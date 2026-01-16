Ola, Ather और TVS के बीच उतरा Bajaj Chetak C25, कीमत और रेंज में किसका पलड़ा भारी?

संक्षेप: बजाज ऑटो ने अपनी चेतक इलेक्ट्रिक रेंज में नया मॉडल Bajaj Chetak C25 लॉन्च किया है। कंपनी का यह अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,399 रुपये रखी गई है।

Jan 16, 2026 12:01 pm IST

बजाज ऑटो ने अपनी चेतक इलेक्ट्रिक रेंज में नया एंट्री-लेवल मॉडल Bajaj Chetak C25 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,399 रुपये रखी गई है। बजाज ने यह लॉन्च ऐसे समय पर किया है जब भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में 1 लाख रुपये के आसपास की कीमत वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ प्रीमियम ई-स्कूटर सेगमेंट पहले से ही भरा हुआ है। वहीं, दूसरी ओर कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किफायती मॉडल्स पर फोकस कर रही हैं।

इस सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद दरअसल, 1 लाख रुपये की कीमत अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों के लिए नया “स्वीट स्पॉट” बनती जा रही है। बजाज चेतक C25 को भी इसी सोच के साथ पेश किया गया है ताकि पेट्रोल स्कूटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इलेक्ट्रिक ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हों। हालांकि, बजाज के लिए यह राह आसान नहीं होगी। बता दें कि 1 लाख रुपये इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में पहले से ही Ola S1 X, Ather Rizta, Vida VX2 Go और TVS Orbiter जैसे मजबूत ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में कीमत के साथ-साथ रेंज, परफॉर्मेंस और फीचर्स भी ग्राहकों के फैसले में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।

मॉडल कीमत (रुपये में) Bajaj Chetak C25 91,399 Ather Rizta S 114,546 Vida VX2 Go 2.2 kWh 99,490 TVS Orbiter 104,900 Ola S1 X 2 kWh 87,999

इतना है कीमतों में अंतर अगर कीमत की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे सस्ता स्कूटर Ola S1 X (2.0 kWh बैटरी) है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 87,999 रुपये है। वहीं, दूसरी तरफ Ather Rizta S सबसे महंगा मॉडल है जिसकी कीमत बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी 1.14 लाख रुपये से ज्यादा जाती है। बजाज चेतक C25 इन दोनों के बीच बैठता है और उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो भरोसेमंद ब्रांड के साथ संतुलित कीमत चाहते हैं। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी कीमतों की गणना PM E-Drive सब्सिडी को शामिल करके की गई है।