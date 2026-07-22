बजाज ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टाइमलाइन से उठाया पर्दा, जानिए कब लॉन्च होगी

कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसके स्थानीय कारोबार में लगभग 30% का योगदान दिया। लोकप्रियता के अनुरूप, सप्लाई बाधाओं को दूर करने के लिए चेतक की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में 50,000 यूनिट से बढ़ाकर 60,000 यूनिट तक की जाएगी।

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बजाज ऑटो ईवी सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले कई महीनों से ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी भी बनी हुई है। अब कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को बाजार में लाने की टाइमलाइन से पर्दा उठा दिया है। दरअसल, कंपनी अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश करेगी। वो चेतक रेंज और थ्री-व्हीलर के अलावा अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करना चाहती है। यह घोषणा कंपनी की Q1 FY27 आय कॉल के दौरान हुई, जहां उसने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से अधिक डिमांड के बाद चेतक का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना का भी खुलासा किया।

CNG मोटरसाइकिल की सेल्स डाउन रही

कंपनी ने टू-व्हीलर सेक्टर में अपने पहले इलेक्ट्रिक असॉल्ट के लिए चेतक नेमप्लेट को वापस लाया और इसने डिविडेंट का भुगतान किया है। यह वर्तमान में घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है। जबकि फ्रीडम CNG की पेशकश को केवल मामूली सफलता मिली, बजाज कम खोजे गए शून्य-उत्सर्जन मोटरसाइकिल क्षेत्र में कदम रख रहा है, जिसमें वर्तमान में मुख्यधारा के निर्माताओं की उपस्थिति काफी कम है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल का योगदान % रहा

कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने उसके स्थानीय कारोबार में लगभग 30% का योगदान दिया। लोकप्रियता के अनुरूप, सप्लाई बाधाओं को दूर करने के लिए चेतक की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगले कुछ महीनों में 50,000 यूनिट से बढ़ाकर 60,000 यूनिट तक की जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में कॉम्पटीटर्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है।

राजस्व बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हुआ

टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी सहित ब्रांडों ने अपने इस सेगमेंट में फ्यूचर की बेहतरी के लिए नए निवेश के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। प्रोडक्ट अपडेट के साथ-साथ, बजाज ऑटो ने अप्रैल-जून 2026 की अवधि के लिए अपने उच्चतम तिमाही फाइनेंशियल प्रदर्शन की सूचना दी, क्योंकि परिचालन से राजस्व साल-दर-साल 37% बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए हो गया।

टैक्स के बाद इसका लाभ 40% से अधिक बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ रुपए और EBITDA 3,500 करोड़ रुपए के पार कर गया। इसके मार्जिन में 20.9% का सुधार देखने को मिला। घरेलू कारोबार ने तिमाही के दौरान टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर दोनों में दोहरे अंकों में लाभ के साथ 26% राजस्व वृद्धि दर्ज की। ईवी व्यवसाय से राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।