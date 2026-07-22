बजाज ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टाइमलाइन से उठाया पर्दा, जानिए कब लॉन्च होगी
कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसके स्थानीय कारोबार में लगभग 30% का योगदान दिया। लोकप्रियता के अनुरूप, सप्लाई बाधाओं को दूर करने के लिए चेतक की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में 50,000 यूनिट से बढ़ाकर 60,000 यूनिट तक की जाएगी।
बजाज ऑटो ईवी सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले कई महीनों से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी भी बनी हुई है। अब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बाजार में लाने की टाइमलाइन से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश करेगी। वो चेतक रेंज और थ्री-व्हीलर के अलावा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है। यह घोषणा कंपनी की Q1 FY27 आय कॉल के दौरान हुई, जहां उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से अधिक डिमांड के बाद चेतक का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना का भी खुलासा किया।
CNG मोटरसाइकिल की सेल्स डाउन रही
कंपनी ने टू-व्हीलर सेक्टर में अपने पहले इलेक्ट्रिक असॉल्ट के लिए चेतक नेमप्लेट को वापस लाया और इसने डिविडेंट का भुगतान किया है। यह वर्तमान में घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। जबकि फ्रीडम CNG की पेशकश को केवल मामूली सफलता मिली, बजाज कम खोजे गए शून्य-उत्सर्जन मोटरसाइकिल क्षेत्र में कदम रख रहा है, जिसमें वर्तमान में मुख्यधारा के निर्माताओं की उपस्थिति काफी कम है।
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इलेक्ट्रिक व्हीकल का योगदान % रहा
कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसके स्थानीय कारोबार में लगभग 30% का योगदान दिया। लोकप्रियता के अनुरूप, सप्लाई बाधाओं को दूर करने के लिए चेतक की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में 50,000 यूनिट से बढ़ाकर 60,000 यूनिट तक की जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कॉम्पटीटर्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है।
राजस्व बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हुआ
टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी सहित ब्रांडों ने अपने इस सेगमेंट में फ्यूचर की बेहतरी के लिए नए निवेश के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। प्रोडक्ट अपडेट के साथ-साथ, बजाज ऑटो ने अप्रैल-जून 2026 की अवधि के लिए अपने उच्चतम तिमाही फाइनेंशियल प्रदर्शन की सूचना दी, क्योंकि परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 37% बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हो गया।
टैक्स के बाद इसका लाभ 40% से अधिक बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ रुपए और EBITDA 3,500 करोड़ रुपए के पार कर गया। इसके मार्जिन में 20.9% का सुधार देखने को मिला। घरेलू कारोबार ने तिमाही के दौरान टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों में दोहरे अंकों में लाभ के साथ 26% राजस्व वृद्धि दर्ज की। ईवी व्यवसाय से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।
विदेशी बाजारों में जमकर हुई बिक्री
कंपनी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कम्पोनेंट की उपलब्धता की वजह से प्रोडक्शन सीमित रहा। एक्सपोर्ट के मामले में यह एक और रिकॉर्ड तिमाही रही, क्योंकि बजाज ऑटो ने पहली बार 7 लाख का आंकड़ा पार किया, इसमें लैटिन अमेरिका में ग्रोथ और अफ्रीका में रिकवरी का अहम योगदान रहा। कंपनी ने बताया कि अफ्रीका में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा हो गया, जिसमें नाइजीरिया में तीन गुना बढ़ोतरी का बड़ा हाथ रहा और कमर्शियल गाड़ियों का एक्सपोर्ट भी करीब 70% बढ़ गया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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