्ज की। दूसरी ओर दसवें नंबर पर डोमिनार 250 का नंबर आया। इसे 551 खरीदार मिले और इसकी बिक्री 57 पर्सेंट बढ़ी। इसके ठीक पीछे 11वें नंबर पर डोमिनार 400 रही। इसने 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 386 यूनिट्स बिक्री की।