ग्राहकों को पंसद नहीं आई 100Km के माइलेज वाली ये बाइक, सेल में 87% की गिरावट; सिर्फ 515 यूनिट बिकीं

Jan 30, 2026 12:45 pm IST

बजाज ऑटो को दिसंबर की घरेलू बिक्री में 1.83% की मामूली ईयरली ग्रोथ मिली। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके पास कुल सेल का 64% मार्केट शेयर रहा। हालांकि, कंपनी के लिए एक मोटरसाइकिल की बिक्री लगातार घट रही है। कहने को ये दुनियाभर में अपनी खास स्पेसिफिकेशंस वाली एकमात्र मोटरसाइकिल भी है। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल की। इसकी दिसंबर में सिर्फ 515 यूनिट बिकीं। जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा 4,173 यूनिट का था। यानी फ्रीडम को 87.66% की बड़ी डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। बता दें कि ये 100 किलोमीटर का माइलेज देने वाली ये दुनिया की एकमात्र मोटरसाइकिल भी है।

फ्रीडम 125 CNG के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल-सिलिंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। इंजन 9.5 PS और 9.7 Nm का पीक टॉर्क देता है। इस मोटसाइसिकल में CNG सिलेंडर को सीट के नीचे फिट किया गया है। ये CNG सिलेंडर इस तरह फिट किया गया है कि ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसमें 2KG का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया है। ये 100Km का माइलेज देती है।

कंपनी के मुताबिक इसमें 125cc सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिलती है। जिसकी ऊंचाई 785 मिमी है। ये सीट इतनी लंबी कि 2 लोग तो बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मजबूत रोबस ट्रेलेस फ्रेम दी हैं। मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प के साथ डुअल कलर ग्राफिक्स मिलते है। जिससे ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव हो जाती है। इस मोटरसाइकिल के 11 सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इसे 7 कलर्स में लॉन्च किया है।