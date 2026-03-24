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देश की सबसे सस्ती क्रूजर बाइक हो गई सस्ती, कीमत घटकर ₹1.25 लाख हुई; लंबे सफर में नहीं होगी थकान!

Mar 24, 2026 06:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने एवेंजर 220 क्रूज (Avenger 220 Cruise) के लिए इस महीने डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी इस क्रूजर मोटरसाइकिल पर 11,440 रुपए की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स-शोरूम कीमत 136,691 रुपए से घटकर 125,251 रुपए हो गई है।

देश की सबसे सस्ती क्रूजर बाइक हो गई सस्ती, कीमत घटकर ₹1.25 लाख हुई; लंबे सफर में नहीं होगी थकान!

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने एवेंजर 220 क्रूज (Avenger 220 Cruise) के लिए इस महीने डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी इस क्रूजर मोटरसाइकिल पर 11,440 रुपए की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स-शोरूम कीमत 136,691 रुपए से घटकर 125,251 रुपए हो गई है। बता दें कि ये देश की सबसे सस्ती क्रूजर मोटरसाइकिल भी है। कंपनी ने इसकी कीमत में ये कटौती कुछ समय के लिए की है, ऐसे में इसकी एक्स-शोरूम कीमत वापस बढ़ सकती है। अगर आप ऐस क्रूजर मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तब अपने नजदीकी बजाज डीलरशिप पर जाकर इसकी डिटेल पता कर सकते हैं।

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बजाज एवेंजर 220 क्रूज का इंजन
बजाज एवेंजर 220 क्रूज में सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑयल-कूल्ड है। यह एक फ्यूल-इंजेक्टेड यूनिट है जो 7,000 rpm पर 19.03 Ps की मैक्सिमम पावर और 17.55 Nm का पीक टॉर्क का आउटपुट जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसका माइलेज करीब 35 से 40 kmpl तक है। कंपनी एवेंजर 220 क्रूज के लिए ट्यूबलर डबल क्रेडल टाइप फ्रेम का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ 5-स्टेप एडजस्टेबिलिटी वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।

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बजाज एवेंजर 220 क्रूज की सेफ्टी
ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल के फ्रंट की तरफ 280 mm की डिस्क और पीछे की तरफ 130 mm के ड्रम द्वारा किया जाता है। आगे की डिस्क पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसमें स्पोक्ड रिम्स दिए गए हैं, जिन पर आगे की तरफ 90/90-17 का टायर और पीछे की तरफ 130/90-15 का टायर लगा है।

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लंबी विंडशील्ड भी मिलेगी
एवेंजर 220 क्रूज के फीचर्स की तो उसमें क्रोम, क्लासिक कलरवे, लंबी विंडशील्ड, रियर पिलियन बैकरेस्ट और बहुत कुछ है। इसके दोनों (स्ट्रीट और क्रूज) अपनी लो-स्लंग सीट, फॉरवर्ड-सेट फ़ुट पेग और सोफे जैसे आराम के लिए हाई रेक एंगल के साथ पीछे की ओर खींचे गए हैंडलबार के साथ टेक्स्टबुक क्रूजर हैं, फिर भी इनमें बड़े अंतर हैं। स्ट्रीट में ज्यादा अट्रैक्टिव कलर और कुल मिलाकर ब्लैक फिनिश है और क्रूज के साथ पेश किए जाने वाले टूरिंग-फ्रेंडली इक्युपमेंट नहीं हैं।

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बजाज एवेंजर 220 क्रूज का डायमेंशन
इस मोटरसाइकिल की लंबाई 2210 mm, चौड़ाई 806 mm और ऊंचाई 1321 mm है, जिससे इसे सड़क पर एक बैलेंसिंग मिलती है। इसकी सैडल हाइट 737 mm है, जिससे यह अलग-अलग कद-काठी वाले राइडर्स के लिए आसानी से सुलभ हो जाती है, जबकि 169 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस यह सुनिश्चित करता है कि यह ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी आसानी से चल सके। 1490 mm का व्हीलबेस बाइक को स्थिरता देता है, खासकर तेज रफ्तार और 163 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ यह बाइक फुर्ती और जमीन से जुड़ी हैंडलिंग के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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