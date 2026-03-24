देश की सबसे सस्ती क्रूजर बाइक हो गई सस्ती, कीमत घटकर ₹1.25 लाख हुई; लंबे सफर में नहीं होगी थकान!

Mar 24, 2026 06:58 pm IST

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने एवेंजर 220 क्रूज (Avenger 220 Cruise) के लिए इस महीने डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी इस क्रूजर मोटरसाइकिल पर 11,440 रुपए की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स-शोरूम कीमत 136,691 रुपए से घटकर 125,251 रुपए हो गई है।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने एवेंजर 220 क्रूज (Avenger 220 Cruise) के लिए इस महीने डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी इस महीने अपनी इस क्रूजर मोटरसाइकिल पर 11,440 रुपए की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स-शोरूम कीमत 136,691 रुपए से घटकर 125,251 रुपए हो गई है। बता दें कि ये देश की सबसे सस्ती क्रूजर मोटरसाइकिल भी है। कंपनी ने इसकी कीमत में ये कटौती कुछ समय के लिए की है, ऐसे में इसकी एक्स-शोरूम कीमत वापस बढ़ सकती है। अगर आप ऐस क्रूजर मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तब अपने नजदीकी बजाज डीलरशिप पर जाकर इसकी डिटेल पता कर सकते हैं।

बजाज एवेंजर 220 क्रूज का इंजन

बजाज एवेंजर 220 क्रूज में सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑयल-कूल्ड है। यह एक फ्यूल-इंजेक्टेड यूनिट है जो 7,000 rpm पर 19.03 Ps की मैक्सिमम पावर और 17.55 Nm का पीक टॉर्क का आउटपुट जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसका माइलेज करीब 35 से 40 kmpl तक है। कंपनी एवेंजर 220 क्रूज के लिए ट्यूबलर डबल क्रेडल टाइप फ्रेम का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ 5-स्टेप एडजस्टेबिलिटी वाले ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं।

बजाज एवेंजर 220 क्रूज की सेफ्टी

ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल के फ्रंट की तरफ 280 mm की डिस्क और पीछे की तरफ 130 mm के ड्रम द्वारा किया जाता है। आगे की डिस्क पर एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसमें स्पोक्ड रिम्स दिए गए हैं, जिन पर आगे की तरफ 90/90-17 का टायर और पीछे की तरफ 130/90-15 का टायर लगा है।

लंबी विंडशील्ड भी मिलेगी

एवेंजर 220 क्रूज के फीचर्स की तो उसमें क्रोम, क्लासिक कलरवे, लंबी विंडशील्ड, रियर पिलियन बैकरेस्ट और बहुत कुछ है। इसके दोनों (स्ट्रीट और क्रूज) अपनी लो-स्लंग सीट, फॉरवर्ड-सेट फ़ुट पेग और सोफे जैसे आराम के लिए हाई रेक एंगल के साथ पीछे की ओर खींचे गए हैंडलबार के साथ टेक्स्टबुक क्रूजर हैं, फिर भी इनमें बड़े अंतर हैं। स्ट्रीट में ज्यादा अट्रैक्टिव कलर और कुल मिलाकर ब्लैक फिनिश है और क्रूज के साथ पेश किए जाने वाले टूरिंग-फ्रेंडली इक्युपमेंट नहीं हैं।