इस देसी कंपनी की गाड़ियों को खरीदने टूटे ग्राहक, अक्टूबर में 5.91 लाख घरों तक पहुंची; 14% बढ़ी बिक्री
बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में टू-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री की है। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में टू-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री की है। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि इस दौरान बजाज ने 5.91 लाख से ज्यादा गाड़ियों की कुल बिक्री की है। बजाज ऑटो ने अपनी यह लेटेस्ट बिक्री रिपोर्ट जारी करके मार्केट में अपनी तगड़ी पकड़ साबित कर दी है। कंपनी की इस कामयाबी और बढ़त के पीछे घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में गाड़ियों की शानदार बिक्री का सबसे बड़ा हाथ रहा है। आइए जानते हैं बजाज की बिक्री के बारे में विस्तार से।
ओवरऑल बिक्री में भी तेजी
कंपनी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में कंपनी की कुल बिक्री (टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर) बढ़कर 5,91,876 यूनिट्स तक पहुंच गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 5,18,170 यूनिट्स का था। यानी सालाना आधार पर बजाज ऑटो ने 14 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की है। इस दौरान कंपनी की ओवरऑल बिक्री को घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मोर्चों से मजबूत सहारा मिला है।
टू-व्हीलर सेगमेंट का रहा जलवा
अगर सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज ने बीते महीने कुल 5,01,194 यूनिट्स की बिक्री की है। इस दौरान इसमें 13 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। घरेलू मार्केट में 2,92,885 यूनिट्स की बिक्री के साथ 10 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं, विदेशी बाजारों में भी बजाज का जबरदस्त डंका बजा है। बजाज ने इस दौरान कुल 2,08,309 टू-व्हीलर बाहर भेजे। इसमें सालाना आधार पर 18 पर्सेंट की भारी-भरकम बढ़ोतरी देखी गई।
कमर्शियल व्हीकल्स में जबरदस्त उछाल
दूसरी ओर बजाज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी सबको पीछे छोड़ रही है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी के कुल कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 20 पर्सेंट बढ़कर 90,682 यूनिट्स तक पहुंच गई। घरेलू मार्केट की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 22 पर्सेंट बढ़कर 58,263 यूनिट्स रही। वहीं, एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने 15 पर्सेंट की मजबूत बढ़ोतरी के साथ विदेशों में 32,419 कमर्शियल यूनिट्स भेजी हैं।
ग्लोबल और घरेलू मार्केट में दिखा दबदबा
कुल मिलाकर देखें तो अक्टूबर महीने में कंपनी का कुल एक्सपोर्ट (टू-व्हीलर और कमर्शियल मिलाकर) 18 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 2,40,728 यूनिट्स पर पहुंच गया। वहीं घरेलू मार्केट की कुल बिक्री भी 12 पर्सेंट बढ़कर 3,51,148 यूनिट्स रही। टू-व्हीलर्स से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स तक, हर सेगमेंट में मिली इस शानदार ग्रोथ से साफ है कि मार्केट में बजाज ऑटो की गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। वहीं, ग्लोबल के साथ-साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपनी का दबदबा लगातार मजबूत हो रहा है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें