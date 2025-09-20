5 लाख घरों तक पहुंचा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर दिन इसे 246 ग्राहक मिल रहे; ये ओला, TVS या एथर नहीं
रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के चलते इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने भारतीय बाजार में अपना नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से बजाज चेतक की 5,10,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में पिछले कुछ महीनों से बजाज चेतक का दबदबा देखने को मिला है। खास बात ये है कि चेतक EV ने ही ओला को नंबर-1 की पोजीशन से हटाया था। हालांकि, रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के चलते इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने भारतीय बाजार में अपना नया मुकाम हासिल कर लिया है। दरअसल, जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से बजाज चेतक की 5,10,000 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। खास बात ये है कि इसमें से 40% (2,06,366 यूनिट्स) से ज्यादा की बिक्री नवंबर 2024 के बाद के 10 महीनों में हुई है।
बजाज चेतक को ये उपलब्धि हासिल करने में 69 महीने लगे हैं। इस लिहाज से कंपनी ने हर महीने करीब 7,391 यूनिट और हर दिन 246 यूनिट बेचीं। बजाज को रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण चेतक का प्रोडक्शन अस्थायी तैर पर रोकना पड़ा था। चेतक लगातार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शुमार रहा है। यहां तक कि TVS आईक्यूब के साथ टॉप स्थान पर भी रहा, जब तक कि हालिया समस्याओं के कारण यह क्रम में नीचे नहीं आ गया। अब प्रोडक्शन फिर से पटरी पर आने के साथ, आने वाले महीनों में बिक्री के आंकड़ों में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं।
इस सफलता का क्रेडिट बजाज को दिया जा सकता है, जो चेतक लाइन-अप में कई वैरिएंट पेश करता है और देश भर में 3,800 से ज्यादा टचपॉइंट्स के अपने व्यापक सर्विस नेटवर्क से ग्राहकों को फायदा देता है। अब तक बेचे गए 5,10,007 चेतक स्कूटर्स में से 3,48,251 यूनिट अप्रैल 2024 से लेकर अब तक के 20 महीनों में भेजी गईं। चौंकाने वाली बात ये है कि पिछली 2,00,000 यूनिट बजाज के प्लांट से भारत भर के डीलर्स तक 10 महीने से भी कम समय में पहुंचाई गईं।
बजाज चेतक पोर्टफोलियो में वर्तमान में दो बैटरी कॉन्फिगरेशन वाले 4 मॉडल शामिल हैं। चेतक 3001 में 3kWh की बैटरी है, जबकि 3501, 3502 और 3503 वैरिएंट में 3.5kWh का बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। इस रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 99,900 रुपए से शुरू होकर 1.35 लाख रुपए तक जाती है। उम्मीद इस बात कि है कि इस फेस्टिव सीजन चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री में तेजी से इजाफा हो सकता है, क्योंकि अब इसकी सप्लाई फिर से शुरू हो गई है।
