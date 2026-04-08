अपनी ही कंपनी की 5 मोटरसाइकिल पर भारी पड़ा ये ई-स्कूटर, नंबर-2 पर पहुंचा; CNG बाइक भी फीकी पड़ी
बजाज की सेल्स की बात करें तो चेतक की फरवरी 2026 में 28,004 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 21,240 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,764 यूनिट ज्यादा बिकीं।
बजाज ऑटो के लिए चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर कमाल के प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी के पोर्टफोलियो में ये दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन चुका है। खास बात ये है कि इसके सामने कंपनी के दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे प्लेटिना, सीटी, फ्रीडम, एवेंजर, डोमिनार पर भी भारी पड़ा। बिक्री के मामले में ये सिर्फ पल्सर से पीछे रहा। हालांकि, पल्सर और चेतक की बिक्री में बड़ा अंतर रहा। पल्सर की जहां 1,11,617 यूनिट बिकीं तो चेतक की 28,004 यूनिट बिकीं। चलिए एक बार सेल्स डेटा को देखते हैं।
|बजाज ऑटो मॉडल वाइज टू-व्हीलर सेल्स फरवरी 2026
|नं
|मॉडल
|फरवरी 2026
|फरवरी 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|मार्केट शेयर %
|1
|पल्सर
|1,11,617
|87,902
|23,715
|26.98
|65.06
|2
|चेतक
|28,004
|21,240
|6,764
|31.85
|16.32
|3
|प्लेटिना
|24,390
|20,923
|3,467
|16.57
|14.22
|4
|सीटी
|3,792
|3,369
|423
|12.56
|2.21
|5
|फ्रीडम
|1,461
|1,027
|434
|42.26
|0.85
|6
|एवेंजर
|1,364
|1,316
|48
|3.65
|0.8
|7
|डोमिनार
|937
|731
|206
|28.18
|0.55
|कुल
|1,71,565
|1,36,508
|35,057
|25.68
|100
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बजाज की सेल्स की बात करें तो पल्सर की फरवरी 2026 में 1,11,617 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 87,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 23,715 यूनिट ज्यादा बिकीं। चेतक की फरवरी 2026 में 28,004 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 21,240 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,764 यूनिट ज्यादा बिकीं। प्लेटिना की फरवरी 2026 में 24,390 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 20,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,467 यूनिट ज्यादा बिकीं। सीटी की फरवरी 2026 में 3,792 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 3,369 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 423 यूनिट ज्यादा बिकीं।
फ्रीडम की फरवरी 2026 में 1,461 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 1,027 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 434 यूनिट ज्यादा बिकीं। एवेंजर की फरवरी 2026 में 1,364 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 1,316 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 48 यूनिट ज्यादा बिकीं। डोमिनार की फरवरी 2026 में 937 यूनिट बिकीं। जबकि, फरवरी 2025 में इसकी 731 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 206 यूनिट ज्यादा बिकीं। चेतक के पास कंपनी के कुल मार्केट शेयर का 16.32% रहा।
अभी चेतक में 2 बैटरी ऑप्शन
चेतक रेंज दो बैटरी पैक ऑप्शन 3kWh और 3.5kWh में आती है। इन्हें दो सीरीज 3001 और 35 में बांटा गया है। 35 सीरीज में तीन सब-वैरिएंट 3501, 3502 और 3503 शामिल हैं। बेस 3001 और 3503 वैरिएंट में एक जैसे फीचर्स मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ नेगेटिव LCD डैश मिलते हैं। वहीं, हायर वैरिएंट्स की बात करें तो, 3501 और 3502 में ज्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं, जिसमें ऐप कनेक्टिविटी के साथ TFT डैश (जो टॉप 3501 में एक टचस्क्रीन यूनिट है) शामिल है। चेतक रेंज की कीमत फिलहाल 3001 के लिए एक्स-शोरूम कीमत 99,500 रुपए से शुरू होती है, जो 3501 वैरिएंट के लिए 1.22 लाख रुपए तक जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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