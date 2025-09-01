बजाज ऑटो की कुल बिक्री अगस्त 2025 में 4.17 लाख यूनिट्स के पार, एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी
बजाज ऑटो ने अगस्त 2025 में कुल 4,17,616 यूनिट्स व्हीकल की बिक्री दर्ज की। इस दौरान बजाज ऑटो की बिक्री में सालाना आधार पर 5 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई।
जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 3,97,804 यूनिट्स था। हालांकि, असली बढ़त कंपनी को ओवरसीज मार्केट से मिली। बता दें कि घरेलू मार्केट खासकर टू-व्हीलर सेगमेंट में सुस्ती बनी रही। इसके बावजूद कंपनी ने फस्टिव सीजन से पहले महीने-दर-महीने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रफ्तार बनाए रखी है।
एक्सपोर्ट में आई तेजी
टू-व्हीलर सेगमेंट में अगस्त में बजाज ने 3,41,887 यूनिट्स बेचे जो सालाना आधार पर 2 पर्सेंट की मामूली बढ़ोतरी है। बता दें कि घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 12 पर्सेंट घटकर 1,84,109 यूनिट्स रह गई। हालांकि, एक्सपोर्ट्स ने बैलेंस संभाल लिया जो 25 पर्सेंट बढ़कर 1,57,778 यूनिट्स पर पहुंच गए। यह साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में बजाज की पकड़ मजबूत हो रही है।
कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तेजी
दूसरी ओर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने कंपनी के लिए अगस्त में बेहतरीन काम किया। इसकी बिक्री 21 पर्सेंट से बढ़कर 75,729 यूनिट्स रही। खासतौर पर एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त 58 पर्सेंट उछाल आया और यह 27,440 यूनिट्स पर पहुंच गया। वहीं, घरेलू बिक्री भी 7 पर्सेंट बढ़कर 48,289 यूनिट्स रही।
