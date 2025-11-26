6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाल दी सारी हेकड़ी! खुद बना चैंपियन
अक्टूबर की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में बजाज चेतक ने बाजी मार ली। दरअसल, पिछले 6 महीने से टीवीएस आईक्यूब का इस सेगमेंट में एक तरफा दबदबा था। हालांकि, पिछले महीने चेतक एक बार फिर सेगमेंट को डोमीनेट करने में कामयाब रहा।
अक्टूबर की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में बजाज चेतक ने बाजी मार ली। दरअसल, पिछले 6 महीने से टीवीएस आईक्यूब का इस सेगमेंट में एक तरफा दबदबा था। हालांकि, पिछले महीने चेतक एक बार फिर सेगमेंट को डोमीनेट करने में कामयाब रहा। दरअसल, अक्टूबर में चेतक की 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि टीवीएस आईक्यूब की 31,989 यूनिट बिकीं। यानी इन दोनों की बिक्री में 2,911 यूनिट बिकीं। हालांकि, इन दोनों मॉडल को सालाना आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ये दोनों मॉडल देश की टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में भी शामिल रहे।
|टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|होंडा एक्टिवा
|3,26,551
|2,66,806
|59,745
|22.39
|44.29
|2
|टीवीएस जुपिटर
|1,18,888
|1,09,702
|9,186
|8.37
|16.13
|3
|सुजुकी एक्सेस
|70,327
|74,813
|-4,486
|-6
|9.54
|4
|टीवीएस एनटॉर्क
|41,718
|40,065
|1,653
|4.13
|5.66
|5
|होंडा डियो
|36,340
|33,179
|3,161
|9.53
|4.93
|6
|बजाज चेतक
|34,900
|30,644
|4,256
|13.89
|4.73
|7
|टीवीएस आईक्यूब
|31,989
|28,923
|3,066
|10.6
|4.34
|8
|सुजुकी बर्गमैन
|27,058
|20,479
|6,579
|32.13
|3.67
|9
|हीरो डेस्टिनी 125
|26,754
|14,546
|12,208
|83.93
|3.63
|10
|यामाहा रेजर
|22,738
|18,451
|4,287
|23.23
|3.08
|टोटल
|7,37,263
|6,37,608
|99,655
|15.63
|100
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.4 लाख
TVS Orbiter
₹ 1.05 लाख
TVS X
₹ 2.64 लाख
इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो बजाज चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ग्रोथ मिली। टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2025 में 31,989 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 28,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,066 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.6% की ग्रोथ मिली। इन दोनों ने सुजुकी बर्गमैन, हीरो डेस्टिनी और यामाहा रेजर को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि कंपनी ने चेतक के न्यू जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।
न्यू जेन चेतक के एक्सपेक्टेड फीचर्स
सबसे पहले, चेतक के नए मॉडल में एक अपडेटेड LED टेल लैंप है जिसमें ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि, कम्पलीट सिल्हूट कमोबेश पहले जैसा ही है। इसका टेल सेक्शन थोड़ा अलग दिखता है। जिसमें रिवाइज्ड नंबर प्लेट पोजिशनिंग और एक नया टायर हगर है।
साइड पैनल में हुए बदलाव कैमोफ्लाज के नीचे छिपे हुए हैं और ग्रैब हैंडल मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। सीट अब ज्यादा सपाट है, क्योंकि इसमें छोटा सा उभार नहीं है। आगे की तरफ, इंडिकेटर्स को हैंडलबार एरिया में वापस लगा दिया गया है और LED हेडलैंप पहले जैसा ही है।
इसके अलावा, इसमें नया स्विचगियर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नया आकार भी देख सकते हैं। टेस्ट प्रोटोटाइप में लिमिटेड किट, जिसमें बिना चाबी वाला स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम नहीं है। इस बात का संकेत है कि यह नेक्स्ट जनरेट के चेतक का मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है।
फुल चार्ज पर 150Km की रेंज
टेस्ट प्रोटोटाइप में हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है। बैटरी पैक मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्लोरबोर्ड में लगा हुआ है। कुल मिलाकर, नेक्स्ट जनरेशन का बजाज चेतक मूल डिजाइन और उपकरणों के मामले में बेहतर प्रदर्शन के साथ, मूल सुविधाओं पर ही टिका रहेगा। इसमें संभवतः परिचित 3.5 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 150Km की रेंज का दावा करता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।