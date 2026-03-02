Hindustan Hindi News
इस बाइक के दम पर बजाज ने तोड़े बिक्री के पुराने रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट में भी 26% की तेजी; जानिए पूरी डिटेल्स

Mar 02, 2026 02:38 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देसी ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ टू-व्हीलर की बिक्री की है। अगर सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज ने बीते महीने 1,86,164 यूनिट बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर बजाज की टू-व्हीलर बिक्री में 27 पर्सेंट की तेजी देखी गई। ज्यादा है। वहीं, विदेशी बाजारों में भी बजाज का डंका बजा है। बजाज ने इस दौरान कुल 1,93,757 यूनिट टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट किया। rushlane के अनुसार, बजाज की इस कामयाबी के पीछे उसकी सबसे पॉपुलर बाइक सीरीज 'पल्सर' (Pulsar) का बड़ा हाथ रहा है।

ओवरऑल बिक्री में भी तेजी

दूसरी ओर इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री (टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर) बढ़कर 4,48,259 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 27 पर्सेंट की तेजी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,52,071 यूनिट्स था।

30% बढ़ गई थ्री-व्हीलर्स की बिक्री

दूसरी ओर बजाज ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी सबको पीछे छोड़ रही है। बता दें कि फरवरी 2026 में कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स की घरेलू बिक्री में 25 पर्सेंट बढ़ गई। जबकि एक्सपोर्ट में भारी-भरकम 43 पर्सेंट का सुधार देखा गया है। घरेलू बाजार में कंपनी ने 46,417 यूनिट्स बेचीं। जबकि विदेशों में 21,921 यूनिट्स भेजीं। वहीं, थ्री-व्हीलर्स की कुल बिक्री में 30 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।

पूरे FY रहा बजाज का दबदबा

पूरे FY (अप्रैल से फरवरी 2026) की बात करें तो बजाज ने अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखा है। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री 46,72,290 यूनिट्स रही। इस दौरान बिक्री में सालाना आधार पर 9 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। खास बात यह है कि इस पूरे साल एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी ने 21 पर्सेंट की जबरदस्त बढ़त हासिल की है। कुल मिलाकर, घरेलू मांग और ग्लोबल मार्केट में बजाज ऑटो की डिमांड में तेजी देखी जा रही है।

Bajaj Auto Bajaj Pulsar Auto News Hindi

