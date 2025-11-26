Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Bajaj Chetak Beats TVS iQube in October 2025 Sales
6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाल दी सारी हेकड़ी! खुद बना चैंपियन

6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाल दी सारी हेकड़ी! खुद बना चैंपियन

संक्षेप:

अक्टूबर की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में बजाज चेतक ने बाजी मार ली। दरअसल, पिछले 6 महीने से टीवीएस आईक्यूब का इस सेगमेंट में एक तरफा दबदबा था। हालांकि, पिछले महीने चेतक एक बार फिर सेगमेंट को डोमीनेट करने में कामयाब रहा।

Wed, 26 Nov 2025 01:02 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अक्टूबर की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स में बजाज चेतक ने बाजी मार ली। दरअसल, पिछले 6 महीने से टीवीएस आईक्यूब का इस सेगमेंट में एक तरफा दबदबा था। हालांकि, पिछले महीने चेतक एक बार फिर सेगमेंट को डोमीनेट करने में कामयाब रहा। दरअसल, अक्टूबर में चेतक की 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि टीवीएस आईक्यूब की 31,989 यूनिट बिकीं। यानी इन दोनों की बिक्री में 2,911 यूनिट बिकीं। हालांकि, इन दोनों मॉडल को सालाना आधार पर 4% की ग्रोथ मिली। ये दोनों मॉडल देश की टॉप-10 स्कूटर की लिस्ट में भी शामिल रहे।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric S1 X 3 Gen
Ola Electric S1 X 3 Gen
₹ 94,999 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster
Ola Electric Roadster
₹ 1.05 - 1.4 लाख
अभी ऑफर पाएं
EeVe Ahava
EeVe Ahava
₹ 62,499
अभी ऑफर पाएं
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप-10 स्कूटर मॉडल वाइज सेल्स अक्टूबर 2025
रैंकमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1होंडा एक्टिवा3,26,5512,66,80659,74522.3944.29
2टीवीएस जुपिटर1,18,8881,09,7029,1868.3716.13
3सुजुकी एक्सेस70,32774,813-4,486-69.54
4टीवीएस एनटॉर्क41,71840,0651,6534.135.66
5होंडा डियो36,34033,1793,1619.534.93
6बजाज चेतक34,90030,6444,25613.894.73
7टीवीएस आईक्यूब31,98928,9233,06610.64.34
8सुजुकी बर्गमैन27,05820,4796,57932.133.67
9हीरो डेस्टिनी 12526,75414,54612,20883.933.63
10यामाहा रेजर22,73818,4514,28723.233.08
टोटल7,37,2636,37,60899,65515.63100

इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल्स की बात करें तो बजाज चेतक की अक्टूबर 2025 में 34,900 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 30,644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,256 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 13.89% की ग्रोथ मिली। टीवीएस आईक्यूब की अक्टूबर 2025 में 31,989 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 28,923 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,066 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.6% की ग्रोथ मिली। इन दोनों ने सुजुकी बर्गमैन, हीरो डेस्टिनी और यामाहा रेजर को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि कंपनी ने चेतक के न्यू जनरेशन मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:एक्टिवा फिर बना नंबर-1, लेकिन डिमांड में ये मॉडल सभी पर पड़ा भारी; देखें लिस्ट

न्यू जेन चेतक के एक्सपेक्टेड फीचर्स

सबसे पहले, चेतक के नए मॉडल में एक अपडेटेड LED टेल लैंप है जिसमें ब्रेक लाइट और टर्न इंडिकेटर्स एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि, कम्पलीट सिल्हूट कमोबेश पहले जैसा ही है। इसका टेल सेक्शन थोड़ा अलग दिखता है। जिसमें रिवाइज्ड नंबर प्लेट पोजिशनिंग और एक नया टायर हगर है।

साइड पैनल में हुए बदलाव कैमोफ्लाज के नीचे छिपे हुए हैं और ग्रैब हैंडल मौजूदा मॉडल जैसा ही लगता है। सीट अब ज्यादा सपाट है, क्योंकि इसमें छोटा सा उभार नहीं है। आगे की तरफ, इंडिकेटर्स को हैंडलबार एरिया में वापस लगा दिया गया है और LED हेडलैंप पहले जैसा ही है।

इसके अलावा, इसमें नया स्विचगियर कंसोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नया आकार भी देख सकते हैं। टेस्ट प्रोटोटाइप में लिमिटेड किट, जिसमें बिना चाबी वाला स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम नहीं है। इस बात का संकेत है कि यह नेक्स्ट जनरेट के चेतक का मिड-स्पेक वैरिएंट हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सिएरा के बेस मॉडल में मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, टॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी!

फुल चार्ज पर 150Km की रेंज
टेस्ट प्रोटोटाइप में हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है। बैटरी पैक मौजूदा मॉडल की तरह ही फ्लोरबोर्ड में लगा हुआ है। कुल मिलाकर, नेक्स्ट जनरेशन का बजाज चेतक मूल डिजाइन और उपकरणों के मामले में बेहतर प्रदर्शन के साथ, मूल सुविधाओं पर ही टिका रहेगा। इसमें संभवतः परिचित 3.5 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 150Km की रेंज का दावा करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Bajaj Bajaj Auto अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।