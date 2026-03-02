इस बाइक के दम पर बजाज ने तोड़े बिक्री के पुराने रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट में भी 26% की तेजी; जानिए पूरी डिटेल्स

देसी ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ टू-व्हीलर की बिक्री की है। अगर सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज ने बीते महीने 1,86,164 यूनिट बिक्री की।

देसी ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ने बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में ताबड़तोड़ टू-व्हीलर की बिक्री की है। अगर सिर्फ टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज ने बीते महीने 1,86,164 यूनिट बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर बजाज की टू-व्हीलर बिक्री में 27 पर्सेंट की तेजी देखी गई। ज्यादा है। वहीं, विदेशी बाजारों में भी बजाज का डंका बजा है। बजाज ने इस दौरान कुल 1,93,757 यूनिट टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट किया। rushlane के अनुसार, बजाज की इस कामयाबी के पीछे उसकी सबसे पॉपुलर बाइक सीरीज 'पल्सर' (Pulsar) का बड़ा हाथ रहा है।

ओवरऑल बिक्री में भी तेजी दूसरी ओर इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री (टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मिलाकर) बढ़कर 4,48,259 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इस दौरान सालाना आधार पर बिक्री में 27 पर्सेंट की तेजी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 3,52,071 यूनिट्स था।

30% बढ़ गई थ्री-व्हीलर्स की बिक्री दूसरी ओर बजाज ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी सबको पीछे छोड़ रही है। बता दें कि फरवरी 2026 में कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स की घरेलू बिक्री में 25 पर्सेंट बढ़ गई। जबकि एक्सपोर्ट में भारी-भरकम 43 पर्सेंट का सुधार देखा गया है। घरेलू बाजार में कंपनी ने 46,417 यूनिट्स बेचीं। जबकि विदेशों में 21,921 यूनिट्स भेजीं। वहीं, थ्री-व्हीलर्स की कुल बिक्री में 30 पर्सेंट का इजाफा हुआ है।