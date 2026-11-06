153Km रेंज वाले इस ई-स्कूटर ने बनाया रिकॉर्ड, देश के 10 लाख घरों तक पहुंचा; यह आईक्यूब या रिज्टा नहीं
जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने ग्राहकों को 10,01,135 चेतक स्कूटर डिलीवर किए हैं। यह डिटेल वाहन पोर्टल पर दर्ज कुल रिटेल बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक हैं।
ओला इलेक्ट्रिक और TVS मोटर कंपनी के बाद, बजाज ऑटो भारत में 10 लाख रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार करने वाली तीसरी भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गई है। जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने ग्राहकों को 10,01,135 चेतक स्कूटर डिलीवर किए हैं। यह डिटेल वाहन पोर्टल पर दर्ज कुल रिटेल बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक हैं। इस साल चेतक की डिमांड में भारी उछाल आया है, जिसके चलते इसने पहली बार 3 लाख और 4 लाख यूनिट की बिक्री के आंकड़े को पार कर लिया है। अब यह 5 लाख यूनिट के आंकड़े के करीब भी पहुंच सकती है।
|बजाज चेतक EV का भारत में सफर
|साल
|रिटेल सेल्स
|चेंज % YoY
|भारत में कुल e2W सेल्स
|चेतक का शेयर
|2020
|1,243
|-
|30,144
|4.12%
|2021
|4,765
|283%
|1,64,195
|2.90%
|2022
|26,758
|462%
|6,61,636
|4.04%
|2023
|75,112
|181%
|9,01,800
|8.32%
|2024
|2,01,167
|168%
|12,14,760
|16.56%
|2025
|2,79,691
|39%
|13,42,288
|20.83%
|2026 (6 नवंबर तक)
|4,12,409
|73%
|18,32,799
|22.50%
|टोटल
|10,01,145
|-
|61,47,622
|16.27%
शुरुआती सालों में बजाज चेतक की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चेतक की मांग 2024 में जोरदार बढ़ी, जब ग्राहकों को 2,01,167 यूनिट बिकीं, जो 168% सालाना ग्रोथ दिखाता है। दरअसल, 2023 में ये आंकड़ा 75,112 यूनिट का था। जिससे बजाज ऑटो को ओला इलेक्ट्रिक की 2,77,610 यूनिट के बाद नंबर 3 रैंक हासिल कर लिया। वहीं, टीवीएस मोटर कंपनी की 1,77,024 यूनिट बिकीं।
2025 में चेतक की संख्या सालाना आधार पर 39% बढ़कर 2,79,691 यूनिट हो गई, जिसने बजाज ऑटो को पहली बार नंबर-2 e2W OME बना दिया, जो बाजार में लीडिंग पोजीशन वाली TVS की 3,15,087 यूनिट से पीछे और एथर एनर्जी की 2,14,985 यूनिट से आगे रही।
2026 चेतक के लिए एक शानदार साल साबित हो रहा है, जो TVS आईक्यूब और एथर रिज्टा जैसे प्रोडक्ट के साथ, इस साल भारतीय e2W इंडस्ट्री को रिकॉर्ड 2 मिलियन से अधिक सेल्स के पार ले जा रहा है। बजाज चेतक की साल दर साल के आधार पर 4,12,409 यूनिट बिकी हैं, जो सालाना आधार पर 73% ज्यादा है।
बजाज चेतक EV के वैरिएंट
बजाज चेतक EV के वैरिएंट की बात करें तो चेतक C2501 में 2.5 kWh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज 113 km है। चेतक C3001 में 3.0 kWh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज 131 km है। चेतक C3501 में 3.5 kWh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है। कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज 153 km है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें