ग्राहकों को झटका! बजाज ने चुपके से बंद की अपनी यह सस्ती क्रूजर बाइक; अब इस 'दिग्गज' की होगी वापसी

May 05, 2026 03:26 pm IST

बजाज ऑटो ने अपनी सस्ती क्रूजर बाइक अवेंजर 160 Street को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। यानी अब यह बाइक मार्केट में नहीं मिलेगी। हालांकि, कंपनी एक धमाकेदार वापसी की तैयारी में है।

अगर आप बजाज की क्रूजर बाइक्स के शौकीन हैं तो आपके लिए एक साथ दो बड़ी खबरें आई हैं। बजाज ऑटो ने अपनी सस्ती क्रूजर बाइक अवेंजर 160 Street को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब यह बाइक मार्केट में नहीं मिलेगी। हालांकि, कंपनी एक धमाकेदार वापसी की तैयारी में है। बजाज ने अपनी वेबसाइट पर अवेंजर 220 Street को दोबारा लिस्ट कर दिया है। यह वही बाइक है जिसे साल 2020 में बंद कर दिया गया था। अब लगभग 6 साल बाद यह फिर से सड़कों पर रफ्तार भरने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अवेंजर 160 Street को क्यों हुई विदा? बजाज अवेंजर 160 Street उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन थी जो कम बजट में क्रूजर बाइक का मजा लेना चाहते थे। इसमें 160.4cc का इंजन था जो शहर में चलाने के लिए काफी ठीक-ठाक पावर देता था। अब कंपनी इस सेगमेंट में कुछ ज्यादा पावरफुल और बेहतर अनुभव देना चाहती है। इसलिए उन्होंने 160 मॉडल की जगह अब ज्यादा ताकतवर 220 मॉडल को वापस लाने का फैसला किया है।

कैसी होगी नई अवेंजर 220 Street? नई अवेंजर 220 Street में वही पुराना और भरोसेमंद 220cc का ऑयल-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 'अवेंजर क्रूज' में भी आता है। यह इंजन करीब 19bhp की पावर और 17.5Nm का टॉर्क पैदा करता है। लुक के मामले में यह 'क्रूज' मॉडल से थोड़ी अलग और ज्यादा स्पोर्टी होगी। जहां क्रूज मॉडल में ढेर सारा क्रोम और बड़ा विंडशील्ड मिलता है, वहीं 220 Street को 'मैट ब्लैक' फिनिश दिया गया है। इसमें छोटे हैंडल बार लगाए गए हैं ताकि शहर की भीड़भाड़ में इसे मोड़ना आसान रहे। साथ ही, इसमें आपको स्पोक व्हील्स की जगह स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलेंगे।

फीचर्स और रंग कंपनी ने इसे दो शानदार रंगों एबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड में पेश किया है। बाइक में 13-लीटर की टंकी दी गई है। इसकी सीट की ऊंचाई (737 mm) काफी कम रखी गई है, जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसे आराम से चला सकें। सेफ्टी के लिए इसमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS दिया गया है। इसके अलावा, इसमें सेमी-डिजिटल मीटर और पीछे बैठने वाले के लिए एक स्पोर्टी बैकरेस्ट भी मिलता है।