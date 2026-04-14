बजाज का धमाका! लॉन्च हुई 'WEGO' इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर रेंज; फुल चार्ज करने पर चलेगी 296km, जानें कीमत

Apr 14, 2026 07:05 pm IST

दिग्गज टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक मार्केट में एक बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने 'बजाज वेगो' (Bajaj WEGO) ब्रांड के तहत अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की पूरी रेंज लॉन्च कर दी है।

अगर आप ऑटो रिक्शा चलाने के शौकीन हैं या इसे बिजनेस के तौर पर देखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक मार्केट में एक बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने 'बजाज वेगो' (Bajaj WEGO) ब्रांड के तहत अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की पूरी रेंज लॉन्च कर दी है। इसमें पैसेंजर और सामान ढोने वाले कार्गो, दोनों तरह के कई मॉडल शामिल हैं। बजाज का दावा है कि 'वेगो' भारत में थ्री-व्हीलर सेगमेंट का अब तक का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभरा है। आइए जानते हैं पूरी खबरे के बारे में विस्तार से।

क्या कहती है कंपनी बजाज वेगो को एक बेहद एडवांस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें 2-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला दमदार इलेक्ट्रिक इंजन लगा है, जो चलाने में बहुत आसान है। साथ ही, इसमें एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ड्राइवर को बार-बार चार्जिंग खत्म होने की टेंशन नहीं रहेगी। बजाज का कहना है कि उनकी ये गाड़ियां न केवल लंबी रेंज देंगी, बल्कि लंबे समय में मालिक को जबरदस्त बचत भी कराएंगी। इसमें 'हिल होल्ड' और 'क्लाइम्ब मोड' जैसे फीचर्स भी हैं।

फीचर्स भी है दमदार बजाज ने इस नई रेंज में ड्राइवर और सवारी दोनों के आराम का पूरा ख्याल रखा है। गाड़ी में पहले से ज्यादा लेगरूम और बड़ा स्पेस दिया गया है। फीचर्स के मामले में भी यह किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले और बढ़िया एर्गोनोमिक डिजाइन मिलता है। ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए बजाज इस पर 5 साल की वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी दे रहा है।