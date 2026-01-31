ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के पेट्रोल मॉडल पड़ा भारी; इसके सामने प्लेटिना, CT, एवेंजर, फ्रीडम की एक न चली!
बजाज के पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ एक चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल है। हालांकि, बिक्री के मामले में ये अकेली ही कंपनी के पूरी पोर्टफोलियो पर भारी पड़ रहा है। खास बात ये है कि इसकी बिक्री के सामने पेट्रोल व्हीकल भी काफी पीछे छूट गए हैं।
बजाज के पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ एक चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही शामिल है। हालांकि, बिक्री के मामले में ये अकेली ही कंपनी के पूरी पोर्टफोलियो पर भारी पड़ रहा है। खास बात ये है कि इसकी बिक्री के सामने पेट्रोल व्हीकल भी काफी पीछे छूट गए हैं। चेतक EV की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इसके सामने प्लेटिना, सीटी, एवेंजर, डोमिनार यहां तक की CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम भी काफी पीछे रहा। सिर्फ पल्सर ही एकमात्र ऐसा मॉडल है जो चेतक से ऊपर रहा। चलिए इन सभी मॉडल के सेल्स डेटा को देखते हैं।
चेतक EV ने कई मॉडल को पीछे छोड़ा
चेतक EV की दिसंबर 2025 में 20,340 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 21,020 यूनिट का था। यानी इसकी 680 यूनिट कम बिकीं और इसे 3.24% की ईयरली डिग्रोथ मिली। प्लेटिना की दिसंबर 2025 में 17,881 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 25,584 यूनिट का था। यानी इसकी 7,703 यूनिट कम बिकीं और इसे -30.11% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Chetak
₹ 91,399 - 1.34 लाख
Okaya EV Faast
₹ 1.09 - 1.1 लाख
Detel EV Veeru
₹ 70,000
Okaya EV Freedum
₹ 69,999
CT की दिसंबर 2025 में 2,904 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 3,866 यूनिट का था। यानी इसकी 962 यूनिट कम बिकीं और इसे -24.88% की ईयरली डिग्रोथ मिली। एवेंजर की दिसंबर 2025 में 1,544 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 724 यूनिट का था। यानी इसकी 820 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 113.2% की ईयरली ग्रोथ मिली।
डोमिनार की दिसंबर 2025 में 794 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 439 यूनिट का था। यानी इसकी 355 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 80.87% की ईयरली ग्रोथ मिली। फ्रीडम की दिसंबर 2025 में 515 यूनिट बिकीं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,173 यूनिट का था। यानी इसकी 3,658 यूनिट कम बिकीं और इसे 87.66% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
न्यू चेतक EV की चल रही टेस्टिंग
बजाज इस साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए नया चेतक EV लाने वाला है। कंपनी लगातार इसकी टेस्टिंग कर रही है। इसके कुछ फोटोज सामने आए हैं जिसमें स्कूटर का डिजाइन मौजूदा जनरेशन के चेतक से अलग है। सामने की तरफ, इसमें LED हेडलाइट देख सकते हैं जिसमें चेतक की लेटरिंग इंटीग्रेटेड है। इंडिकेटर्स, जो मौजूदा मॉडल में फ्रंट एप्रन पर दिखते हैं, उन्हें हैंडलबार सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है। साइड पैनल पूरी तरह से कैमॉफ्लाज्ड हैं। इसमें नए ग्राफिक्स, कलर्स और अन्य छोटे स्टाइलिंग बदलाव देखने की उम्मीद है।
स्कूटर का पिछला हिस्सा भी नया है, लेकिन जाना-पहचाना सिल्हूट बरकरार रखा गया है। इसमें एक सिंगल टेल-लाइट यूनिट है, जिसमें ब्रेक लाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर्स लगे दिखते हैं। इसके अलावा, नंबर प्लेट होल्डर नया दिखता है। इसमें एक रियर टायर हगर भी दिखता है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और ट्विन रियर शॉक हैं। अन्य बदलावों में एक आयताकार LCD शामिल है। स्विचगियर भी नया दिख रहा है। इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि यह एक लोअर- या मिड-स्पेक वैरिएंट होगा। यह देखते हुए कि इसमें TFT स्क्रीन और कीलेस इग्निशन नहीं है।
मुख्य बदलावों में हब-माउंटेड मोटर भी शामिल है। मौजूदा चेतक में इसकी तुलना में स्विंगआर्म-माउंटेड मोटर है। एक हब मोटर को डायरेक्ट-ड्राइव पावर के लिए सीधे व्हील हब में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम उसी बैटरी पैक सेटअप की उम्मीद कर सकते हैं, जो या तो 3kWh या 3.5kWh का होगा। अगर बजाज उन्हीं बैटरी ऑप्शन को आगे बढ़ाता है, तो इनकी रेंज क्रमशः 127km और 153km हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।