भरतीय ग्राहकों का चहेता बना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 7 लाख से ज्यादा घरों में पहुंचा; 3 साल में पकड़ी रफ्तार

बजाज चेतक ने रिटेल सेल्स का यह नया मील का पत्थर ऐसे समय में हासिल किया है, जब कंपनी ने हाल ही में अपडेटेड चेतक लाइन-अप लॉन्च की है। इस नई लाइन-अप में नए फीचर्स, ज्यादा टॉप स्पीड और 'C सीरीज' नामकरण का नया ढांचा शामिल है।

बजाज ऑटो के लिए उसका चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लगातर नए माइलस्टोन सेट कर रहा है। जनवरी 2020 में लॉन्च होने के बाद से अब तक इसने कुल 700,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। वाहन पोर्टल के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2027 के शुरुआती 36 दिनों (1 अप्रैल से 6 मई, 2026) तक बजाज चेतक की रिटेल बिक्री 727,779 यूनिट रही है। इसके साथ ही, ओला इलेक्ट्रिक और TVS मोटर कंपनी के बाद, यह 700,000 इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर रिटेल बिक्री का आंकड़ा छूने वाली तीसरी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी बन गई है।

बजाज चेतक ने रिटेल सेल्स का यह नया मील का पत्थर ऐसे समय में हासिल किया है, जब कंपनी ने हाल ही में अपडेटेड चेतक लाइन-अप लॉन्च की है। इस नई लाइन-अप में नए फीचर्स, ज्यादा टॉप स्पीड और 'C सीरीज' नामकरण का नया ढांचा शामिल है। इसके अलावा, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में सेल्स वॉल्यूम, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कैश जनरेशन, सभी मामलों में रिकॉर्ड प्रदर्शन दर्ज किया है।

बजाज चेतक इलेक्ट्रिक की भारत में रिटेल सेल्स फेसियल सेल्स चेंज % YoY e2W सेल्स शेयर FY2020 135 - 0.45% FY2021 1,470 989% 3.13% FY2022 7,475 408% 2.81% FY2023 29,963 301% 3.93% FY2024 111,713 273% 11.17% FY2025 239,087 114% 19.75% FY2026 2,98,436 25% 20.39% FY2027* 39,500 46% 22.20% टोटल 7,27,779 - - डाटा: वाहन, 6 मई 2026, FY2027: 1 अप्रैल से 6 मई, 2026

ऊपर दी गई रिटेल बिक्री डेटा टेबल से पता चलता है कि FY2020 से FY2024 के बीच कुल बिक्री 150,756 यूनिट रही, जो अब तक बेची गई कुल 727,779 यूनिट का 21% है। बिक्री का बड़ा हिस्सा 79% या 577,023 यूनिट हैं, जो FY2025 से लेकर FY2027 के शुरुआती 36 दिनों के दौरान हुआ है। शुरुआती सालों में चेतक इलेक्ट्रिक की बिक्री धीमी रही, लेकिन FY2025 में चेतक की डिमांड में जबरदस्त उछाल आया। इस दौरान ग्राहकों को 239,087 यूनिट डिलीवर की गईं, जो पिछले साल (YoY) के मुकाबले 114% ज्यादा थीं। FY2024 में कंपनी ने 111,713 यूनिट बेची थीं। इस प्रदर्शन के साथ चेतक, ओला इलेक्ट्रिक (359,784 यूनिट) और TVS मोटर (252,832 यूनिट) के बाद तीसरे स्थान पर रही।

FY2026 में बजाज की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 25% की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 298,436 यूनिट तक पहुंच गया। इसके साथ ही, बजाज पहली बार किसी एक फाइनेंशियल ईयर में e2W सेगमेंट में दूसरे सबसे बड़े OEM के तौर पर उभरी। इस दौरान वो मार्केट लीडर TVS (35,406 यूनिट) से पीछे और एथर एनर्जी (251,346 यूनिट) से आगे रही। बजाज चेतक की बिक्री में आई इस तेजी की झलक, e-2W मार्केट में उसकी बढ़ती हिस्सेदारी में भी साफ तौर पर दिखाई देती है। FY2023 में चेतक (29,963 यूनिट) की हिस्सेदारी, पूरे भारत में हुई कुल 761,200 e-2W बिक्री में 4% थी।