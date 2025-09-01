बजाज ऑटो की कुल बिक्री अगस्त 2025 में 4.17 लाख यूनिट्स के पार, एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी

बजाज ऑटो ने अगस्त 2025 में कुल 4,17,616 यूनिट्स व्हीकल की बिक्री दर्ज की। इस दौरान बजाज ऑटो की बिक्री में सालाना आधार पर 5 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई।

बजाज ऑटो ने अगस्त 2025 में कुल 4,17,616 यूनिट्स व्हीकल की बिक्री दर्ज की। इस दौरान बजाज ऑटो की बिक्री में सालाना आधार पर 5 पर्सेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 3,97,804 यूनिट्स था। हालांकि, असली बढ़त कंपनी को ओवरसीज मार्केट से मिली। बता दें कि घरेलू मार्केट खासकर टू-व्हीलर सेगमेंट में सुस्ती बनी रही। इसके बावजूद कंपनी ने फस्टिव सीजन से पहले महीने-दर-महीने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रफ्तार बनाए रखी है।

एक्सपोर्ट में आई तेजी टू-व्हीलर सेगमेंट में अगस्त में बजाज ने 3,41,887 यूनिट्स बेचे जो सालाना आधार पर 2 पर्सेंट की मामूली बढ़ोतरी है। बता दें कि घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 12 पर्सेंट घटकर 1,84,109 यूनिट्स रह गई। हालांकि, एक्सपोर्ट्स ने बैलेंस संभाल लिया जो 25 पर्सेंट बढ़कर 1,57,778 यूनिट्स पर पहुंच गए। यह साफ दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट में बजाज की पकड़ मजबूत हो रही है।