6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाल दी सारी हेकड़ी! खुद बना चैंपियन

Wed, 26 Nov 2025 01:02 PM

अक्टूबर की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में बजाज चेतक ने बाजी मार ली। दरअसल, पिछले 6 महीने से टीवीएस आईक्यूब का इस सेगमेंट में एक तरफा दबदबा था। हालांकि, पिछले महीने चेतक एक बार फिर सेगमेंट को डोमीनेट करने में कामयाब रहा। दरअसल, अक्टूबर में चेतक की 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि टीवीएस आईक्यूब की 31,989 यूनिट बिकीं। यानी इन दोनों की बिक्री में 2,911 यूनिट बिकीं। हालांकि, इन दोनों मॉडल को सालाना आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ये दोनों मॉडल देश की टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में भी शामिल रहे।

टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025 रैंक मॉडल अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 होंडा एक्टिवा 3,26,551 2,66,806 59,745 22.39 44.29 2 टीवीएस जुपिटर 1,18,888 1,09,702 9,186 8.37 16.13 3 सुजुकी एक्सेस 70,327 74,813 -4,486 -6 9.54 4 टीवीएस एनटॉर्क 41,718 40,065 1,653 4.13 5.66 5 होंडा डियो 36,340 33,179 3,161 9.53 4.93 6 बजाज चेतक 34,900 30,644 4,256 13.89 4.73 7 टीवीएस आईक्यूब 31,989 28,923 3,066 10.6 4.34 8 सुजुकी बर्गमैन 27,058 20,479 6,579 32.13 3.67 9 हीरो डेस्टिनी 125 26,754 14,546 12,208 83.93 3.63 10 यामाहा रेजर 22,738 18,451 4,287 23.23 3.08 टोटल 7,37,263 6,37,608 99,655 15.63 100

इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो बजाज चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ग्रोथ मिली। टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2025 में 31,989 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 28,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,066 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.6% की ग्रोथ मिली। इन दोनों ने सुजुकी बर्गमैन, हीरो डेस्टिनी और यामाहा रेजर को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि कंपनी ने चेतक के न्यू जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।

न्यू जेन चेतक के एक्सपेक्टेड फीचर्स सबसे पहले, चेतक के नए मॉडल में एक अपडेटेड LED टेल लैंप है जिसमें ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि, कम्पलीट सिल्हूट कमोबेश पहले जैसा ही है। इसका टेल सेक्शन थोड़ा अलग दिखता है। जिसमें रिवाइज्ड नंबर प्लेट पोजिशनिंग और एक नया टायर हगर है।

साइड पैनल में हुए बदलाव कैमोफ्लाज के नीचे छिपे हुए हैं और ग्रैब हैंडल मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। सीट अब ज्यादा सपाट है, क्योंकि इसमें छोटा सा उभार नहीं है। आगे की तरफ, इंडिकेटर्स को हैंडलबार एरिया में वापस लगा दिया गया है और LED हेडलैंप पहले जैसा ही है।

इसके अलावा, इसमें नया स्विचगियर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नया आकार भी देख सकते हैं। टेस्ट प्रोटोटाइप में लिमिटेड किट, जिसमें बिना चाबी वाला स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम नहीं है। इस बात का संकेत है कि यह नेक्स्ट जनरेट के चेतक का मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है।