पूरा देश हुआ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का दीवाना, जुलाई में 47,184 लोगों ने खरीदा; 307% बढ़ गई बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच बजाज के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर चेतक इलेक्ट्रिक (Chetak Electric) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। चेतक इलेक्ट्रिक को बीते महीने कुल 47,184 नए ग्राहक मिले। इस दौरान चेतक इलेक्ट्रिक की बिक्री में सालाना आधार पर 307 पर्सेंट की धमाकेदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 11,584 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही प्लेटिना
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पल्सर 160 + 200 NS रही। इसने इस दौरान 60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 25,851 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 125 रही। पल्सर 125 ने इस दौरान 38 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 25,604 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में प्लेटिना रही। प्लेटिना ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 14,388 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
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Bajaj Pulsar 150
₹ 1.05 - 1.12 लाख
Bajaj Platina 110
₹ 69,284 - 74,214
Bajaj Platina 100
₹ 65,407
Bajaj Pulsar N250
₹ 1.53 लाख
Bajaj Pulsar 125
₹ 85,677 - 91,610
Bajaj Pulsar 180
₹ 1.22 लाख
सातवें नंबर पर रही पल्सर 150
बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर प्लेटिना 125 रही। प्लेटिना 125 ने इस दौरान कुल 13,033 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 220 रही। पल्सर 220 ने इस दौरान 57 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,832 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में पल्सर 150 रही। पल्सर 150 ने इस दौरान 67 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,554 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
दसवें नंबर पर रही ड्यूक 250
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर सीटी 100 रही। सीटी 100 ने इस दौरान 0 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 4,727 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में ट्रॉयम्फ 350 रही। ट्रॉयम्फ 350 ने इस दौरान कुल 4,347 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में केटीएम ड्यूक 250 रही। केटीएम ड्यूक 250 ने इस दौरान 91 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,714 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।
कुल बिक्री में 19% की बढ़ोतरी
दूसरी ओर केटीएम ड्यूक 200 ने 82 पर्सेंट की बढ़त के साथ 2,945 यूनिट्स, पल्सर 350 ने 2,315 यूनिट्स, ड्यूक 350 ने 1,980 यूनिट्स, डोमिनार 350 ने 1,707 यूनिट्स और फ्रीडम ने 1,692 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं युलु वेर 3.0x की 1,500 यूनिट्स, एवेंजर 220 की 1,120 यूनिट्स, केटीएम ड्यूक 390 की 664 यूनिट्स, डोमिनार 250 की 441 यूनिट्स, ट्रॉयम्फ 400 की 148 यूनिट्स और हस्कवर्ना की महज 1 यूनिट बिकी। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में बजाज ने जुलाई 2026 में कुल 1,65,747 टू-व्हीलर्स की बिक्री की है, जो पिछले साल के 1,39,279 यूनिट्स के मुकाबले 19 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज कराती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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