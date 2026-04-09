बजाज ने चुपके से लॉन्च की ये बाइक, ₹40000 सस्ता भी कर दिया; फीचर्स में नहीं की कटौती

Apr 09, 2026 11:28 am IST

कंपनी ने इसमें कम डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद भी डोमिनार 400 के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरीके से ब्रांड की वैल्यू बनी रहेगी और ग्राहकों के बीच किसी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं होगा।

बजाज ऑटो ने अपनी अपडेटेड डोमिनार 350cc को चुपके से लॉन्च कर दी है। डीलर्स के मुताबिक, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,99,998 रुपए तय की है। जबकि, इससे पहले इस मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपए थी। यानी नया मॉडल पुराने की तुलना में 40,000 रुपए सस्ता है। कुल मिलाकर इसकी कीमत में 17% की कटौती कर दी गई है। खास बात ये है कि कंपनी ने इस कटौती के बाद भी इसके फीचर्स में किसी तरह की कटौती नहीं की है। कंपनी ने इसे चुपके से डीलरशिप पर भेजना भी शुरू कर दिया है।

कंपनी ने इसमें कम डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद भी डोमिनार 400 के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरीके से ब्रांड की वैल्यू बनी रहेगी और ग्राहकों के बीच किसी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नाम वही रखना इसलिए भी सही है, क्योंकि 350cc वाली डोमिनार की परफॉर्मेंस काफी हद तक मौजूदा 373cc वाले वर्जन जैसी ही है।

इंजन का पावर और टॉर्क हल्का कम हुआ

अभी तक इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लीक हुई जानकारी के मुताबिक, नई 350cc वाली डोमिनार लगभग 39 PS की पावर और 33.2 Nm का टॉर्क देगी। इसकी तुलना में मौजूदा मॉडल 40 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यानी पावर आउटपुट लगभग पहले जैसे ही हैं। टॉर्क आउटपुट में भी बहुत मामूली कमी आई है। हालांकि, इससे इसकी परफॉर्मेंस पर बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा।

एग्जॉस्ट आवाज में कोई बदलाव नहीं आया

डिस्प्लेसमेंट कम करने के लिए स्ट्रोक की लंबाई 60 mm से घटाकर 56.1 mm कर दी गई है। वहीं, बोर का साइज पहले की तरह ही 89 mm रखा गया है। इस तरीके से इंजन में कोई भी महंगा बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। नई 350cc डोमिनार की एग्जॉस्ट आवाज भी काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसी ही है। नई बजाज डोमिनार 350cc के डीलरशिप से फोटोज भी सामने आ गए हैं।

एडजस्टेबल मोनोशॉक यूनिट लगाई गईं

इंजन में किए गए बदलावों के अलावा, नई 350cc डोमिनार 400 से कोई और बदलाव नहीं किया गया है। सभी जरूरी और प्रीमियम फीचर्स को वैसे का वैसा ही रखा गया है। इस बाइक में बीम टाइप पैरीमीटर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 43 mm USD फोर्क्स और पीछे की तरफ मल्टी-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक यूनिट लगी है। आगे 135 mm और पीछे 110 mm मोनोशॉक है।

डिस्क और डुअल-चैनल ABS दिया

नई 350cc मोनोशॉक 400 के दोनों सिरों पर 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिन पर आगे 110/R70 और पीछे 150/R60 साइज के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। ब्रेकिंग सेटअप में आगे 320 mm और पीछे 230 mm के डिस्क दी है। डुअल-चैनल ABS को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया है। डोमिनार 400 में LED हेडलैंप, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ रोड जैसे 4 राइड मोड दिए गए हैं। इस बाइक में एक बॉन्डेड कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है।