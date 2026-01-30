Hindustan Hindi News
ग्राहकों को पंसद नहीं आई 100Km के माइलेज वाली ये बाइक, सेल में 87% की गिरावट; सिर्फ 515 यूनिट बिकीं

ग्राहकों को पंसद नहीं आई 100Km के माइलेज वाली ये बाइक, सेल में 87% की गिरावट; सिर्फ 515 यूनिट बिकीं

संक्षेप:

बजाज ऑटो को दिसंबर की घरेलू बिक्री में 1.83% की मामूली ईयरली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके पास कुल सेल का 64% मार्केट शेयर रहा। हालांकि, कंपनी के लिए एक मोटरसाइकिल की बिक्री लगातार घट रही है।

Jan 30, 2026 12:45 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो को दिसंबर की घरेलू बिक्री में 1.83% की मामूली ईयरली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके पास कुल सेल का 64% मार्केट शेयर रहा। हालांकि, कंपनी के लिए एक मोटरसाइकिल की बिक्री लगातार घट रही है। कहने को ये दुनियाभर में अपनी खास स्पेसिफिकेशंस वाली एकमात्र मोटरसाइकिल भी है। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल की। इसकी दिसंबर में सिर्फ 515 यूनिट बिकीं। जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 4,173 यूनिट का था। यानी फ्रीडम को 87.66% की बड़ी डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। बता दें कि ये 100 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये दुनिया की एकमात्र मोटरसाइकिल भी है।

फ्रीडम 125 CNG के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। ये CNG सिलेंडर इस तरह फिट किया गया है कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है।

ये भी पढ़ें:बजाज का मतलब सिर्फ ये एक मोटरसाइकिल, धड़ल्ले से खरीद रहे लोग; बनाया नंबर-1

कंपनी के मुताबिक इसमें 125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग तो बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के 11 सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है।

ये भी पढ़ें:'सोने का अंडा' देने वाली 'मुर्गी' से कम नहीं ये बाइक, दिसंबर में फिर बनी नंबर-1

फ्रीडम 125 NG04 ड्रम की एक्स-शोरूम कीमत 90,976 रुपए, फ्रीडम 125 NG04 ड्रम LED की एक्स-शोरूम कीमत 103,468 रुपए और फ्रीडम 125 NG04 डिस्क LED की एक्स-शोरूम कीमत 107,026 रुपए है। इस मोटरसाइकिल को रेड, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू कलर्स में खरीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि हर महीने 50Km की रनिंग पर पेट्रोल की तुलना में 2356 रुपए की बचत हो सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
