बजाज का “हैटट्रिक ऑफर”, पल्सर खरीदने पर होगी अब तक की सबसे बड़ी बचत; जानिए कितने का होगा फायदा
दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता बजाज इस फेस्टिव सीजन बाइक लवर्स के लिए GST पर छूट का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अब अपने तरफ से 50 पर्सेंट एडिशनल फाइनेंसिंग बेनिफिट भी जोड़ दिया है।
दिग्गज टू-व्हीलर निर्माता बजाज ने इस फेस्टिव सीजन में बाइक लवर्स के लिए स्पेशल ऑफर पेश किया है। बता दें कि सरकार ने 350cc तक की मोटरसाइकिल पर GST कम किया जिसका फायदा बजाज ने सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अब अपने तरफ से 50 पर्सेंट एडिशनल फाइनेंसिंग बेनिफिट भी जोड़ दिया है। मतलब अब पल्सर खरीदने वाले 1.5 गुना GST का फायदा उठा सकते हैं। यानी फेस्टिव सीजन में बाइक की खरीद और भी किफायती हो गई है।
इतनी सस्ती हो जाएगी पल्सर
बजाज ने इस ऑफर को “हैटट्रिक ऑफर” का नाम दिया है। इस ऑफर में तीन बड़े फायदे हैं जिनमें पूरी GST छूट, जीरो प्रोसेसिंग चार्ज और कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस शामिल हैं। बता दें कि इस ऑफर के तहत दिल्ली में ग्राहक पल्सर NS125 ABS पर ग्राहक 12,206 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जबकि पल्सर N160 USD पर यह फायदा 15,759 तक पहुंच जाता है। बता दें कि यह ऑफर पूरे पल्सर रेंज के लिए लागू है।
पूरे देश में मिलेगा ऑफर का फायदा
बजाज पल्सर का फेस्टिव ऑफर अब पूरे देश में एक्टिव है। बता दें कि गुजरात में नवरात्रि, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और कर्नाटक‑आंध्र प्रदेश में दशहरा के मौके पर हर राइडर इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। इस ऑफर के जरिए सिर्फ टैक्स बचत नहीं बल्कि फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस में भी एडिशनल फायदे मिलते हैं। पूरे पल्सर रेंज को कवर करते हुए यह बजाज का अब तक का सबसे बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव फेस्टिव ऑफर है।
