100Km का माइलेज, फिर भी भारतीय ग्राहकों को पसंदा नहीं आ रही ये मोटरसाइकिल; कीमत ₹91000

Mar 26, 2026 05:45 pm IST

बजाज ऑटो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने फैक्ट्री फिटेड CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम 125 NG04 है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक भी है। इसका माइलेज 100Km/Kg है। हालांकि, अभी भी इसे अपनी बड़ी सेल का इंतजार है।

बजाज ऑटो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने फैक्ट्री फिटेड CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम 125 NG04 है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक भी है। इसका माइलेज 100Km/Kg है। हालांकि, अभी भी इसे अपनी बड़ी सेल का इंतजार है। दरअसल, जुलाई 2024 में लॉन्च के बाद इसे अक्टूबर 2024 में 30,051 यूनिट की सबसे बड़ी बिक्री मिली थी। वहीं, 2025 में इसकी अक्टूबर में 2,152 यूनिट के साथ सबसे बड़ी सेल रही। वहीं, पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में इसकी सिर्फ 1,461 यूनिट बिकीं।

इस मोटरसाइकिल की खास बात है कि ये CNG सिलेंडर के साथ लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है। इसमें सीट के नीचे सिलेंडर फिट किया गया है। वहीं, 100 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये दुनिया की पहली मोटरसाइकिल भी है। चलिए लॉन्च के बाद से इसकी सेल्स के डेटा को देखते हैं।

फ्रीडम 125 NG04 CNG की सेल्स के आंकड़े

जुलाई 2024 में इसकी 1,933 यूनिट, अगस्त 2024 में इसकी 9,215 यूनिट, सितंबर 2024 में इसकी 19,639 यूनिट, अक्टूबर 2024 में इसकी 30,051 यूनिट, नवंबर 2024 में इसकी 5,953 यूनिट, दिसंबर 2024 में इसकी 4,173 यूनिट, जनवरी 2025 में इसकी 1,345 यूनिट, फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट, मार्च 2025 में इसकी 1,394 यूनिट, अप्रैल 2025 में इसकी 993 यूनिट, मई 2025 में इसकी 1,037 यूनिट, जून 2025 में इसकी 1,699 यूनिट, जुलाई 2025 में इसकी 1,909 यूनिट, अगस्त 2025 और सितंबर 2025 का डेटा उपलब्ध नहीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,152 यूनिट बिकीं।

फ्रीडम 125 CNG के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। ये CNG सिलेंडर इस तरह फिट किया गया है कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है।

कंपनी के मुताबिक इसमें 125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग तो बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के 11 सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है।