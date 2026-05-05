Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्राहकों को झटका! बजाज ने चुपके से बंद की अपनी यह सस्ती क्रूजर बाइक; अब इस 'दिग्गज' की होगी वापसी

May 05, 2026 03:26 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

बजाज ऑटो ने अपनी सस्ती क्रूजर बाइक अवेंजर 160 Street को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। यानी अब यह बाइक मार्केट में नहीं मिलेगी। हालांकि, कंपनी एक धमाकेदार वापसी की तैयारी में है।

ग्राहकों को झटका! बजाज ने चुपके से बंद की अपनी यह सस्ती क्रूजर बाइक; अब इस 'दिग्गज' की होगी वापसी

अगर आप बजाज की क्रूजर बाइक्स के शौकीन हैं तो आपके लिए एक साथ दो बड़ी खबरें आई हैं। बजाज ऑटो ने अपनी सस्ती क्रूजर बाइक अवेंजर 160 Street को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब यह बाइक मार्केट में नहीं मिलेगी। हालांकि, कंपनी एक धमाकेदार वापसी की तैयारी में है। बजाज ने अपनी वेबसाइट पर अवेंजर 220 Street को दोबारा लिस्ट कर दिया है। यह वही बाइक है जिसे साल 2020 में बंद कर दिया गया था। अब लगभग 6 साल बाद यह फिर से सड़कों पर रफ्तार भरने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Revolt Motors RV400
Revolt Motors RV400
₹ 1.4 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450x
Ather Energy 450x
₹ 1.5 - 1.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
अभी ऑफर पाएं

अवेंजर 160 Street को क्यों हुई विदा?

बजाज अवेंजर 160 Street उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन थी जो कम बजट में क्रूजर बाइक का मजा लेना चाहते थे। इसमें 160.4cc का इंजन था जो शहर में चलाने के लिए काफी ठीक-ठाक पावर देता था। अब कंपनी इस सेगमेंट में कुछ ज्यादा पावरफुल और बेहतर अनुभव देना चाहती है। इसलिए उन्होंने 160 मॉडल की जगह अब ज्यादा ताकतवर 220 मॉडल को वापस लाने का फैसला किया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Bajaj Avenger Cruise 220

Bajaj Avenger Cruise 220

₹ 1.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Avenger 220 Street

Bajaj Avenger 220 Street

₹ 1.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Avenger Street 160

Bajaj Avenger Street 160

₹ 1.2 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Avenger 400

Bajaj Avenger 400

₹ 1.5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Bajaj Pulsar 220 F

Bajaj Pulsar 220 F

₹ 1.27 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Bajaj Pulsar N160

Bajaj Pulsar N160

₹ 1.13 - 1.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:एथर का नया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, फेस्टिव सीजन पर होगी ग्रैंड एंट्री!

कैसी होगी नई अवेंजर 220 Street?

नई अवेंजर 220 Street में वही पुराना और भरोसेमंद 220cc का ऑयल-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 'अवेंजर क्रूज' में भी आता है। यह इंजन करीब 19bhp की पावर और 17.5Nm का टॉर्क पैदा करता है। लुक के मामले में यह 'क्रूज' मॉडल से थोड़ी अलग और ज्यादा स्पोर्टी होगी। जहां क्रूज मॉडल में ढेर सारा क्रोम और बड़ा विंडशील्ड मिलता है, वहीं 220 Street को 'मैट ब्लैक' फिनिश दिया गया है। इसमें छोटे हैंडल बार लगाए गए हैं ताकि शहर की भीड़भाड़ में इसे मोड़ना आसान रहे। साथ ही, इसमें आपको स्पोक व्हील्स की जगह स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:टोयोटा ला रही हाइड्रोजन से चलने वाला स्कूटर, फुल सिलेंडर पर 200Km मिलेगी रेंज

फीचर्स और रंग

कंपनी ने इसे दो शानदार रंगों एबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड में पेश किया है। बाइक में 13-लीटर की टंकी दी गई है। इसकी सीट की ऊंचाई (737 mm) काफी कम रखी गई है, जिससे कम हाइट वाले लोग भी इसे आराम से चला सकें। सेफ्टी के लिए इसमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS दिया गया है। इसके अलावा, इसमें सेमी-डिजिटल मीटर और पीछे बैठने वाले के लिए एक स्पोर्टी बैकरेस्ट भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 96% बढ़ गई बिक्री

कीमत और कब होगी लॉन्च?

बजाज की वेबसाइट पर इस बाइक के साथ 'कमिंग सून' (जल्द आ रही है) लिखा हुआ है। हालांकि, कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.30 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। तो अगर आप एक दमदार और स्टाइलिश क्रूजर बाइक का इंतजार कर रहे थे तो अपना बजट तैयार रखिए।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Bajaj Auto Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।