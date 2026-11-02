इस देसी कंपनी की गाड़ियों को खरीदने टूटे ग्राहक, अक्टूबर में 5.91 लाख घरों तक पहुंची; 14% बढ़ी बिक्री

बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में टू-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री की है। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

बजाज ऑटो ने बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में टू-व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों की ताबड़तोड़ बिक्री की है। इस दौरान सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 14 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि इस दौरान बजाज ने 5.91 लाख से ज्यादा गाड़ियों की कुल बिक्री की है। बजाज ऑटो ने अपनी यह लेटेस्ट बिक्री रिपोर्ट जारी करके मार्केट में अपनी तगड़ी पकड़ साबित कर दी है। कंपनी की इस कामयाबी और बढ़त के पीछे घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में गाड़ियों की शानदार बिक्री का सबसे बड़ा हाथ रहा है। आइए जानते हैं बजाज की बिक्री के बारे में विस्तार से।

ओवरऑल बिक्री में भी तेजी कंपनी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में कंपनी की कुल बिक्री (टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर) बढ़कर 5,91,876 यूनिट्स तक पहुंच गई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 5,18,170 यूनिट्स का था। यानी सालाना आधार पर बजाज ऑटो ने 14 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की है। इस दौरान कंपनी की ओवरऑल बिक्री को घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों मोर्चों से मजबूत सहारा मिला है।

टू-व्हीलर सेगमेंट का रहा जलवा अगर सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज ने बीते महीने कुल 5,01,194 यूनिट्स की बिक्री की है। इस दौरान इसमें 13 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। घरेलू मार्केट में 2,92,885 यूनिट्स की बिक्री के साथ 10 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं, विदेशी बाजारों में भी बजाज का जबरदस्त डंका बजा है। बजाज ने इस दौरान कुल 2,08,309 टू-व्हीलर बाहर भेजे। इसमें सालाना आधार पर 18 पर्सेंट की भारी-भरकम बढ़ोतरी देखी गई।

कमर्शियल व्हीकल्स में जबरदस्त उछाल दूसरी ओर बजाज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी सबको पीछे छोड़ रही है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी के कुल कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 20 पर्सेंट बढ़कर 90,682 यूनिट्स तक पहुंच गई। घरेलू मार्केट की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 22 पर्सेंट बढ़कर 58,263 यूनिट्स रही। वहीं, एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने 15 पर्सेंट की मजबूत बढ़ोतरी के साथ विदेशों में 32,419 कमर्शियल यूनिट्स भेजी हैं।