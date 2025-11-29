100Km का माइलेज वाली दुनिया की एकमात्र मोटरसाइकिल, फिर भी हर महीने सिर्फ 1445 यूनिट बिक रहीं
जुलाई 2024 में भारतीय बाजार में एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी, जिनसे दुनियाभर में सुर्खियां बटोर ली थी। इसका नाम फ्रीडम CNG था। बाद में इसके नाम पर कुछ विवाद हुआ जिसके चसले इसे फ्रीडम 125 NG04 का नया नाम दिया गया। इसकी खास बात है कि ये CNG सिलेंडर वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है।
जुलाई 2024 में भारतीय बाजार में एक ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी, जिनसे दुनियाभर में सुर्खियां बटोर ली थी। इसका नाम फ्रीडम CNG था। बाद में इसके नाम पर कुछ विवाद हुआ जिसके चसले इसे फ्रीडम 125 NG04 का नया नाम दिया गया। इस मोटरसाइकिल की खास बात है कि ये CNG सिलेंडर के साथ लॉन्च होने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है। इसमें सीट के नीचे सिलेंडर फिट किया गया है। वहीं, 100 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये दुनिया की पहली मोटरसाइकि भी है। हालांकि, इसकी सेल्स में पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
|बजाज फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल सेल्स
|महीना
|यूनिट
|महीना
|यूनिट
|जुलाई 2024
|1,933
|जनवरी 2025
|1,345
|अगस्त 2024
|9,215
|फरवरी 2025
|1,027
|सितंबर 2024
|19,639
|मार्च 2025
|1,394
|अक्टूबर 2024
|30,051
|अप्रैल 2025
|993
|नवंबर 2024
|5,953
|मई 2025
|1,037
|दिसंबर 2024
|4,173
|जून 2025
|1,699
|जुलाई 2025
|1,909
|अगस्त 2025
|उपलब्ध नहीं
|सितंबर 2025
|उपलब्ध नहीं
|अक्टूबर 2025
|2,152
|टोटल
|70,964
|टोटल
|11,556
|ग्रैंड टोटल
|82,520
|14 मंथली औसत
|5,894
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj CT110
₹ 67,284
Bajaj Dominar 400
₹ 2.33 - 2.39 लाख
Bajaj Platina 110
₹ 69,284 - 74,214
Bajaj Platina 100
₹ 65,407
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.05 - 1.12 लाख
इस साल इस CNG मोटरसाइकिल की किसी भी महीने 2000 यूनिट की बिक्री नहीं हुआ है। सिर्फ अक्टूबर में इसकी 2,152 यूनिट बिकीं। जबकि इस साल इसकी मंथली औसत सेल्स 1,445 यूनिट की रही। चलिए एक बार लॉन्च के बाद से अब तक की पूरी सेल्स को देखते हैं।
जुलाई 2024 में इसकी 1,933 यूनिट, अगस्त 2024 में इसकी 9,215 यूनिट, सितंबर 2024 में इसकी 19,639 यूनिट, अक्टूबर 2024 में इसकी 30,051 यूनिट, नवंबर 2024 में इसकी 5,953 यूनिट, दिसंबर 2024 में इसकी 4,173 यूनिट, जनवरी 2025 में इसकी 1,345 यूनिट, फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट, मार्च 2025 में इसकी 1,394 यूनिट, अप्रैल 2025 में इसकी 993 यूनिट, मई 2025 में इसकी 1,037 यूनिट, जून 2025 में इसकी 1,699 यूनिट, जुलाई 2025 में इसकी 1,909 यूनिट, अगस्त 2025 और सितंबर 2025 का डेटा उपलब्ध नहीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,152 यूनिट बिकीं। इस तरह 16 महीने में इसकी कुल 82,520 यूनिट बिकीं है। जबकि, इस दौरान इसकी मंथली औसत सेल्स 5,894 यूनिट की रही।
फ्रीडम 125 CNG के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। ये CNG सिलेंडर इस तरह फिट किया गया है कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है।
कंपनी के मुताबिक इसमें 125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग तो बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के 11 सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है।
फ्रीडम 125 NG04 ड्रम की एक्स-शोरूम कीमत 90,976 रुपए, फ्रीडम 125 NG04 ड्रम LED की एक्स-शोरूम कीमत 103,468 रुपए और फ्रीडम 125 NG04 डिस्क LED की एक्स-शोरूम कीमत 107,026 रुपए है। इस मोटरसाइकिल को रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू कलर्स में खरीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि हर महीने 50Km की रनिंग पर पेट्रोल की तुलना में 2356 रुपए की बचत हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।