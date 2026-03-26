Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

100Km का माइलेज, फिर भी भारतीय ग्राहकों को पसंदा नहीं आ रही ये मोटरसाइकिल; कीमत ₹91000

Mar 26, 2026 05:45 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

बजाज ऑटो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने फैक्ट्री फिटेड CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम 125 NG04 है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक भी है। इसका माइलेज 100Km/Kg है। हालांकि, अभी भी इसे अपनी बड़ी सेल का इंतजार है।

100Km का माइलेज, फिर भी भारतीय ग्राहकों को पसंदा नहीं आ रही ये मोटरसाइकिल; कीमत ₹91000

बजाज ऑटो दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने फैक्ट्री फिटेड CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। इस मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम 125 NG04 है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक भी है। इसका माइलेज 100Km/Kg है। हालांकि, अभी भी इसे अपनी बड़ी सेल का इंतजार है। दरअसल, जुलाई 2024 में लॉन्च के बाद इसे अक्टूबर 2024 में 30,051 यूनिट की सबसे बड़ी बिक्री मिली थी। वहीं, 2025 में इसकी अक्टूबर में 2,152 यूनिट के साथ सबसे बड़ी सेल रही। वहीं, पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में इसकी सिर्फ 1,461 यूनिट बिकीं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hero Glamour XTEC
Hero Glamour XTEC
₹ 90,498 - 95,098
अभी ऑफर पाएं
Hero Super Splendor XTEC
Hero Super Splendor XTEC
₹ 86,128 - 90,028
अभी ऑफर पाएं
Hero Splendor Plus XTEC
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 91,952 - 95,315
अभी ऑफर पाएं
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें

इस मोटरसाइकिल की खास बात है कि ये CNG सिलेंडर के साथ लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है। इसमें सीट के नीचे सिलेंडर फिट किया गया है। वहीं, 100 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये दुनिया की पहली मोटरसाइकिल भी है। चलिए लॉन्च के बाद से इसकी सेल्स के डेटा को देखते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Freedom

Bajaj Freedom

₹ 90,272 - 1.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Glamour

Hero Glamour

₹ 81,063 - 84,751

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar 125

Bajaj Pulsar 125

₹ 85,677 - 91,610

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar NS 125

Bajaj Pulsar NS 125

₹ 92,182 - 98,400

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar 125 Neon

Bajaj Pulsar 125 Neon

₹ 68,077 - 90,989

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N125

Bajaj Pulsar N125

₹ 94,707 - 98,707

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फ्रीडम 125 NG04 CNG की सेल्स के आंकड़े
जुलाई 2024 में इसकी 1,933 यूनिट, अगस्त 2024 में इसकी 9,215 यूनिट, सितंबर 2024 में इसकी 19,639 यूनिट, अक्टूबर 2024 में इसकी 30,051 यूनिट, नवंबर 2024 में इसकी 5,953 यूनिट, दिसंबर 2024 में इसकी 4,173 यूनिट, जनवरी 2025 में इसकी 1,345 यूनिट, फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट, मार्च 2025 में इसकी 1,394 यूनिट, अप्रैल 2025 में इसकी 993 यूनिट, मई 2025 में इसकी 1,037 यूनिट, जून 2025 में इसकी 1,699 यूनिट, जुलाई 2025 में इसकी 1,909 यूनिट, अगस्त 2025 और सितंबर 2025 का डेटा उपलब्ध नहीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,152 यूनिट बिकीं।

ये भी पढ़ें:Sony की इलेक्ट्रिक कार का इंतजार नहीं होगा खत्म, कंपनी ने प्रोजेक्ट किया रद्द

फ्रीडम 125 CNG के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। ये CNG सिलेंडर इस तरह फिट किया गया है कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी ने नए स्कूटर का टीजर किया जारी, हनुमान जयंती वाले दिन होगा लॉन्च

कंपनी के मुताबिक इसमें 125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग तो बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के 11 सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से इन 5 कंपनियों की कार हो जाएंगी महंगी, इसमें टाटा और होंडा भी शामिल

फ्रीडम 125 NG04 ड्रम की एक्स-शोरूम कीमत 90,976 रुपए, फ्रीडम 125 NG04 ड्रम LED की एक्स-शोरूम कीमत 103,468 रुपए और फ्रीडम 125 NG04 डिस्क LED की एक्स-शोरूम कीमत 107,026 रुपए है। इस मोटरसाइकिल को रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू कलर्स में खरीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि हर महीने 50Km की रनिंग पर पेट्रोल की तुलना में 2356 रुपए की बचत हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Bajaj Bajaj Auto Bajaj Pulsar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।