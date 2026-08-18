पूरा देश हुआ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का दीवाना, जुलाई में 47,184 लोगों ने खरीदा; 307% बढ़ गई बिक्री

भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक बिक्री जुलाई 2026

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Bajaj Pulsar 150

भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। चेतक इलेक्ट्रिक को बीते महीने कुल 47,184 नए ग्राहक मिले। इस दौरान चेतक इलेक्ट्रिक की बिक्री में सालाना आधार पर 307 पर्सेंट की धमाकेदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 11,584 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही प्लेटिना बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पल्सर 160 + 200 NS रही। इसने इस दौरान 60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,851 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 125 रही। पल्सर 125 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 25,604 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में प्लेटिना रही। प्लेटिना ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,388 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही पल्सर 150 बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर प्लेटिना 125 रही। प्लेटिना 125 ने इस दौरान कुल 13,033 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 220 रही। पल्सर 220 ने इस दौरान 57 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,832 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 150 रही। पल्सर 150 ने इस दौरान 67 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,554 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

दसवें नंबर पर रही ड्यूक 250 दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सीटी 100 रही। सीटी 100 ने इस दौरान 0 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 4,727 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्रॉयम्फ 350 रही। ट्रॉयम्फ 350 ने इस दौरान कुल 4,347 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम ड्यूक 250 रही। केटीएम ड्यूक 250 ने इस दौरान 91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,714 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।