बजाज ऑटो ने अक्टूबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार बिक्री की रेस में बजाज पल्सर 125 (Bajaj Pulsar 125) ने जबरदस्त बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है।

बजाज ऑटो ने अक्टूबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार बिक्री की रेस में बजाज पल्सर 125 (Bajaj Pulsar 125) ने जबरदस्त बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है। इस दौरान बजाज पल्सर 125 ने 15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 74,084 यूनिट्स मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 87,562 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान बजाज के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही चेतक इलेक्ट्रिक बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का कब्जा रहा। चेतक इलेक्ट्रिक ने इस दौरान 84 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 64,134 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 160 + 200 NS रही। इसने 40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 49,671 यूनिट्स बेचीं। जबकि चौथे नंबर पर बजाज प्लैटिना रही। प्लैटिना ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 47,950 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

पल्सर 150 और 220 की रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर 150 रही। पल्सर 150 ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,621 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बजाज पल्सर 220 रही। पल्सर 220 ने इस दौरान 52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 11,651 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्रायम्फ 350 रही। इसने कुल 5,287 यूनिट्स की बिक्री हासिल की।

आठवें नंबर पर रही केटीएम 250 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर केटीएम ड्यूक 250 रही। केटीएम ड्यूक 250 ने इस दौरान 12 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,329 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज CT 100 रही। बजाज CT 100 ने इस दौरान 6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,242 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, दसवें नंबर पर केटीएम ड्यूक 200 रही। इसने 17 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 3,553 यूनिट्स बेचीं।

24% घट गई फ्रीडम की बिक्री दूसरे मॉडलों की बात करें तो पल्सर NS400Z की 3,295 यूनिट्स, ड्यूक 350 की 2,146 यूनिट्स, अवेंजर 220 की 1,849 यूनिट्स और डोमिनार 350 की 1,715 यूनिट्स की बिक्री हुई। वहीं, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,631 यूनिट्स बेचीं।